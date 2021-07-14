Із загиблим від кулі російського снайпера воїном 24-ї ОМБр Володимиром Яськівим попрощалися на Тернопільщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 липня, в смт Великі Бірки Тернопільської області відбулася церемонія прощання з Володимиром Богдановичем Яськівим, 29.07.1977 року народження, старшим солдатом, старшим стрільцем 1-го відділення 1-го взводу 1-ї роти 1-го батальйону 24-ї окремої механізованої бригади, який загинув 9 липня поблизу міста Золоте Сєверодонецького району Луганської області в результаті смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Тернопільського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на Тернопільщині провели в останню путь військовослужбовця 24 механізованої бригади імені Короля Данила Володимира Яськіва, який 09 липня 2021 року від прицільного снайперського пострілу загинув під Золотим, що на Луганщині.

Віддати шану загиблому воїну прийшли жителі с. Великі Бірки, його друзі, однокласники, бойові побратими, які прибули з зони ООС, представники влади та церковні служителі..

Вічна пам'ять йому!

Вічна пам'ять і слава всім, хто віддав своє життя за Україну!

Слава Україні", - зазначається в повідомленні.

У нього залишилася мати.

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