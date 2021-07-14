Стрілянина на весіллі під Одесою: серед гостей виявили кількох громадян РФ, на них чекає депортація. ВIДЕО

Серед гостей "весілля зі стріляниною" в Одесі правоохоронці виявили кількох осіб з російським громадянством і посвідкою на тимчасове проживання.

Про це повідомив у Facebook директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Пугуляли на весіллі. Цей карабін-коротун було вилучено Поліцією Одеської області як речовий доказ у кримінальному провадженні за ч.4 ст.296 "хуліганство" за фактом дурної весільної стрілянини. Як не вміють діти гір поводитися із зброєю законно, то будуть без неї відповідати за законом. Нема чого тут свої дурні традиції розводити. І хоч стріляв наш правопорушник-співвітчизник, який вже навіть кається публічно, там серед всієї грядки є кілька цікавих персонажів із російським громадянством і посвідкою на тимчасове проживання. Доведеться декого додому у гори витурити. Хай там собі джигітують", - зазначив Шевченко.

До посту він додав фото зброї та відеокоментар керівника поліції Одеської області Олега Беха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який стріляв під Одесою, розкаявся і попросив вибачення

Нагадаємо, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, дехто влаштував на завантаженій дорозі дрифт.

Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план перехоплення і затримала стрільця і його товаришів прямо на весіллі. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.

Пізніше було опубліковано відео, на якому чоловік, який стріляв, просив вибачення у жителів Одеси та пообіцяв "надалі не здійснювати таких вчинків".