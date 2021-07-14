Закон про державну мову почне працювати в повному обсязі 16 липня, його треба виконувати, зокрема і "95-му кварталу", - Порошенко. ВIДЕО
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав рішення Конституційного Суду, який визнав конституційним мовний закон.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Маю для вас дві новини, і обидві хороші, і обидві – про мову. Конституційний Суд України нарешті визнав конституційним закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І я вас з цим вітаю", – говорить Петро Порошенко у відеозверненні.
Він нагадав, що закон про мову атакували два роки.
"Закон, який був прийнятий нашою командою, де доповідачем був Микола Княжицький, Головою Парламенту був Андрій Парубій, і я пишаюся і маю високу честь, бо під цим законом стоїть мій підпис як Президента України, – конституційний", – наголошує Порошенко.
"І друге – на Бюджетному комітеті під вашим і нашим тиском ми врятували цей закон. Бо всі русофільські поправки були відкликані", – повідомив лідер "Європейської Солідарності".
"Залишилось 24 години, один день до 16 липня, коли цей закон буде функціонувати у повному обсязі. В тому числі для російських і проросійських серіалів, де, намагаючись вислужитися перед агресором, русифікували Україну", – зауважує Петро Порошенко.
"Закон треба виконувати, в тому числі і "95-му кварталу", який має від мене велику пораду. Краще, ніж жартувати над українською – жартувати українською. І буде вам щастя", – говорить Порошенко.
Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалений і частково набув чинності в 2019 році.
21 червня 2019 року в КС надійшло конституційне подання 51 народного депутата щодо відповідності мовного закону Конституції України. Уповноваженими авторів подання є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і голова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський.
14 липня 2021 року Конституційний суд України визнав конституційним закон про забезпечення функціонування української мови як державної.
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Але російкомовний регіон накладає акцент!
До речі,ПС теж більшість з таким акцентом.
Колись,грали на вгадуваня "де був у відряджені?"
Відрядженя від тижня до 2-4 місяців по всій Європейський частині срср.
Прикольно було стежити як він чисто 100-відсотковим кацапським язиком розмовляв мовою...
А потім його зустрічав активістом Свободи і чув що він їздив добровольцем на фронт.
І він казав що правильним є триматись націоналістів...
Та і взагалі - хороша людина...
І не важливо а ні громадянство,а ні місце проживаня, і навіть національність!
//В 9-13 веках В ПРИНЦИПЕ никто не знает на каком языке в конкретном месте Киевской Руси разговаривало то или иное племя.//
Простое предложение, но в нем ряд неточностей.
Что такое "Киевская Русь"?
Кабинетный термин московских имперских историков 19 века, ничего не имеющий с реальной историей. В летописях которые сами по себе сомнительные, такого словосочетания нет. Только Русь, все. А "киевскую русь" придумали для того, что бы можно было плодить другие всеруси, делать из Залесской Орды "залесскую русь" из Московского улуса Ак-Орды "московскую русь", и так далее вплоть до Уссурийска, из которого можно сделать "Уссрусь".
3 век до нашей эры, от Днепра и до Волыни, возникла так называемая Зарубинецкая культура, названная в честь села под Киевом где ее впервые откопали, эту культуры считают праславянской. То есть прародина всех славян находится именно в северной Украине на правом берегу Днепра. Из Зарубинецкой культуры образовалось два (а может один) славянских народа, - Анты и Венеды. Хотя в европейских хрониках эти два славянских народа считали одним утверждая, что язык и культура у них идентичная. Позже Венеды значительно расселились на запад, практически вся восточная Германия, Саксония, были славянскими землями, там и сейчас живут два родственных славянских народа, Верхние "горные" и нижние "равнинные" лужичи, их еще называют лужицкими сербами, по языку они наиболее близкие украинцам. Анты, жившие (зафиксированные в хрониках) на украинских землях с 4 по 7 век н.э. ну а Русь уже существовала в 5 веке на тех же землях. Вопрос, - если до Руси население говорило на одном "антском" языке, во время Руси говорило на одном старо-украинском языке, и после Руси и до наших дней говорит на одном украинском языке, то о каких "языках племен Руси" может идти речь? Кривичи? Язык их неизвестен, но культура полностью балтская. Вятичи? миф, выдумка, как и новгородские "словене".
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zevros:Так может Московии не следует ломиться в чужую историю и выдумывать мышебратьев, а вернутся к своим реальным историческим татарским ордынским истокам? Ведь даже сейчас с гордостью говорят "белый царь московский", "белокаменная Москва" , даже одно время при Петре 1 писали на картах уже не Московия, а "Белая Русь". на территории Тартарии от Москвы и севернее. Фишка заключается в Золотой Орде, где Московский улус называл Ак-Орда, то есть Белая Орда. Ведь фальсифицировать свою татарскую историю под "славянскую" не удастся, в Москве даже Кремль и его башни татарские, кремль - кермен -крепость, башня, - баш - голова, вверх. У славян "форцэця" и "вежа".
В Москве есть интересное название башни, Боровицкая, стоит на пупе Москвы, именно от туда началось строительство Москвы, в 13 веке, а в 14 там поставили первый московский христианский храм, но скорее всего он был не православный, а несторианский, ордынский. Так же Кутафья башня, необычной формы в виде шкатулки, "кута" с татарского на российский - коробка. Ну и Беклемишевская башня, википедия конечно врет, что названа в честь боярина и дипломата, на самом деле земля под этой башней принадлежала татарскому мурзе Беклемишу, отец которого основал Тверь, а сын под крестильным именем Михаил стал основателем княжеского рода Мещерских. Любопытно, что московским соседом Беклемиша, был татарский мурза Кощей! Так, что соседняя кремлевская башня "Вторая безымянная" просто должна называться башней Кощея.))
https://censor.net/ru/comments/locate/3277165/0192143d-8002-70df-9af9-107c418ded3c
або його предки - вихідці з Криму!!!
Втім, навряд чи зрозумієте зв'язок... І навряд чи зрозумієте, чим 2019-й може нам всі гикнутися через так років 15,,,
В некоторых европейских городах б/у машины с дизелями уже запретили. Авторы законопроекта говорят, что он разработан с целью реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации с ЕС.
- Раніше, після поїздок Президента Порошенка, за кордон, Україна отримувала то фінансову підтримку, то дипломатичну, то військову... А тепер, після поїздок "Блазня" - тільки сміх...
*
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг…
*
Если бы Порошенко сделал всё то плохое, о чём говорят, то его бы фамилия была Зеленский.
*
- В чём разница между «порохоботом» и «Зелеботом»?
- «Порохоботу» не нужно тужиться в бессилии, чтобы придумать достижения работы президента Порошенко - их было видно невооружённым глазом… А «ЗЕлеботу» не помогает даже микроскоп…На усіх президентів України складали анекдоти,,,
https://censor.net/ru/comments/locate/3277165/0192143d-8002-70df-9af9-107c418ded3c
Десь до десятка на кожного,,,
І клички навішували - по дві-три штуки,,,
Передай Подоляку: "Блазень" - РЕКОРДСМЕН!!! На сьогодні в моїй колекції 62 СТОРІНКИ глузливих віршиків і анедотів про нього і 231 "обзивачка"!!!
(Мабуть вчасно він затвердив звання "Народна легенда України"!!! Він його першим і отримає! Разом з мотузкою на каштані!)
До виборів прогнозували показували 8-10%
На виборах взяв 25%
Після виборів прогнозували 4%
Зараз тримає в районі 18-20%
p.s
Зебілам нагадаю, що в 2014 році Україна висіла над прірвою. Ні грошей в бюджеті ні армії. "Какаяразніца" прийшла на готове і одразу ж почала все руйнувати.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.
2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.
3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.
Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.