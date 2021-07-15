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Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік збрехав, що у нього є зв'язки у Верховній Раді і в конкурсній комісії ДБР і отримав від жителя Києва гроші за "працевлаштування" на керівну посаду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Затриманий запевнив жителя Києва, ніби має впливові зв'язки в конкурсній комісії ДБР й у Верховній Раді України і може "вирішити" питання працевлаштування в один з підрозділів Центрального апарату ДБР на керівну посаду", - сказано в повідомленні.

Він хотів за "послуги" 50 тис. доларів, але погодився на "оплату частинами". Затримали зловмисника під час одержання 35 тис. доларів.

Чоловікові збираються повідомити про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України). Покарання за цією статті - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали 01
Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали 02
Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали 03
Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали 04
Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали 05

Автор: 

затримання (4350) ДБР (3536)


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15.07.2021 16:41 Відповісти
Идиот!!!! Залезть в вотчину брательника Ермака..... Идиот!!!!
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15.07.2021 16:58 Відповісти
Это как два билета продать на одно место.
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15.07.2021 17:03 Відповісти
некислые у них там расценки. а в конце месяца еще стартует конкурс на руководящие должности прокуратуры по всей украине, вот там бабло рекой потечет...
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15.07.2021 17:14 Відповісти
А мені от цікаво було б подивитися на довбо"бів які ведуться на такі побрехеньки і готові платити!
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15.07.2021 17:22 Відповісти
Харроший человек. Пойдет советником ерьмака. Али на худой конец в ДБР, музеи штурмовать 🙄🙄🙄
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15.07.2021 17:25 Відповісти
Помнится Зорян и Шкиряк тоже этим занимались. Только почему-то они после этого возле Авакова постоянно терлись. За Киву уже молчу...
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15.07.2021 19:43 Відповісти
 
 