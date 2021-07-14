Крематорій Петербурга переповнений: пригнали ще два додаткові рефрижератори для зберігання тіл, чиновники стверджують, що "все під контролем". ВIДЕО

Крематорій Санкт-Петербурга переповнений через високу смертність.

Про це на своїй сторінці Facebook написав системний аналітик Євген Істребін, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація в крематорії Пітера під повним контролем, просто до одного рефрижератора, привезли ще 2 для зберігання тіл померлих. Але в цілому все нормально, немає приводу для хвилювання", - написав він і опублікував скрин статті російського видання про ситуацію в морзі Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, минулого тижня російське видання "Фонтанка" повідомляло, що кілька сотень трун протягом тижня чекають своєї черги на спалювання в петербурзькому крематорії. Ритуальники скаржаться на те, що спека робить свою справу: процеси, що відбуваються під дерев'яними кришками, можна визначити по смороду, який щільно стоїть на території комплексу. Причиною цього, як і наприкінці минулого року, називають високу смертність - потужність крематорію не розрахована на такі обсяги.