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Стрілянина на весіллі під Одесою: серед гостей виявили кількох громадян РФ, на них чекає депортація. ВIДЕО

Серед гостей "весілля зі стріляниною" в Одесі правоохоронці виявили кількох осіб з російським громадянством і посвідкою на тимчасове проживання.

Про це повідомив у Facebook директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Пугуляли на весіллі. Цей карабін-коротун було вилучено Поліцією Одеської області як речовий доказ у кримінальному провадженні за ч.4 ст.296 "хуліганство" за фактом дурної весільної стрілянини. Як не вміють діти гір поводитися із зброєю законно, то будуть без неї відповідати за законом. Нема чого тут свої дурні традиції розводити. І хоч стріляв наш правопорушник-співвітчизник, який вже навіть кається публічно, там серед всієї грядки є кілька цікавих персонажів із російським громадянством і посвідкою на тимчасове проживання. Доведеться декого додому у гори витурити. Хай там собі джигітують", - зазначив Шевченко.

До посту він додав фото зброї та відеокоментар керівника поліції Одеської області Олега Беха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловік, який стріляв під Одесою, розкаявся і попросив вибачення

Стрілянина на весіллі під Одесою: серед гостей виявили кількох громадян РФ, на них чекає депортація 01

Нагадаємо, в селі Фонтанка під Одесою чоловік посеред жвавої траси стріляв у повітря з автомата. Поруч схвально сигналили автомобілі, дехто влаштував на завантаженій дорозі дрифт.

Таким чином представники чеченської діаспори святкували весілля. Поліція оголосила план перехоплення і затримала стрільця і його товаришів прямо на весіллі. Справу розслідують за статтею про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Покарання за цією статтею - від 3 до 7 років позбавлення волі.

Пізніше було опубліковано відео, на якому чоловік, який стріляв, просив вибачення у жителів Одеси та пообіцяв "надалі не здійснювати таких вчинків".

Автор: 

Одеса (5494) Одеська область (3276) Нацполіція (15260) стрілянина (1793) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+70
Какая то местная сволочь выдает ведь эти посвідки на проживання. Налево и направо.
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15.07.2021 00:04
+46
Якийсь прохідний двір, а не країна.
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15.07.2021 00:12
+40
Откуда граждане РФ ? Сколько не пиши - а воз на месте
До моста через Хаджибей 18 палаток торговцев фруктами и после моста 20 палаток
И кто же отоваривает отдыхающих прямо на трассе Киев- Одесса , создавая аварийную ситуацию ? Граждане РФ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ- это их хлебное место год за годом , дельцы привозят свою родню из аулов и те прямо спят рядом с палатками
А платят ли они налоги в Украине от этой торговли за нал ? И кто их прикрывает из полиции ?
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15.07.2021 00:07
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Чиновник вроде и правильные вещи говорит, но жаргончик у него гнилой.
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15.07.2021 10:12 Відповісти
Від цього чиновника ******* душком.
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15.07.2021 11:08 Відповісти
откупятся....ни хрена им не будет
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15.07.2021 10:59 Відповісти
Демонстративно устроили маски-шоу на свадьбе, как бы показывая кто здесь господарь. Хотя стрелял один дурачок, и в другом месте.
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15.07.2021 12:30 Відповісти
дурачок с украинской фамилией и ваххабитской бородой. Что как бы намекае...
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15.07.2021 14:28 Відповісти
Давно пора этих детей гор гнать обратно в их вонючие кишлаки, что б здесь не смердело ними.
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15.07.2021 12:38 Відповісти
ну хоть что-то хорошее сделали...
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15.07.2021 14:27 Відповісти
ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИ - ЧУМА, КАКАЯ РАЗНИЦА ДАВАЙ ЗВЕЗДУЙ В РОСТОФФ ТАМ ЗАЖДАЛИСЬ КУРАТОРЫ ТВОИ И ЕРМАКА - МУДАКА!!!
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15.07.2021 16:50 Відповісти
копам респект , чехам обломилось по полной , стрелявшему не помешал-бы предупредительный в голову , вместо бухалова - обкатка и игра на рояле
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15.07.2021 20:53 Відповісти
Чеченська діаспора, як цікаво. Готовий поспорити, що чудо під час стрілянини в повітря кричало щось про "вставший с калєн данбас" чи "защітім адєсу ат бєндєр".
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16.07.2021 00:28 Відповісти
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