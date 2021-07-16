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Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? ВIДЕО

Як треба було зустрічатися із Ангелою Меркель? Майстер-клас для Володимира Зеленського за підсумками зустрічі Меркель із Джо Байденом – у свіжому "Без цензури" із Мариною Данилюк-Ярмолаєвою!

На початку тижня ми розповідали вам, як Зеленський осоромився із Меркель, і був настільки не підготовлений до зустрічі, що заледве не погодився на реалізацію "формули Штайнмайєра".

Проте панікувати не варто – якщо ми самі не захочемо, щоб нас хтось здав, ніхто нас нікуди не здасть. Чому так – пояснюємо у оптимістичному та життєствердному "Без цензури".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Без цензури" в прямому ефірі: Кінець епохи Авакова, новий уряд Зе, в яку д#пу летить Україна, хвормула Ш. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

Байден Джо (2892) Зеленський Володимир (24213) Меркель Ангела (1139) Донбас (22356) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? - Цензор.НЕТ 7872
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16.07.2021 15:55 Відповісти
Тому що кацапня дуже себе переоцінює . А Україну навпаки . . Смішно читати їх у соцмережах , таке мелють ,, жах ..!! Вони зовсім не мають ніякого - адекватного уявлення про те що тут відбувається .

Знають про Україну , лише зі слів скабєйчихи і соловья .
Ще мене завжди смішить те , що вони вважають що , живучи хз де - за парєбріком , в сусідній державі , десь аж у чорта на кулічках ( як от один олух , аж з Омська ) , вони краще знають все про Україну , ніж я - житель самої України . !! .
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16.07.2021 16:11 Відповісти
это не переоценка, а пропаганда. реальных возможностей там на один аэропорт и одну забытую богом станцию
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16.07.2021 17:07 Відповісти
Судя по реакции Арестовича , Зеленский таки не ожидал от Маруськи фуфлятины про математика Штанмухера
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16.07.2021 16:22 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Чому Україна не програє і виборів на Донбасі на умовах Росії не буде? - Цензор.НЕТ 4613
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16.07.2021 20:35 Відповісти
 
 