Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста недалеко від Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації облуправління поліції.

"Правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами: ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста співробітники відділення поліції № 2 Одеського райуправління №2 і Служби безпеки України. На місце події викликали співробітників управління вибухотехнічної служби обласної поліції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед вилученого - три гранати та сім корпусів від них, запал, УЗД, два протитанкові гранатомети і понад 400 патронів різного калібру.

Правоохоронці направили арсенал на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими запасами і вибуховими речовинами внесли в ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють походження предметів і осіб, причетних до їх зберігання.

Згідно з чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.







Читайте також: Схрони з гранатами і вибухівкою виявлено в підвалі багатоповерхівки і покинутому дитячому таборі на Луганщині, - СБУ. ФОТО