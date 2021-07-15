В Одесі 17 молодиків зі зброєю увірвалися на земельний аукціон, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Одесі група молодих людей з газовими балончиками і ножем увірвалася на земельний аукціон. На даний момент всіх їх доставлено в поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Одеської області.

Повідомляється, що інцидент стався в бізнес-центрі на вулиці Чорноморського козацтва. У поліцію надійшло повідомлення про те, що група молодих людей заблокувала конференц-зал, де мав проводитися аукціон з продажу ділянки в Білгород-Дністровському районі.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Зараз всі учасники інциденту дають пояснення з цього приводу в територіальному відділенні поліції", - сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за статтею "хуліганство". Особи всіх сімнадцяти учасників події встановлено, у трьох із них вилучили балончики з речовиною сльозоточивої дії і ніж.

Також встановлюється особа людини, яка під час конфліктної ситуації повідомила про замінування бізнес-центру.



