Ветеран АТО Петров про справу генерала Павловського: Нам знімають відосікі про патріотизм президента, а паралельно фактично знищують бойових генералів. ВIДЕО

Справа проти колишнього заступника міністра оборони, генерала Павловського може бути частиною кулуарних домовленостей Офісу президента Зеленського і Кремля.

Про це в інтерв'ю для проєкту "Війна з кентаврами" розповів ветеран війни проти російської агресії на Донбасі, блогер і громадський активіст Олексій Петров, інформує Цензор.НЕТ.

"Печерський суд відправив за ґрати бойового генерала Ігоря Павловського, відправив за надуманим приводом. Все, що відбувається, наводить на дуже погані думки. Ми всі знаємо, що Офіс президента живе в очікуванні зустрічі з Володимиром Путіним. Ні, не сам Офіс президента, а Володимир Зеленський. Вони хочуть зустрітися і про щось поговорити.

І створюється враження, що на догоду можливості цієї зустрічі, проведення цієї зустрічі вирішили пустити фактично під ніж як "Укроборонпром", так і нашу армію, бойових генералів і полковників. Інших пояснень у мене немає, адже справа Ігоря Павловського - це не перша справа. Вже був генерал Дмитро Марченко, підполковник Михайло Коморянський, полковник Сергій Почтаренко, які відстоювали територіальну цілісність України. Зараз за ґрати відправили керівника заводу "Кузня на Рибальському", - зазначає Петров.

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"Віктор Медведчук, якого звинувачують не в тому, що він вкрав мішок картоплі, а в державній зраді, сидить удома під домашнім арештом. А бойових генералів чомусь відправляють за ґрати", - порівнює Петров.

"Якщо це частина якоїсь кулуарної домовленості Офісу президента і Кремля, Володимира Зеленського та Володимира Путіна, тоді у мене для всіх дуже погані новини. Нам знімають відосікі про патріотизм президента, про патріотизм його команди, а паралельно фактично знищують бойових генералів, бойових полковників. І якщо завтра раптом треба буде вести бригаду в бій, то це повинні зробити вони, бойові генерали, бойові полковники, а не "95 квартал", який як співпрацював з російським кінопромом, так і продовжує з ним співпрацювати", - констатує ветеран АТО.

Олексій Петров у березні 2014 прийшов добровольцем до військкомату, мобілізований до лав ЗСУ 19 березня 2014 р. Від жовтня 2014 року в складі 37-го батальйону територіальної оборони виконував бойові завдання в Авдіївці, Гнутовому, Талаківці, Широкиному, Павлополі, Чермалику. У березні 2015 року підписав контракт зі ЗСУ, в 2016 році отримав офіцерське звання.