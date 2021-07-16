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Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО

Нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко та "слуга народу" Микола Сольський побилися в сесійній залі під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в соцмережі журналіст Ян Доброносов. Очевидці стверджують, що Івченко сильно вдарив кулаком в обличчя свого колегу по парламенту. Майже відразу бійку розняли інші нардепи.

Відео Апостроф

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Разумков про бійки в Раді: хотілося б вірити, що головною "зброєю" нардепів є переконання, а не фізкультура і спорт. ВIДЕО

Автор: 

бійка (746) Івченко Вадим (27) парламент (2383) Сольський Микола (127)


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Топ коментарі
+23
Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля - Цензор.НЕТ 8074
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16.07.2021 11:34
+20
До речі - шуфріч досі не битий.
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16.07.2021 11:46
+15
коли б'ють зажопів, уродів та зе-мразь - я завжди "за". Незалежно, з якого приводу, і без.
Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
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16.07.2021 11:35
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блин лень смотреть на этих уродов.. нет что бы сразу написать кто победил
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16.07.2021 11:32 Відповісти
Корову делят животные... конец эпохи бедности жеж.
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16.07.2021 11:32 Відповісти
не .. друг у друга вымя ищут
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16.07.2021 11:34 Відповісти
Нардепы Ивченко и Сольский подрались в ВР во время выступления премьер-министра Шмыгаля - Цензор.НЕТ 8074
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16.07.2021 11:34 Відповісти
коли б'ють зажопів, уродів та зе-мразь - я завжди "за". Незалежно, з якого приводу, і без.
Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
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16.07.2021 11:35 Відповісти
Ну и какая разница между Зе- уродами и теми , кто поддерживать земльную "реформу" не европейского , а латиноамериканского и африканского типа по продаже государством и насеоением своих паев латифундистам по 10 тыс.га в одни руки в место того, что бы власти хотя бы не мешали народу зарабатывать, а значит стране и капитализировать свою землю хотябы до Польской цены 15 тыс.евро. Продажа земли это уже последний этап земельной реформы, главная же задача это условия занятием бизнеса населением на своей земле , а не для олигархической власти - это отсутствие рейдерства со стороны власти и доступность кредитов , которые уходят на велике будівництво и владельцам банков.
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16.07.2021 12:20 Відповісти
відволікали увагу від тої херні, яку ніс Шмигаль
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16.07.2021 11:36 Відповісти
так хто ж кого? де кров?
нічого незрозуміло
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16.07.2021 11:38 Відповісти
з крові у них там тільки місячні))
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16.07.2021 14:43 Відповісти
Сольского пора повесить
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16.07.2021 11:39 Відповісти
пишите, когда убьют друг друга. эта схватка ватных петушков уныла, как сама моника
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16.07.2021 11:39 Відповісти
Если бы они лизались то было бы эпотажнее.
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16.07.2021 11:45 Відповісти
До речі - шуфріч досі не битий.
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16.07.2021 11:46 Відповісти
він ще й живий, падло, крім того)
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16.07.2021 12:45 Відповісти
Єто очень правильное событие, можно даже сказать знаковое. Сначала этих ЗЕбанутых в ВР бьют, а скоро и по всей стране. По морде лица. ЗЕленой.
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16.07.2021 11:59 Відповісти
В Раду вернулась демократия. Как при Яныке, каждый день драки.)
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16.07.2021 12:04 Відповісти
Цензор, тема не раскрыта? Где бокс?)))
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16.07.2021 12:08 Відповісти
Чекаю на "поєдинок" Вірастюка та Беленюка.
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16.07.2021 12:14 Відповісти
Ой, Вірастюка тільки Кличко подужає...може і то той, що був 20 років тому.
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16.07.2021 15:26 Відповісти
Да.но Вирастюк тоже не тот шо был 20 лет назад.
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16.07.2021 22:17 Відповісти
Та нехай хоч всі повбивають одне одного.....
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16.07.2021 12:20 Відповісти
одним словом - ПЕТУШКИ....
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16.07.2021 12:26 Відповісти
Подрались отвергнутые любовники-гомосексуалисты))
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16.07.2021 12:51 Відповісти
любиш мелодрами?
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16.07.2021 16:04 Відповісти
Хоч "Батьківщина" пи*де "Слуг народу" і це є добре.
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16.07.2021 13:00 Відповісти
пора, пора... допомагати, одним депутатам бити інших депутатів... на вулицях. Вони навіть і не будуть питати за що? бо знають за що!
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16.07.2021 15:44 Відповісти
а де нормальне відео?
чи епоха гласності вже закінчилась?
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16.07.2021 16:02 Відповісти
Поверніть нормальні бійки в зад!!!

http://www.radikal.ru Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 3197

http://www.radikal.ru Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 7792
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16.07.2021 16:28 Відповісти
и где собственно драка?
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16.07.2021 16:41 Відповісти
"Бис! Дайка ты ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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16.07.2021 18:07 Відповісти
Хорошо но мало. Кстати можно отметить змеиную фактуру кожи некоторых геноцидщиков.
Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 5673
Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля - Цензор.НЕТ 7142
Когда говорят про рептилоидов, это наверно недалеко от истины.
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16.07.2021 23:57 Відповісти
подейкують, що зрощена мочка вуха - прикмета ящірок
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17.07.2021 13:29 Відповісти
 
 