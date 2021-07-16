Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? ВIДЕО
Як треба було зустрічатися із Ангелою Меркель? Майстер-клас для Володимира Зеленського за підсумками зустрічі Меркель із Джо Байденом – у свіжому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!
На початку тижня ми розповідали вам, як Зеленський осоромився із Меркель, і був настільки не підготовлений до зустрічі, що заледве не погодився на реалізацію "формули Штайнмайєра".
Проте панікувати не варто – якщо ми самі не захочемо, щоб нас хтось здав, ніхто нас нікуди не здасть. Чому так – пояснюємо у оптимістичному та життєствердному "Без цензури".
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Знають про Україну , лише зі слів скабєйчихи і соловья .
Ще мене завжди смішить те , що вони вважають що , живучи хз де - за парєбріком , в сусідній державі , десь аж у чорта на кулічках ( як от один олух , аж з Омська ) , вони краще знають все про Україну , ніж я - житель самої України . !! .