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Ветеран АТО Петров про справу генерала Павловського: Нам знімають відосікі про патріотизм президента, а паралельно фактично знищують бойових генералів. ВIДЕО

Справа проти колишнього заступника міністра оборони, генерала Павловського може бути частиною кулуарних домовленостей Офісу президента Зеленського і Кремля.

Про це в інтерв'ю для проєкту "Війна з кентаврами" розповів ветеран війни проти російської агресії на Донбасі, блогер і громадський активіст Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд відправив за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського, відправив за надуманим приводом. Все, що відбувається, наводить на дуже погані думки. Ми всі знаємо, що Офіс президента живе в очікуванні зустрічі з Володимиром Путіним. Ні, не сам Офіс президента, а Володимир Зеленський. Вони хочуть зустрітися і про щось поговорити.

І створюється враження, що на догоду можливості цієї зустрічі, проведення цієї зустрічі вирішили пустити фактично під ніж як "Укроборонпром", так і нашу армію, бойових генералів і полковників. Інших пояснень у мене немає, адже справа Ігоря Павловського - це не перша справа. Вже був генерал Дмитро Марченко, підполковник Михайло Коморянський, полковник Сергій Почтаренко, які відстоювали територіальну цілісність України. Зараз за ґрати відправили керівника заводу "Кузня на Рибальському", - зазначає Петров.

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"Віктор Медведчук, якого звинувачують не в тому, що він вкрав мішок картоплі, а в державній зраді, сидить удома під домашнім арештом. А бойових генералів чомусь відправляють за ґрати", - порівнює Петров.

"Якщо це частина якоїсь кулуарної домовленості Офісу президента і Кремля, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, тоді у мене для всіх дуже погані новини. Нам знімають відосікі про патріотизм президента, про патріотизм його команди, а паралельно фактично знищують бойових генералів, бойових полковників. І якщо завтра раптом треба буде вести бригаду в бій, то це повинні зробити вони, бойові генерали, бойові полковники, а не "95 квартал", який як співпрацював з російським кінопромом, так і продовжує з ним співпрацювати", - констатує ветеран АТО.

Олексій Петров у березні 2014 прийшов добровольцем до військкомату, мобілізований до лав ЗСУ 19 березня 2014 р. Від жовтня 2014 року в складі 37-го батальйону територіальної оборони виконував бойові завдання в Авдіївці, Гнутовому, Талаківці, Широкиному, Павлополі, Чермалику. У березні 2015 року підписав контракт зі ЗСУ, в 2016 році отримав офіцерське звання.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) Павловський Ігор (109) Офіс Президента (2029)


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Топ коментарі
+33
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 978
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14.07.2021 19:23
+27
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 6902
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14.07.2021 19:26
+22
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 412
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14.07.2021 19:28
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Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 978
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14.07.2021 19:23 Відповісти
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 6902
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14.07.2021 19:26 Відповісти
https://dw.com/p/3wU70?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml День захисника перейменовано на День захисників і захисниць України , можно ещё добавить сыны и дочки полка, Украинская армия возрождённая за счёт украинского народа в 2014 году превращается постепенно в советскую украинскую армию, которая пойдёт туда куда ей скажет советская украинская власть
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14.07.2021 19:26 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))
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14.07.2021 19:28 Відповісти
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 412
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14.07.2021 19:28 Відповісти
И об этом ....рузкий глаз узкій Республика Адыгея (Майкоп)
Республика Алтай (Горно-Алтайск)
Республика Башкортостан (Уфа)
Республика Бурятия (Улан-Удэ)
Республика Дагестан (Махачкала)
Республика Ингушетия (Магас)
Кабардино-Балкарская Республика (Нальчик)
Республика Калмыкия (Элиста)
Карачаево-Черкесская Республика (Черкесск)
Республика Карелия (Петрозаводск)
Республика Коми (Сыктывкар)
Республика Марий Эл (Йошкар-Ола)
Республика Мордовия (Саранск)
Республика Саха (Якутия) (Якутск)
Республика Северная Осетия-Алания (Владикавказ)
Республика Татарстан (Казань)
Республика Тыва (Кызыл)
Удмуртская Республика (Ижевск)
Республика Хакасия (Абакан)
Чеченская Республика (Грозный)
Чувашская Республика (Чебоксары) С какими рюськими нам украинцам дружить? Может лучше с выше перечисленными республиками ,чем с Московией?
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14.07.2021 19:37 Відповісти
Кроме поноса у тебя есть какие то аргументы?
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14.07.2021 21:01 Відповісти
Стан економіки та рівень життя українців ,це не аргументи ???)))
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14.07.2021 21:27 Відповісти
Такое впечатление, что Украина под оккупацией. И это ясно почему. Украина под властью олигархата, а среди олигархов нет ни одного этнического украинца.
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14.07.2021 19:33 Відповісти
украиной управляет международная мафия
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14.07.2021 19:34 Відповісти
У вигляді кремлівського недопалка !!!)))
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14.07.2021 19:36 Відповісти
Украиной управляет днепропетровская мафия ЗеБени !
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14.07.2021 19:53 Відповісти
Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!))))
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14.07.2021 20:03 Відповісти
хорошо что не ******** и прилагательный иванов
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15.07.2021 05:16 Відповісти
Ты только Порошенка туда не притаскивай, хорошо?
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14.07.2021 19:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/473419 - смешкобот. Рижемразівський. Тому примішає. Але за РінАха - "забуде"
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14.07.2021 21:21 Відповісти
Это неправда.
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14.07.2021 20:34 Відповісти
это чтобы вы власть не захватили
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14.07.2021 19:34 Відповісти
шановні,чи то не ваша армія ледве не в повному складі голосувала за ЗЕ,так чого зараз скиглити?
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14.07.2021 19:35 Відповісти
Осенью будет баальшой шухер, не зря сабаков сдрыснул . Теперь митингующих будут бить .
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14.07.2021 19:37 Відповісти
Сьогоднішні мітингарі, це далеко не ті , які були у 2014 році !
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14.07.2021 19:51 Відповісти
Главзебил со шлюхами типа портновой и татаровой этого не всасывают
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14.07.2021 19:59 Відповісти
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 9512
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14.07.2021 19:38 Відповісти
А це лише тому. що в нас не Чилі і бойові генерали допускають шмарклям помикати собою.
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14.07.2021 19:39 Відповісти
Ветеран АТО Петров о деле генерала Павловского: Нам снимают видосики о патриотизме президента, а параллельно фактически уничтожают боевых генералов - Цензор.НЕТ 5589
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14.07.2021 19:40 Відповісти
Народ заслужил это гавно, 73% епт, только не Порошенко
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14.07.2021 19:42 Відповісти
А те, кто был против, их то за что?
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14.07.2021 20:35 Відповісти
Всем необходимо понять, что все что сейчас происходит это кризис вызванный нашей политической системой. Так как она есть феодальной кланово-олигархической.
Всем необходимо понять что главным фундаментом этой системы есть дикие антиконституционные выборы президента.
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14.07.2021 19:45 Відповісти
На этих выборах места в бюллетенях скупают ставленники олигархических мафий, через дикого размера многомиллионный денежный залог. Из таких избиратели "выбирают", не понимая почему наша власть все хуже. Такого размера "избирательного" залога нигде в мире нет.
Необходимо неотложно провести новые выборы президента и ВР, по новому избирательному законодательству, за основу взять законодательство Польши.
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14.07.2021 19:45 Відповісти
пора уже бубе удостоверение участника боевых действий выдать,
он уже раза три не очень далеко от него проезжал, а видосов и фоток сколько де он в окопе пригибается от вражеских пуль и осколков, а фотографы его с края окопа снимают.
пора короче...
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14.07.2021 19:45 Відповісти
* от них (боевых действий) проезжал
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14.07.2021 19:49 Відповісти
Таку мразоту , як Семенченко , зелена шобла , відпустила під домашній арешт,
терорист і холуй кремлівського ублюдка Медведчук , на віллі відпочиває,
а бойові генерали ЗСУ у СІЗО !!
Де справедливість ?
Тому ця бидлота при владі приречена на справедливий суд народу Украіни !
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14.07.2021 19:47 Відповісти
В Украине появятся спецподразделения по расследованию преступлений в условиях вооруженного конфликта



Об этом договорились Офис генпрокурора, Служба безопасности Украины и Нацполиция, руководители служб подписали соответствующее постановление.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Расследование военных преступлений, преступлений против человечности, актов агрессии требует высокого уровня специальных знаний. Здесь важно владение нормами применения международного гуманитарного и международного уголовного права. Поэтому мы будем развивать способности нашей национальной системы уголовной юстиции путем повышения квалификации прокуроров и следователей", - сказала Венедиктова.
https://strana.ua/news/343569-v-ukraine-pojavjatsja-spetspodrazdelenija-chtoby-rassledovat-prestuplenija-vo-vremja-konflikta.html
Акты агрессии на войне??? Да война уже сама по себе акт агрессии
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14.07.2021 19:49 Відповісти
Хтось може спокійно пояснити у чому саме є бойовитість цього генерала, чому його називають бойовим, коли він займався закупівлями для армії, він що особисто командував підрозділами у бою під вогнем противника?...
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14.07.2021 19:53 Відповісти
В том, что он командовал сектором М - оборона Мариуполя в 1914-м.
За что получил награду и повышение в звании в 1915-м.
Но зрителям квартала 95 это неведомо.
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14.07.2021 20:01 Відповісти
бо їм не хочеться цього знати. Не хочеться навіть залізти в гугл. Більше того, вони плутають цього Павловського з нардепом з восьмого скликання Павловським, фігурантом справи вбивства Гандзюк.
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14.07.2021 20:04 Відповісти
( 2014 и 2015) И курировал развитие ракетной программы в минобороны при Порохе и Турчинове. "Нептун", "Ольха М", "Тайфун" и его заслуга тоже.
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14.07.2021 20:13 Відповісти
Ну пошутил я , просто интересно увидеть хоть кого-то кто читает внимательно и не копипастит из методички.
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14.07.2021 20:19 Відповісти
можно більш детально ніж вікіпедія, бо для людини яка отримує генеральську посаду при яникі дещо дивно...
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14.07.2021 22:57 Відповісти
Ты Википедию читал? или тебе еще что то нужно?
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14.07.2021 20:03 Відповісти
можно більш детально ніж вікіпедія, бо для людини яка отримує генеральську посаду при яникі дещо дивно...
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14.07.2021 23:00 Відповісти
Дещо дивно - что ? что тебя мудилу удивляет?
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14.07.2021 23:17 Відповісти
тобі дебілу поясню, що при янику не генеральську посаду міг стати тільки блатний , далі роби висновки, якщо зможеш і є чим
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15.07.2021 13:09 Відповісти
Генерал Павловский был участником боев за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял "Сектор М"
. По информации Андрея Билецкого, он разрабатывал операцию по освобождению города он пророссийских боевиков.
В 2015-2019 годах, Павловский был заместителем министра обороны при президенте Петре Порошенко.
Вот почему Земакаку так цепляет этот Генерал и не только он !
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14.07.2021 20:09 Відповісти
саме тому і запитую, де і в яких боях приймав участь, і в якості кого?
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14.07.2021 23:01 Відповісти
Як ти можеш так - писати коментар , не знаючи про що ( про кого ) . ? ..
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14.07.2021 20:14 Відповісти
А зебилы они все такие - не читал, не знаю, но осуждаю!
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14.07.2021 20:22 Відповісти
я не коментую а ставлю питання, відчуваєш різницю...
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14.07.2021 23:02 Відповісти
Ти пишеш коментар , зебільне ,, у формі питання .. На Цензорі немає функції - задати питання , є тільки - коментувати .!
Не зображай із себе проФФесора , будь простішим . Можливо тебе й сприймуть за розумного .
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15.07.2021 09:02 Відповісти
з тобою все ясно, ти просто не розумієш простих речей
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15.07.2021 13:05 Відповісти
Бачу Гугл для тебе диковина ...
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14.07.2021 20:27 Відповісти
гугл мовчить про подробиці подій
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14.07.2021 23:03 Відповісти
Подробиці треба самому взнавати, а не просити Гугл впихнути їх у свою голову.
Думаю десь так.
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14.07.2021 23:22 Відповісти
просто скажи, що сам не знаєш подробиць
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15.07.2021 13:02 Відповісти
На відміну від вати ситуацію знаю, але вату інформувати не збираюсь
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15.07.2021 22:07 Відповісти
Легко. Вот статья с мариупольского сайта:
https://www.0629.com.ua/news/3153718/za-cto-sudat-generala-pavlovskogo-i-kakoe-otnosenie-on-imeet-k-mariupolu-foto За что судят генерала Павловского и какое отношение он имеет к Мариуполю,
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14.07.2021 20:44 Відповісти
Зеля ворог.
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14.07.2021 20:09 Відповісти
100%....!
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14.07.2021 20:15 Відповісти
ЧАС НОВОГО МАЙДАНУ НАСТУПАЄ
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14.07.2021 20:25 Відповісти
Це було ясно ще до виборів. Я тоді прогноз написав, нічого особистого. Просто шмаркля завершує третє коло президенства в Україні. На кінці кола - завжди Майдан. Щоразу кривавіший. Перше коло завершив чучма, друге євнуховоч, третє вихватило собі шмаркате янєлох. З чим я його сердечно вітаю. Думаю, що його сопливість шльопнуть свої ж, і всіх собак на нього чіпляти будуть. А що крові буде багато - то факт. зброї на руках і в тітушні і в людей повно. І мусора жопу рвати не будуть - вони пам'ятають. що після Майдану дуже завзятим треба тікати.
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15.07.2021 00:12 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
8) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
9) Вивіз стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
10) Знищання енергосистеми України
11) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
12) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського
13) Підвищення комунальних тарифів
14) Більше 10 відпусток за 2 роки
15) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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14.07.2021 20:29 Відповісти
Раскрученная инфляция и повышение цен в 2-3 раза
Единственный человек в истории который нае@ал 73% украинцев
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14.07.2021 23:58 Відповісти
і чого воно і досі президент ?
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14.07.2021 20:33 Відповісти
воно вже напiв диктатор.
маленьке мишеня хрупае країну навiть коли спить.
шкода, як цього не бачать...
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14.07.2021 20:41 Відповісти
Ну , если вереран Пертов сказал...То это точно!
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14.07.2021 20:56 Відповісти
Ветеран Петров это не клоун наркоман, к нему стОит прислушаться.
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14.07.2021 22:23 Відповісти
Весомая причина.
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14.07.2021 23:59 Відповісти
У ветерана Петрова есть на это моральное право. Он рисковал жизнью в АТО.
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14.07.2021 21:38 Відповісти
Интересно, а если бы договорняк по катерам устроил кто либо из СН, то какие бы вопли сейчас были бы со стороны Порошенко?
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14.07.2021 23:09 Відповісти
І тобі Порошенко в щі лайна наклав, Олексійович красава!
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15.07.2021 05:27 Відповісти
порхобота легко узнать по их любимым штанам порошенко.
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15.07.2021 08:25 Відповісти
так, якщо за договорняк - то був би скандал. Але навряд чи би дійшло до суду. Як не дійшла навіть до розслідування справа по корупції з закупки снарядів калібру150 по ціні $850 за штуку, при тому, що генерал Павловський відмовився платити $450, і навіть не через те, що дорого (в Болгарії купив дешевше)... а тому що був просрочений термін їх технічного обслуговування вони подекуди були вкриті іржею.
Але скандал від опозиції є. Втім, ви, зебіли навіть не почули.
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15.07.2021 13:25 Відповісти
Вы об этом? https://ssu.gov.ua/novyny/kontrrozvidka-sbu-vykryla-skhemu-postachannia-neiakisnykh-boieprypasiv-zbroinym-sylam-ukrainy

Вы тоже ничего не замечаете https://defence-ua.com/people_and_company/ni_kadriv_ni_novih_snarjadiv_htos_taki_bude_krajnim-1940.html
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15.07.2021 14:23 Відповісти
ні, за це: "Міноборони закупило в Європі списані радянські ********** 35-річної давності, бюджет втратив 48,25 млн грн, - нардеп "ЄС" Бондар. ДОКУМЕНТ"
Источник: https://censor.net/ru/b3251151
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15.07.2021 14:53 Відповісти
 
 