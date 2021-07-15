В Одесі 17 молодиків зі зброєю увірвалися на земельний аукціон, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Одесі група молодих людей з газовими балончиками і ножем увірвалася на земельний аукціон. На даний момент всіх їх доставлено в поліцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.
Повідомляється, що інцидент стався в бізнес-центрі на вулиці Чорноморського козацтва. У поліцію надійшло повідомлення про те, що група молодих людей заблокувала конференц-зал, де мав проводитися аукціон з продажу ділянки в Білгород-Дністровському районі.
"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Зараз всі учасники інциденту дають пояснення з цього приводу в територіальному відділенні поліції", - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство". Особи всіх сімнадцяти учасників події встановлено, у трьох із них вилучили балончики з речовиною сльозоточивої дії і ніж.
Також встановлюється особа людини, яка під час конфліктної ситуації повідомила про замінування бізнес-центру.
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"Нема в світі такого злочину , на який не піде буржуа заради 300% прибутку" - це буквальна цитата .
Ось й рахуємо хлоп"ятки . Зараз ціна на землю максимум 2 тисячі баксоїдів за гектар , а оціночна ціна в ближньому майбутньому такої землі такої якості як мінімум 50 тисяч баксоїдів , а можливо й усі 80 , 100 тисяч . Вкільки тут відсотків прибутку вийде ? Як мінімум 2500% прибутку ...
Так що це лише початок , так би мовити "проба пера" . Наступні банди будуть вживати як 90х паяльники на пузо володаря пая , або інши спроби переконання ...
Чекаймо повернення в лихі 90 .
встали на "путь преступлений", ухаха.
покажите того дебила, который нож с собой взял.
Или ты забыл в какой стране живёшь?
через пару лет двушечку за хулиганство
потом алкоголизм и работа в такси, в 50 в гроб,все
бывают, конечно, исключения
В ОПЗЖ - у большинства похожая карьера.
Власне чому ні? Якщо всі мусора - під%ри
Для объективности журналистам следовало спросить обе стороны конфликта и поинформировать читателей. А пока от нас подло скрывают правду во всем.
ножы финки пистолеты выбрасываем перед собой