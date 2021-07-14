Чоловік стріляв з автомата в повітря посеред дороги під Одесою (оновлено). ВIДЕО
За попередньою інформацією, таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліцейські оголосили план "Перехоплення". Затримано трьох учасників інциденту, чоловік, який стріляв, поки на волі.
Відео зі стріляниною опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поки чоловік стріляв у повітря, поруч схвально гудуть і дрифтують автомобілі.
Місцеве видання "Думская" уточнює, що ці кадри зняті в селі Фонтанка під Одесою.
Джерело в правоохоронних органах повідомило Цензор.НЕТ, що, за попередніми даними, таким чином представники чеченської діаспори відзначали весілля. Поліцейські оголосили план "Перехоплення" і затримали трьох учасників інциденту. Затримання провели прямо в ресторані, в якому святкували весілля.
Те, що сталося, кваліфікували як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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