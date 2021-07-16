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Шмигаль про підготовку до опалювального сезону: У сховищах вже понад 16 млрд куб. м газу. Йде робота із забезпечення вугіллям. ВIДЕО

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль тримає на особистому контролі питання підготовки до опалювального сезону.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав під час Години запитань до уряду в ВРУ.

За словами прем'єра, на кінець червня обсяг газу в підземних газових сховищах перевищив 16 мільярдів кубів.

"Це більше, ніж було, наприклад, в 2019 році", - підкреслив глава уряду.

Він розповів, що також оптимізується робота із забезпечення України необхідних кількістю вугілля.

Шмигаль запевнив, що така підготовка йде щодня.

Також читайте: До початку опалювального сезону необхідно накопичити 17 млрд кубометрів газу, - Міненерго

Автор: 

ВР (15022) газ (10483) вугілля (2475) опалювальний сезон (1752) Шмигаль Денис (4633)


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Давайте порежем ГТС на металл и роздадим деньги зебилам!!! Хуже не будет
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16.07.2021 10:38 Відповісти
А давай тебя порежем на запчасти
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16.07.2021 12:48 Відповісти
Не надо так сильно изображать ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ.
Лучше дайте спокойно отключиться от центрального отопления.
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16.07.2021 10:39 Відповісти
если все отключаться так они впердолят цену на газ выше небес эти свое не потеряют. Плюсвырастет спрос, а значит и цена
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16.07.2021 10:40 Відповісти
Тут я с вами согласен,навязанная дорогостоящая некачественная услуга
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16.07.2021 11:19 Відповісти
как правило,после громких летних заявлений,все становится координально наоборот, ждем осень/зиму - газа нет,уголь закончился, делаем цены донебес.При чем ,из годавгод одно и тоже, уже даже скучно коментировать подобную хрень.
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16.07.2021 11:13 Відповісти
 
 