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Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста недалеко від Одеси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації облуправління поліції.

"Правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами: ящик із забороненими предметами знайшли біля Конюшинового моста співробітники відділення поліції № 2 Одеського райуправління №2 і Служби безпеки України. На місце події викликали співробітників управління вибухотехнічної служби обласної поліції", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що серед вилученого - три гранати та сім корпусів від них, запал, УЗД, два протитанкові гранатомети і понад 400 патронів різного калібру.

Правоохоронці направили арсенал на експертизу, а відомості за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими запасами і вибуховими речовинами внесли в ЄРДР за ознаками ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють походження предметів і осіб, причетних до їх зберігання.

Згідно з чинним законодавством, такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція 01
Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція 02
Сховок із гранатометами і боєприпасами виявили біля автотраси Одеса - Київ, - поліція 03

Читайте також: Схрони з гранатами і вибухівкою виявлено в підвалі багатоповерхівки і покинутому дитячому таборі на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2289) Одеська область (3273) зброя (7505) Нацполіція (15258)


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Топ коментарі
+6
меня терзают смутные сомнения, что менты сами без наводки что-то смогли найти...в массе своей они ждут пенсии или торбят коммерсов...
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14.07.2021 20:12
+2
Там все в ржавчине... SURE, приднестровский эквипмент заложен еще в 2014-ом году... но що-та пошло не так (у кацапов).. СЛАВА УКРАIНI !!!
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15.07.2021 02:15
+1
Маркировку пробить. Всё ясно станет
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14.07.2021 20:00
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Маркировку пробить. Всё ясно станет
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14.07.2021 20:00 Відповісти
Если с лугандона - то нет, не станет. А ещё вполне может быть - с Приднестровья, там вообще всё глухо, как в танке, пробивай, не пробивай, его, этого оружия и боеприпасов вообще официально не существует.
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14.07.2021 20:06 Відповісти
Но проверить все одно нужно. Года выпуска и серии с номерами. С Лугандона - вся база в Украине есть. С ПМР нет конечно данных. Но года опосредованно расскажут.
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14.07.2021 20:11 Відповісти
От клеверного моста до Кучургана где-то 1,5 часа
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15.07.2021 00:48 Відповісти
Там все в ржавчине... SURE, приднестровский эквипмент заложен еще в 2014-ом году... но що-та пошло не так (у кацапов).. СЛАВА УКРАIНI !!!
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15.07.2021 02:15 Відповісти
Аккурат, как словили тех стрелков-кавказцев в Одессе.
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14.07.2021 20:05 Відповісти
Х#йло тайник заложило...
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14.07.2021 20:06 Відповісти
меня терзают смутные сомнения, что менты сами без наводки что-то смогли найти...в массе своей они ждут пенсии или торбят коммерсов...
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14.07.2021 20:12 Відповісти
вы забыли бабушек с семечками.
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15.07.2021 01:29 Відповісти
а как они это нашли? сработала служебная авака?
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14.07.2021 20:12 Відповісти
А стояло всего лишь Авакову подать в отставку, то чеченцы с автомата лупят, то схрон нашли под Одессой, то ветераны прорвали оцепление...
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14.07.2021 20:12 Відповісти
кого-то что-то ждало..(
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15.07.2021 01:15 Відповісти
Отпечатки пальчиков наверняка снимут... по ним и определят хозяев, не сейчас так в будущем... "Награда" дождется "гейроев"!!!
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15.07.2021 11:05 Відповісти
я бы наказал закладчиков, только за доведение инструмента до ржавчины , неужели нельзя было маслом или солидолом смазать, руки поотрывать мало
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15.07.2021 13:07 Відповісти
 
 