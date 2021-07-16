Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО

Нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко та "слуга народу" Микола Сольський побилися в сесійній залі під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в соцмережі журналіст Ян Доброносов. Очевидці стверджують, що Івченко сильно вдарив кулаком в обличчя свого колегу по парламенту. Майже відразу бійку розняли інші нардепи.

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