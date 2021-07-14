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Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем". ВIДЕО

Крематорій Санкт-Петербурга переповнений через високу смертність.

Про це на своїй сторінці Facebook написав системний аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в крематорії Пітера під повним контролем, просто до одного рефрижератора, привезли ще 2 для зберігання тіл померлих. Але в цілому все нормально, немає приводу для хвилювання", - написав він і опублікував скрин статті російського видання про ситуацію в морзі Санкт-Петербурга.

Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що все під контролем 01

Нагадаємо, минулого тижня російське видання "Фонтанка" повідомляло, що кілька сотень трун протягом тижня чекають своєї черги на спалювання в петербурзькому крематорії. Ритуальники скаржаться на те, що спека робить свою справу: процеси, що відбуваються під дерев'яними кришками, можна визначити по смороду, який щільно стоїть на території комплексу. Причиною цього, як і наприкінці минулого року, називають високу смертність - потужність крематорію не розрахована на такі обсяги.

Автор: 

Санкт-Петербург (278) смертність (195) Істребін Євген (5) крематорій (25)


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Топ коментарі
+45
Здоровья им и хорошего настроения.
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14.07.2021 14:08
+30
держатся бодрячком, по фото видно)
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14.07.2021 14:11
+20
хоть одна хорошая новость среди потока безнадеги.
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14.07.2021 14:11
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"чиновники утверждают, что "все под контролем" - ну з трупами вони точно розберуться .
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14.07.2021 14:08 Відповісти
Все под контролем. Бабы еще нарожают!
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14.07.2021 14:23 Відповісти
Кавказцы помогут бабам.
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14.07.2021 18:08 Відповісти
Китайцы тоже не против...
Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 1871
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14.07.2021 18:35 Відповісти
Здоровья им и хорошего настроения.
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14.07.2021 14:08 Відповісти
держатся бодрячком, по фото видно)
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14.07.2021 14:11 Відповісти
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 3292
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14.07.2021 14:10 Відповісти
хоть одна хорошая новость среди потока безнадеги.
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14.07.2021 14:11 Відповісти
А чого їх палять ? На кладовищах земля скінчилась ?
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14.07.2021 14:12 Відповісти
Дорого для нафтогазової країни, це коли московія була, то Петруша десятками тисяч там хоронив, наразі як гітлерівці, спалили і забули.
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14.07.2021 14:17 Відповісти
Вчора читав на Ехо Москви що щоб розвантажити крематорій влада міста наголосила на безкоштовному похованні.
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14.07.2021 14:18 Відповісти
Безкоштовно це коли "великороса" в кульку ховають, по багатому, в китайській труні за 20 баксів, раша вперде.
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14.07.2021 14:20 Відповісти
Пишуть, що у них там земля дуже дорога! "Північне Монте-Карло" (Був у відрядженні два місяці там - ліси, болота, полів дуже мало) Якщо "прикласти руці" і провести меліоративні роботи то ті болота можна перетворить на кладовища Однак це невигідно - тоді буде наглядно видно різкий скачок смертності бо могили будуть рости як гриби А воно Кремлю невигідно!
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14.07.2021 14:23 Відповісти
Так от чому їм Україна потрібна!
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14.07.2021 16:03 Відповісти
Живут как скот и умирают так же
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14.07.2021 14:14 Відповісти
Встречай, Ростов, еще гробов!
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14.07.2021 14:16 Відповісти
Сьогодні в Нєвзоровських срєдах дізнаємось розлогіше про цей феномен.
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14.07.2021 14:16 Відповісти
Який час трансляції?
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14.07.2021 14:26 Відповісти
А путьку не завозили ?
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14.07.2021 14:16 Відповісти
Путьке место зарезервировали в мавзолее.Оталось натереть воском и уложить.
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14.07.2021 14:24 Відповісти
Да плевать. Даже не так: вот и хорошо.
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14.07.2021 14:17 Відповісти
Мобільні крематорії мабуть ще потрібні в Ростові.
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14.07.2021 14:20 Відповісти
Пропускная способность там до 400 тел в сутки, стоимость под $1000, привозят по официальным данным до 600 тел в сутки. Раньше в основном в Минск возили, выходило в 2 раза дешевле. Но теперь у тракториста/баяниста все 4 печи работают в круглосуточном режиме, а забрать мобильные крематории с Донбаса мешает успешная работа ВСУ.
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14.07.2021 14:20 Відповісти
Москалів з Пітера вивозили спалювати в Мінськ за 1000 баксів? Я за 10 баксів спалю по 1000 в день.
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14.07.2021 14:22 Відповісти
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 6112
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14.07.2021 14:36 Відповісти
Не так это просто, как кажется. Особенно, в бытовых условиях.
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14.07.2021 14:50 Відповісти
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14.07.2021 16:00 Відповісти
Нехай звернуться до якутського скульптора. Він їм стільки кріматоріїв наліпить з гівна і палок... на всіх вистачить. Можна навіть національну програму придумать і виділити 6 міліардів.
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14.07.2021 14:21 Відповісти
Наслідки Євро-2020 і Алих Парусів.
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14.07.2021 14:22 Відповісти
бабы ещё нарожают...
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14.07.2021 14:22 Відповісти
Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 8937
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14.07.2021 14:25 Відповісти
Вакцинированные "спутником" выздоровели))
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14.07.2021 14:26 Відповісти
Там де недопрацював український воїн, доробить Спутник.
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14.07.2021 14:26 Відповісти
Всё идёт по плану
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14.07.2021 14:28 Відповісти
Конфликт киргизских и таджикских курьеров на юго-западе Москвы перерос в массовую драку с участием более 200 человек. Ссора возникла из-за того что киргизские девушки встречались с таджиками.

Крематорий Петербурга переполнен: пригнали еще два дополнительных рефрижератора для хранения тел, чиновники утверждают, что "все под контролем" - Цензор.НЕТ 3844
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14.07.2021 14:31 Відповісти
ВОТ ЭТО НАСТОЯЩИЕ РОССИЯНИ !)
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14.07.2021 14:37 Відповісти
Ну, мы-то знаем, что дело тут не в девушках, а разжигании эрефией приграничного конфликта между этими "-станами"... Придурковатый темник написяли...
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14.07.2021 14:48 Відповісти
ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА ПО ПУТИНСКИ !)
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14.07.2021 14:33 Відповісти
Українці, масочки та антисептики!
Пам'ятайте, владі ви до лампочки!
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14.07.2021 14:36 Відповісти
як ж вмiло ссуть у очi "працює у стандарnному рeжим пeрeповнeння нeмає алe рeфрижиратори чогось пригнали" класичний русский когнитивний дисонанс
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14.07.2021 14:47 Відповісти
не верим, это постановка и пиндёж ...
хотя приветствуем сей - маSSовый падёж
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14.07.2021 14:54 Відповісти
Закройте границу с парашей - иначе доиграетесь.
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14.07.2021 15:10 Відповісти
Гори,гори ясно,что бы не погасло!
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14.07.2021 15:25 Відповісти
Зато у нас в Киеве все хорошо. На бумаге. На практике надо дать хорошую взятку, чтобы сожгли умершего, иначе будете ждать неделю, причем, без всякого рефрижератора.
Европа... как же мы далеки от тебя.
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14.07.2021 15:27 Відповісти
Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем" - Цензор.НЕТ 9404
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14.07.2021 15:39 Відповісти
Пора подключать мобильные крематории.
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14.07.2021 15:54 Відповісти
а несогласных - напалмом с вертолётов.
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14.07.2021 17:09 Відповісти
ватники в вк пишут шо просто склад гробов..и фейк
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14.07.2021 16:08 Відповісти
возможно так и есть
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14.07.2021 17:03 Відповісти
Билеты на концерт Кобздона были подешовке.
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14.07.2021 16:49 Відповісти
Я думаю, что мы бы тоже денег не пожалели на дополнительные крематории для кацапов.
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14.07.2021 17:14 Відповісти
Російські фашисти несуть втрати . Це добре .
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14.07.2021 21:40 Відповісти
 
 