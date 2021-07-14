Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста недалеко від Одеси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації облуправління поліції.
"Правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами: ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста співробітники відділення поліції № 2 Одеського райуправління №2 і Служби безпеки України. На місце події викликали співробітників управління вибухотехнічної служби обласної поліції", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що серед вилученого - три гранати та сім корпусів від них, запал, УЗД, два протитанкові гранатомети і понад 400 патронів різного калібру.
Правоохоронці направили арсенал на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими запасами і вибуховими речовинами внесли в ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють походження предметів і осіб, причетних до їх зберігання.
Згідно з чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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