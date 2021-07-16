Росіяни показали, як обстрілюють українські позиції під Нью-Йорком: "Бліндаж зачепило. А вони відповідають!". ВIДЕО

Російські терористи опублікували запис обстрілу позицій української армії поблизу смт Нью-Йорк (Новгородське).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням в соцмережах йдеться про позиції 10-й ГШБр.

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