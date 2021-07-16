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Рада припинила депутатські повноваження Монастирського. На його місце в ВР зайде айтішник із Сум Швачко. ВIДЕО

Верховна Рада достроково припинила депутатські повноваження Дениса Монастирського в зв'язку з обранням міністром.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосувало 340 депутатів. Після цього Монастирський з парламентської трибуни зачитав присягу на вірність українському народові.

У свою чергу, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що оскільки Монастирський переміг на парламентських виборах по багатомандатному виборчому округу, його місце займе наступний у передвиборчому списку партії - Антон Швачко.

Як розповів глава партії, Антон Швачко є активістом сумського осередку "Слуги народу".

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"Він був з нами з самого початку. Пройшов президентську і парламентську кампанії. Антон Швачко - айті-менеджер, айті-фахівець. Зараз працює на цьому терені в сумському обласному штабі. Це - наша команда, регіональна Зе!Команда", - повідомив він.

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року. Має вищу освіту і проживає в Сумах. На парламентських виборах 2019 включений до виборчого списку "Слуги народу" під № 139.

Автор: 

ВР (15022) Монастирський Денис (392) Слуга народу (2816)


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Топ коментарі
+6
этот *айтишник* до 2019 безработным числился, имея при этом 250К в привате и нал дома....
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16.07.2021 12:39
+5
айтишник? не слишком ли громко для зебила? Торвальдс, Ритчи, Столман, даже Гейтс - это айтишники. А это что такое?
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16.07.2021 12:40
+3
"Айтишник из Сум" - это тот черт, который барыгует наркотой в айти-компаниях Сумм?
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16.07.2021 12:48
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Бутусову пора идти в президенты
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16.07.2021 12:37 Відповісти
Він не Голабаротька на лісапеті і його не оберуть.
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16.07.2021 12:39 Відповісти
но идеология та же. И с бородатой бабушкой в близких отношениях, справится
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16.07.2021 12:50 Відповісти
Шило на мило.
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16.07.2021 12:37 Відповісти
этот *айтишник* до 2019 безработным числился, имея при этом 250К в привате и нал дома....
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16.07.2021 12:39 Відповісти
Милости просим, Господин хороший
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16.07.2021 12:39 Відповісти
айтишник? не слишком ли громко для зебила? Торвальдс, Ритчи, Столман, даже Гейтс - это айтишники. А это что такое?
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16.07.2021 12:40 Відповісти
Айтишник-клоун? Пишет индийский код в Украине?
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16.07.2021 12:44 Відповісти
"Айтишник из Сум" - это тот черт, который барыгует наркотой в айти-компаниях Сумм?
показати весь коментар
16.07.2021 12:48 Відповісти
 
 