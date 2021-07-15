Киянин обіцяв продати посаду в ДБР за $ 50 тис., його затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Чоловік збрехав, що у нього є зв'язки у Верховній Раді і в конкурсній комісії ДБР і отримав від жителя Києва гроші за "працевлаштування" на керівну посаду.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"Затриманий запевнив жителя Києва, ніби має впливові зв'язки в конкурсній комісії ДБР й у Верховній Раді України і може "вирішити" питання працевлаштування в один з підрозділів Центрального апарату ДБР на керівну посаду", - сказано в повідомленні.

Він хотів за "послуги" 50 тис. доларів, але погодився на "оплату частинами". Затримали зловмисника під час одержання 35 тис. доларів.

Чоловікові збираються повідомити про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190 КК України). Покарання за цією статті - до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.









