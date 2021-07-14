Ветеран АТО Петров про справу генерала Павловського: Нам знімають відосікі про патріотизм президента, а паралельно фактично знищують бойових генералів. ВIДЕО
Справа проти колишнього заступника міністра оборони, генерала Павловського може бути частиною кулуарних домовленостей Офісу президента Зеленського і Кремля.
Про це в інтерв'ю для проєкту "Війна з кентаврами" розповів ветеран війни проти російської агресії на Донбасі, блогер і громадський активіст Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ.
"Печерський суд відправив за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського, відправив за надуманим приводом. Все, що відбувається, наводить на дуже погані думки. Ми всі знаємо, що Офіс президента живе в очікуванні зустрічі з Володимиром Путіним. Ні, не сам Офіс президента, а Володимир Зеленський. Вони хочуть зустрітися і про щось поговорити.
І створюється враження, що на догоду можливості цієї зустрічі, проведення цієї зустрічі вирішили пустити фактично під ніж як "Укроборонпром", так і нашу армію, бойових генералів і полковників. Інших пояснень у мене немає, адже справа Ігоря Павловського - це не перша справа. Вже був генерал Дмитро Марченко, підполковник Михайло Коморянський, полковник Сергій Почтаренко, які відстоювали територіальну цілісність України. Зараз за ґрати відправили керівника заводу "Кузня на Рибальському", - зазначає Петров.
"Віктор Медведчук, якого звинувачують не в тому, що він вкрав мішок картоплі, а в державній зраді, сидить удома під домашнім арештом. А бойових генералів чомусь відправляють за ґрати", - порівнює Петров.
"Якщо це частина якоїсь кулуарної домовленості Офісу президента і Кремля, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, тоді у мене для всіх дуже погані новини. Нам знімають відосікі про патріотизм президента, про патріотизм його команди, а паралельно фактично знищують бойових генералів, бойових полковників. І якщо завтра раптом треба буде вести бригаду в бій, то це повинні зробити вони, бойові генерали, бойові полковники, а не "95 квартал", який як співпрацював з російським кінопромом, так і продовжує з ним співпрацювати", - констатує ветеран АТО.
Олексій Петров у березні 2014 прийшов добровольцем до військкомату, мобілізований до лав ЗСУ 19 березня 2014 р. Від жовтня 2014 року в складі 37-го батальйону територіальної оборони виконував бойові завдання в Авдіївці, Гнутовому, Талаківці, Широкиному, Павлополі, Чермалику. У березні 2015 року підписав контракт зі ЗСУ, в 2016 році отримав офіцерське звання.
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Удмуртская Республика (Ижевск)
Республика Хакасия (Абакан)
Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары) С какими рюськими нам украинцам дружить? Может лучше с выше перечисленными республиками ,чем с Московией?
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
он уже раза три не очень далеко от него проезжал, а видосов и фоток сколько де он в окопе пригибается от вражеских пуль и осколков, а фотографы его с края окопа снимают.
пора короче...
терорист і холуй кремлівського ублюдка Медведчук , на віллі відпочиває,
а бойові генерали ЗСУ у СІЗО !!
Де справедливість ?
Тому ця бидлота при владі приречена на справедливий суд народу Украіни !
Об этом договорились Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины и Нацполиция, руководители служб подписали соответствующее постановление.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - сказала Венедиктова.
https://strana.ua/news/343569-v-ukraine-pojavjatsja-spetspodrazdelenija-chtoby-rassledovat-prestuplenija-vo-vremja-konflikta.html
Акты агрессии на войне??? Да война уже сама по себе акт агрессии
За что получил награду и повышение в звании в 1915-м.
Но зрителям квартала 95 это неведомо.
. По информации Андрея Билецкого, он разрабатывал операцию по освобождению города он пророссийских боевиков.
В 2015-2019 годах, Павловский был заместителем министра обороны при президенте Петре Порошенко.
Вот почему Земакаку так цепляет этот Генерал и не только он !
Не зображай із себе проФФесора , будь простішим . Можливо тебе й сприймуть за розумного .
Думаю десь так.
https://www.0629.com.ua/news/3153718/za-cto-sudat-generala-pavlovskogo-i-kakoe-otnosenie-on-imeet-k-mariupolu-foto За что судят генерала Павловского и какое отношение он имеет к Мариуполю,
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
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Единственный человек в истории который нае@ал 73% украинцев
маленьке мишеня хрупае країну навiть коли спить.
шкода, як цього не бачать...
Але скандал від опозиції є. Втім, ви, зебіли навіть не почули.
Вы тоже ничего не замечаете https://defence-ua.com/people_and_company/ni_kadriv_ni_novih_snarjadiv_htos_taki_bude_krajnim-1940.html
Источник: https://censor.net/ru/b3251151