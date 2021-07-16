Росіяни показали, як обстрілюють українські позиції під Нью-Йорком: "Бліндаж зачепило. А вони відповідають!". ВIДЕО
Російські терористи опублікували запис обстрілу позицій української армії поблизу смт Нью-Йорк (Новгородське).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням в соцмережах йдеться про позиції 10-й ГШБр.
Топ коментарі
+69 Вася Шевченко #371210
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+57 Ziu Zou
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+42 Green Green Serpent
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/18/7300896/
косяпен оптимісти,однако.))
думають,що есмінець підпустить винищувач на відстань пострілу ракетою "повітря-море"))
Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.НЕВЖЕ ПРОЕКТ 'ФАК-ПА' ВІДНОВИЛИ?