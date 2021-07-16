З початку доби війська РФ на Донбасі не проявляли вогневої активності, зафіксовано проліт ворожого БПЛА на Луганщині, - штаб ООС. ВIДЕО
З початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська не відкривали вогонь. Зафіксовано один проліт ворожого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
Про факт порушення Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 8 гектарів території та передали на знищення 123 вибухонебезпечні предмети.
Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню.
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