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З початку доби війська РФ на Донбасі не проявляли вогневої активності, зафіксовано проліт ворожого БПЛА на Луганщині, - штаб ООС. ВIДЕО

З початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська не відкривали вогонь. Зафіксовано один проліт ворожого безпілотника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.

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Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.

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Донбас (22356) найманці рф (2063) операція Об’єднаних сил (6725)


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