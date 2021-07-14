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Чоловік стріляв з автомата в повітря посеред дороги під Одесою (оновлено). ВIДЕО

За попередньою інформацією, таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліцейські оголосили план "Перехоплення". Затримано трьох учасників інциденту, чоловік, який стріляв, поки на волі.

Відео зі стріляниною опубліковано в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поки чоловік стріляв у повітря, поруч схвально гудуть і дрифтують автомобілі.

Місцеве видання "Думская" уточнює, що ці кадри зняті в селі Фонтанка під Одесою.

Джерело в правоохоронних органах повідомило Цензор.НЕТ, що, за попередніми даними, таким чином представники чеченської діаспори відзначали весілля. Поліцейські оголосили план "Перехоплення" і затримали трьох учасників інциденту. Затримання провели прямо в ресторані, в якому святкували весілля.

Те, що сталося, кваліфікували як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Автор: 

Одеса (5492) стрілянина (1793) чеченці (112)


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Топ коментарі
+54
Д - депортация!
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14.07.2021 19:16
+34
овце..*** понаехали.... правосеков нужно с ними поближе познакомить....на ментяр надежды нет
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14.07.2021 19:17
+34
Чурки бесятся от безнаеазанности...
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14.07.2021 19:27
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Полиция - молодцы!!!!!! Тут им не там!!!! Пусть ведут себя прилично!!!! И празднуйте на здоровье!!!
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15.07.2021 09:24 Відповісти
В россии Чеченцы себя так чувствуют , что прям Боги!!!!!
А Украина - это Украина!!!! НЕ БЫКУЙТЕ!!!! Хорошего всем дня!!
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15.07.2021 09:27 Відповісти
Это только начало, скоро менты будут приплясывать за чеченцами, да и вообще, прирост черножопых в Украине стремительно увеличивается, мы теряем свою страну и не понимаем этого
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15.07.2021 09:58 Відповісти
А кто их пригласил,вот кто тот подлец что пригласил батальон Дудаева,ой сорян он же думал что приедут швейцарцы а приехали чеченцы.
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15.07.2021 10:23 Відповісти
Никто их не приглашал, говно само прилезло
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15.07.2021 10:35 Відповісти
они предложили свои услуги, и их приняли. Уже давно.
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15.07.2021 12:18 Відповісти
Что посеяли то и взошло,чего сидеть и сопли на кулак наматывать,наверняка у половины удостоверения участника АТО,попробуйте теперь их в чём-то упрекнуть.
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15.07.2021 10:28 Відповісти
Обезяна з гранатоою
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15.07.2021 11:52 Відповісти
и не одна падла не работает. А машины покупают.
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15.07.2021 12:19 Відповісти
Дикий народ......
Депортировать на хрен, пусть в своем зоопарке скачут.
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15.07.2021 16:33 Відповісти
Из автомата стрелял ? Как он провез автомат в Украину ?
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15.07.2021 18:35 Відповісти
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