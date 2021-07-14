Закон про державну мову почне працювати в повному обсязі 16 липня, його треба виконувати, зокрема і "95-му кварталу", - Порошенко. ВIДЕО

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Конституційного Суду, який визнав конституційним мовний закон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Маю для вас дві новини, і обидві хороші, і обидві – про мову. Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І я вас з цим вітаю", – говорить Петро Порошенко у відеозверненні.

Він нагадав, що закон про мову атакували два роки.

"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, Головою Парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як Президента України, – конституційний", – наголошує Порошенко.

"І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".

"Залишилось 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну", – зауважує Петро Порошенко.

"Закон треба виконувати, в тому числі і "95-му кварталу", який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською – жартувати українською. І буде вам щастя", – говорить Порошенко.

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Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалений і частково набув чинності в 2019 році.

21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.

14 липня 2021 року Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.