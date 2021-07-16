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Росіяни показали, як обстрілюють українські позиції під Нью-Йорком: "Бліндаж зачепило. А вони відповідають!". ВIДЕО

Російські терористи опублікували запис обстрілу позицій української армії поблизу смт Нью-Йорк (Новгородське).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, згідно з повідомленням в соцмережах йдеться про позиції 10-й ГШБр.

Також дивіться: Обстріл військами РФ українського Нью-Йорка: могла статися екологічна катастрофа. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28993) росія (65856) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+69
спросите у главнокакбыкомандующего...
тут и ответка на свой страх и риск - ибо не велено...
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16.07.2021 10:35
+57
Прийти в чужий дім і хизуватися тим, що вбиваєш, ви такі гидоти росіяни
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16.07.2021 10:35
+42
Меня даже больше не враг бесит а то что некоторые наши твари продолжают думать что РФ несет мир в Украину и мы с ними братья. Смотрите уроды, что думают о украинцах ваши *братья*.
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16.07.2021 10:37
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Гарний кацапський вояк це ГРУЗ 200
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16.07.2021 18:43 Відповісти
Який же мерзотний голос !
Щоб ти якнайшвидше 200-м стало !
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17.07.2021 02:14 Відповісти
"Ростех" показав новий винищувач, де у прицілі видно схожий на Defender корабель

https://www.pravda.com.ua/news/2021/07/18/7300896/

Росіяни показали, як обстрілюють українські позиції під Нью-Йорком: "Бліндаж зачепило. А вони відповідають!" - Цензор.НЕТ 4735

косяпен оптимісти,однако.))
думають,що есмінець підпустить винищувач на відстань пострілу ракетою "повітря-море"))
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18.07.2021 10:37 Відповісти
Джерело у військово-промисловому комплексі пояснило "ТАСС", що "таким чином стає зрозуміло, що перспективний літак зможе знищувати наземні та морські цілі". Зазначається, що "на новому зображенні присутня деталь, яка обрисами нагадує оптико-електронну прицільну систему, вбудовану в літак. Таке обладнання використовується для ударів по наземних і, в разі необхідності, по морських цілях".
Уточнюється, що "Ростех" офіційно представить цей винищувач 20 липня.НЕВЖЕ ПРОЕКТ 'ФАК-ПА' ВІДНОВИЛИ?
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18.07.2021 10:40 Відповісти
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