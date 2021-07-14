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"Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Богдан Буткевич і Данилюк Ярмолаєва - про головні політичні події в стрімі на Цензор.НЕТ.

Пряма трансляція о 20:45 на Цензор.НЕТ - про злободенне і насущне: "вічний" міністр Аваков йде у відставку, Китай і далі хоче нас поглинути, формула Штайнмаєра і вибори на Донбасі, про які знову заговорили в Німеччині.

Так в яку д#пу летить Україна?

👉 Кінець епохи Авакова

Арсен Аваков МВС очолював понад сім років. І чого б раптом тепер такий поспіх?

Чи була відставка Арсена Авакова очікуваною? Хто його на це вмовив (якщо вмовив)? Що задумав сам Аваков і кому варто напружитися? Що його відставка означає для влади і для вуличних протестів?


👉 Новий уряд Зеленського

Ходили чутки, що разом з Аваковим звільнити хотіли також генпрокурорку Ірину Венедіктову і міністра юстиції Дениса Малюську. Які шанси, що чутки виправдаються? І кого ще може замінити Зеленський найближчим часом?

👉 Хвормула Штайнмаєра

Ангела Меркель хоче виборів на Донбасі. Навіщо і що означає той факт, що про ці вибори знову говорять вголос?

Що спільного у Росії і Німеччини в питанні України? І чому Берліну загалом теж вельми вигідна описана Путіним формула Малоросії?

В яку ж#пу летить Україна? І що з цим робити? Будемо думати разом із вами сьогодні ввечері.

Буде гаряче, включайтеся! 🔥🔥🔥

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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"Без цензуры" в прямом эфире: Конец эпохи Авакова, новое правительство Зе, в какую ж#пу летит Украина, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 9486
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14.07.2021 20:48 Відповісти
Свято место пусто не бывает.
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14.07.2021 20:54 Відповісти
в яку Ж*** ви Україну запустили, туди вона і летить!
наблюдатєлі/мислітєлі куєві!
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14.07.2021 21:06 Відповісти
Мне и без вас жарко, прогноз погоды вас уделывает как котят.
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14.07.2021 21:13 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 792
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14.07.2021 23:25 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш - Цензор.НЕТ 2194
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15.07.2021 00:14 Відповісти
в жопу летит не Украина а постсовковая система которая формировалась четверть века и вы
ростила и вывела в люди "достойнейших из достойнеших" но правда их ряды формировались в условиях беспредела во всех сферах государственного и общественного функционирования
чтото от них требовать и ожидать чегото другого означает окончательно становиться венесуэлой/гваделупой/гондурасом.........
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15.07.2021 04:14 Відповісти
Всі розуміють шо в жопу...але в голові крутиться: ...а ваш Порошенко шо лучше бил?...
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15.07.2021 12:53 Відповісти
 
 