Рада припинила депутатські повноваження Монастирського. На його місце в ВР зайде айтішник із Сум Швачко. ВIДЕО

Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Дениса Монастирського в зв'язку з обранням міністром.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосувало 340 депутатів. Після цього Монастирський з парламентської трибуни зачитав присягу на вірність українському народові.

У свою чергу, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що оскільки Монастирський переміг на парламентських виборах по багатомандатному виборчому округу, його місце займе наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.

Як розповів глава партії, Антон Швачко є активістом сумського осередку "Слуги народу".

Також дивіться: Рада призначила Монастирського главою МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Він був з нами з самого початку. Пройшов президентську і парламентську кампанії. Антон Швачко - айті-менеджер, айті-фахівець. Зараз працює на цьому терені в сумському обласному штабі. Це - наша команда, регіональна Зе!Команда", - повідомив він.

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 139.