Нардепи Івченко і Сольський побилися у ВР під час виступу прем'єр-міністра Шмигаля. ВIДЕО
Нардеп "Батьківщини" Вадим Івченко та "слуга народу" Микола Сольський побилися в сесійній залі під час виступу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написав на своїй сторінці в соцмережі журналіст Ян Доброносов. Очевидці стверджують, що Івченко сильно вдарив кулаком в обличчя свого колегу по парламенту. Майже відразу бійку розняли інші нардепи.
Відео Апостроф
Топ коментарі
+23 Маркиз
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+20 MausMike
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+15 Ан Мур
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Навіть в цьому конкретному випадку; коли зе-урод, скоріш за все, отримав за земельну реформу (яку я підтримую).
нічого незрозуміло
чи епоха гласності вже закінчилась?
http://www.radikal.ru
http://www.radikal.ru
Когда говорят про рептилоидов, это наверно недалеко от истины.