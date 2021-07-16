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Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра. ВIДЕО

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков восени може знову увійти до складу уряду.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція: восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова. - ред.) в якійсь іпостасі в команді ... Він же досвідчена людина, і така опція існує. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні", - сказав Арахамія.

На запитання журналіста, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом від тієї, яку вже обіймав Аваков.

"У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єри, наприклад. Це теж опція. Але ми йому ще нічого не пропонували. Спочатку подивимося, що ми запропонуємо. І потім він вирішить, погоджуватися чи не погоджуватися", - підсумував Арахамія.

Дивіться також: Акція на підтримку відставки Авакова з фаєрами і салютом пройшла біля будівлі МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+19
Та вже би краще не вертався
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16.07.2021 23:00
+17
И всё-таки - ДЕЛО ШЕРЕМЕТА - шо це було ? Заказ белорусских спецслужб ?

Кто-то объяснит украинцам , шо это за расследование за деньги украинских налогоплательщиков ?
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16.07.2021 23:02
+13
Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 7603
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16.07.2021 23:10
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Та вже би краще не вертався
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16.07.2021 23:00 Відповісти
Так в этом, похоже, и была вся фишка с увольнением. Я думал что вообще будет новым премьером. Осенью как-раз начнется самое веселье.
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16.07.2021 23:08 Відповісти
Ні, прем'єрське крісло захопить "рейдер" Баба-Юля і Авакова призначить віце прем'єром/
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17.07.2021 00:19 Відповісти
Хламидия , а ты кто такой ? Мартышка просто tampax
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16.07.2021 23:15 Відповісти
Бачу, хламідії вам дуже близькі. Лікуйтесь. )))
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16.07.2021 23:17 Відповісти
Що страшно, Аваков розумна людина, відважний мужик, чудовий організатор та досвідчений політик ... Зараз він чує про себе , що яким би він не був неоднозначним , м"яко кажучи, - він противага моновладі вовоЄрмаку-рашистському ... То як він міг давати ворогам України знищувати її , допомогаючи їм своїми діями чи бездіяльністю проти ЗЕплісняви на посаді , щоб потім на розвалинах прийти білим та пухнастим рятувати країну ...
Могли протупити Рябошапки з Гончаруками пішовши у владу ЗЕПЛІСНЯВИ, але й ті не захотіли вмазуватися повністю в ЗЕЛАЙНО , а АВАКОВ... То якщо країна повірить йому- це ще страшніше. А якщо це простий договорняк з вовою - то Україні кінець.
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17.07.2021 00:40 Відповісти
ХІБА ТІЛЬКИ...вові потрібен рятівник від покрання за зраду з Єрмаком, а значить , допомога Авакова позубутися Єрмака й відмитися під о премєрствуванням Авакова у ролі посажьонного президента, як наприклад славнозвісний Штаемайер у Німеччині. Доречі, це не моя думка - це пророкування Віталія Портнікова ще піврічної давнини , що США саме так будуть рятувати Україну не від вови а від Кремля. Авакова Віталій називав в списку з Яценюком, Гройсманом , І ось - фотка Авакова з майбутнім послом МША в Україні в день оголошення про свою відставку... Що це було? https://www.instagram.com/p/CRO1MDdhohp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=3916e43d-987f-4c3c-9bfe-44a990a652ca
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17.07.2021 00:49 Відповісти
А зелені придурки почали пророкувати Авакову з мера Харкова , тепер віцепрем"єра - до осені ставки підвищаться...
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17.07.2021 00:50 Відповісти
Хламідія і решту зелених дуже не хочуть ображеного Авакова бачити в опозиції до себе. Свого часу Аваков птопив другий термін Порошенка. Те ж саме може зробити і з Зєлєнскім. Тму вони, як мантри повторюють версії про мерстао Авакова у Харкові, про віце-прем'єр твої, напевне скоро про прем'єрстао заговорять. Можливо. Але Аваков характеризується саме тим, що вчасно і успішно міняв союзників - Патронів:Ющенка на Тимошенко, Тимошенко на Яценюка, того - на Зєлєнского. Не бачу причин, які б заважали Аваков зробити це знову. Думаю, він бачить ситуацію і розуміє, якою ситуація буде восени.
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17.07.2021 13:53 Відповісти
Арахамия: Аваков может осенью вернуться в Кабмин на должность вице-премьера.

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Арахамия: Аваков может осенью вернуться в Кабмин на должность вице-премьера - Цензор.НЕТ 1241
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16.07.2021 23:02 Відповісти
И всё-таки - ДЕЛО ШЕРЕМЕТА - шо це було ? Заказ белорусских спецслужб ?

Кто-то объяснит украинцам , шо это за расследование за деньги украинских налогоплательщиков ?
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16.07.2021 23:02 Відповісти
какие-то понты ..ибо ни до этого... ни после этого... "презентаций" более не проводилось.. да еще и в таком составе... захотелось красивой картинки - получилось как всегда позорище, глаза б не видели... а тут еще и назначенные виновными как-то уперлись и думающие головой не схавали... так шо.. скорее то було невдалое шоу за стеклом...
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16.07.2021 23:07 Відповісти
Вообще в Словакии по делу убийства журналиста брифинги довольно часто по тв
В Украине - молчок, брифинги вообще не проводят по резонансным делам , все замалчивают . Нашли отмазку - дело в суде , и таким образом дело медленно хоронят
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16.07.2021 23:12 Відповісти
тут антошка херащенко сразу столько версий подкидывает - и брифинга не надо)))....плюс отсебятину выдает за основную версию... поэтому "тайна следствия" возможно и должна быть но и информировать население должны (чтоб избежать гонений на невиновных )
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16.07.2021 23:16 Відповісти
ооо...сдается такое впечатление...что кое-кого таки авака за яйки в двери держит крепко...
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16.07.2021 23:03 Відповісти
Вы там вообще ****лись? По нему зона плачет а вы его первым человеком в стране хотите сделать
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16.07.2021 23:04 Відповісти
Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 7603
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16.07.2021 23:10 Відповісти
Аваков сильный,умный человек,патриот Украины.Такие люди должныбыть у власти в Украине.
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16.07.2021 23:04 Відповісти
тонкий тролінг, зачот
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16.07.2021 23:06 Відповісти
Крым - Украина.
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16.07.2021 23:07 Відповісти
Яому такий патріот вбив іншого патріота - Сашка Білого?
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16.07.2021 23:13 Відповісти
нее.. у него тепловой удар..
он сегодня весь день бред пишет..
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16.07.2021 23:08 Відповісти
Та то він ще вчорашній суп відробляє.
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16.07.2021 23:10 Відповісти
Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 9263
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16.07.2021 23:12 Відповісти
... Больной, что ли???
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17.07.2021 17:14 Відповісти
Депортируйте Авакяна на его историческую родину пока патриоты его не достали
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16.07.2021 23:05 Відповісти
Их всех нужно - хламидию , д'ерьмаков , Какламойшу, Новинского , Саакашвили………
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16.07.2021 23:20 Відповісти
внизу реклама купите рбкзак на Розетка .юа ..совпадение ?
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16.07.2021 23:09 Відповісти
до влади порядних людей система не підпускає, тільки бидло і пдрасів тіпа арахамій, авакових і прочєй пздоти.
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16.07.2021 23:16 Відповісти
Який віце- не меньше чим прем' єр - міністр
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16.07.2021 23:21 Відповісти
Хламидия,не надо на ночь глядя ужасы рассказывать!
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16.07.2021 23:22 Відповісти
Восени може бути урожай грибів. А може й не бути.
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16.07.2021 23:23 Відповісти
Если правда версия что через должность *вице* потом в премьеры. то для Авакова это отличный трамплин в презы. Врядли Зе это надо. Ему сильный премьер не нужен.
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16.07.2021 23:26 Відповісти
Ему осенью нужно удержаться у власти. Денег в казне уже нет, цены и тарифы растут на дрожжах. Долги по зарплатам и соц выплатам тоже растут. Будет весело.
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16.07.2021 23:49 Відповісти
Ему весело по призванию и профессии. Остальным по выбору. Что недавно выбирали. Хотелось как в кино. Получили кино---вино и домино. Аваков на развалины не придёт. Не дурак. Тут важнее не допустить прихода бойких-бойко. Совки аж верещат от восторга как видят в телике длинного.
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17.07.2021 00:30 Відповісти
О, вброс дерьма на вентилятор, на радость сельским политологам
Что он воровать будет на этой должности?
Карандаши?
Не смешите мои колени!
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16.07.2021 23:35 Відповісти
А там - і до посади прем"єра недалеко. Многоходовочка.
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16.07.2021 23:37 Відповісти
Схоже у авакова - дуже багато компромату на неЛоха буковельського.
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16.07.2021 23:38 Відповісти
на должность вице-премьера/ Коломойский по прежнему главный кадровик Украины.
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19
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16.07.2021 23:46 Відповісти
Какая-то армянская полит-диаспора прямо
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16.07.2021 23:47 Відповісти
Аваков, как самый опытный политик, "серый кардинал", предчувствия "бурю ", решил отойти в сторону. На время. Возможно даже поучаствовать осенью в "сносе" Зе-команды, которая явно оторвалась от земли и не чувствует реальность, вкусив всю сладость денежных "теневых" потоков.

Отставка Авакова как гром среди ясного неба. Такие игроки-тяжеловесы просто так и сами не уходят. Тем более имея такие сильные позиции во всех сферах и высокий антирейтинг.
Во-первых, лето - штиль политического сезона.
Во-вторых никаких протестов с требованием его остатки сейчас нет и сенсационных открытий/опровержений по "делу Шеремета", которая могла бы стать причиной его отставки, тоже нет.
В-третьих, ни о каких намерений уходить ввиду "усталости " и "выгорания" он тоже не обьявлял.

На что стоит обратить внимание:
заявление он подал сразу же после визита Зеленского в Берлин, во время которого Меркель очевидно озвучила позицию коллективного Запада по конфликту на Донбассе.
И о том, что "формулу Штанмаера" придётся имплементировать в украинское законодательство. Публично. Что априори повлечёт протесты и беспорядки. И сильнее, чем в 2019-м.

Аваков стоял за созданием добровольческих батальонов, включая "Азов". Он и сейчас контролирует "улицу".
Для Путина он крайне "токсичная " фигура, которая не дала победить "русской весне ' в Харькове. А этот город не идёт ни в какое сравнение по военно-техническому и экономическому потенциалу с Донецком и Луганском вместе взятыми.

Добровольная отставка может свидетельствовать о том, что осенью Украину ждут глобальные потрясения после попытки Зеленского под давлением Запада воплотить политическую часть Минских соглашений.

Версия решения Авакова подать заявление об отставке:

Аваков, как самый опытный политик, "серый кардинал", переживший и поспособствовавший провалу Порошенко на выборах в 2019-м, контролирующий "улицу", предчувствия "бурю ", решил отойти в сторону.
На время.

Возможно даже поучаствовать осенью в "сносе" Зе-команды, которая явно оторвалась от земли и не чувствует реальность, вкусив всю сладость денежных "теневых" потоков.

В любом случае, слишком рано радоваться даже тем самым ярым его противникам и хейтерам, для которых он "черт ".

И стоит подождать кандидатуру его "сменщика".

Все эти заявления от анонимных источников о том, что так Зеленский попросил не более чем PR -прикрытие президента.

Аваков был его опорой и не допускал бунта улицы. Естественно, умело этим пользовался и инициировал некоторые спецоперации а-ля "подрыв моста метро".

Теперь, возможно, такой опоры у Зеленского больше нет. А недовольство в обществе нарастает. И если примут законопроект 5600, резко повысят стоимость на газ и электроэнергию осенью, тот будет бунт. Кровавый и беспощадный.

А как ловить "крупную рыбы в мутной воде" Аваков знает и умеет лучше всех. Кернес бы подтвердил. Если бы дожил до сегодня, конечно...

Максим Яли https://hi.dn.ua/novosti/politika/otstavka-avakova-osenyu-gryadet-burya
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16.07.2021 23:52 Відповісти
Аналитика украинцев сейчас не должна сосредотачиваться на самой фигуре Авакова, а должна концентрироваться на процессах, которые идут и будут реализовываться в Украине из-за которых в т.ч. и уход Авакова... Что-то грядет и меня не интересует сам Аваков, при хорошем раскладе его уже давно должно было не быть, но его уход - это маркер...(с)
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17.07.2021 00:14 Відповісти
Беня и Аваков - подельники, а антикоррупционер Зеленского не считает Коломойского олигархом
Коломойский:
ЗЕЛЕНСКИЙ - НАША ОБЩАЯ С АВАКОВЫМ ПОБЕДА
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11580037.html
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17.07.2021 00:44 Відповісти
13 ноября украинский бизнесмен Игорь Коломойский приезжал в Министерство внутренних дел, заметили журналисты программы "Схемы"

"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД.

"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - пояснил бизнесмен.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html

Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил.

"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья". Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
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17.07.2021 00:45 Відповісти
Скорее всего похоже на правду ... поживем-посмотрим

"Отставка Авакова затевалась Зеленским как проверка его лояльности лично к нему и проверку эту Аваков прошел, при этом отвергнув схему существования под крылом партии "СН" и выдвижения его на должность мэра Харькова... В такой ситуации потерять фигуру такого уровня Зеленский явно не может. Потому Аваков получил предложение возглавить офис президента Украины. На раздумия у Авакова один месяц." (с)
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17.07.2021 01:01 Відповісти
... на посаді премєра ,може, а йти в незаконне віцепрезидентство Єрамака , Аваков не дурак!Невже замість кремлівського Козира він захоче стати сірим Козирем Бєні!!!
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17.07.2021 01:15 Відповісти
Где один армян прошёл-двум евреям делать нечего🤫
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17.07.2021 01:50 Відповісти
Ай молодцы. Вот и вся суть отставки! Что бы стать премьер министром или вице премьером.)

Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра - Цензор.НЕТ 4414
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17.07.2021 02:44 Відповісти
а казали шо він мером Харківа буде
а воно он як...
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17.07.2021 05:59 Відповісти
так у них семь пятниц на неделю...
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17.07.2021 17:56 Відповісти
ач яка писана торба
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17.07.2021 06:02 Відповісти
в меры Харькова ему больше подойдет. Пусть хоть кодло вековое регионалов разворушит.
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17.07.2021 07:11 Відповісти
Тьма мира сего.
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17.07.2021 07:56 Відповісти
ему место на зоне на параше....а не в кабмине.
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17.07.2021 08:52 Відповісти
Золотые слова...
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17.07.2021 17:54 Відповісти
арохамия грязный отброс
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17.07.2021 09:25 Відповісти
****** там и своих клоунов хватает.
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17.07.2021 11:01 Відповісти
Народ против!
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17.07.2021 11:44 Відповісти
АРА-ХАМЧИК верим каждому твоему слову ...
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17.07.2021 12:28 Відповісти
Арахамия ..ты обезьяна .которую нужно в клетку посадить
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17.07.2021 12:33 Відповісти
Недопереворовал? Какое горе...
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17.07.2021 12:57 Відповісти
Краще б відправили чорта тестувати нові камери Малюськи.
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17.07.2021 14:28 Відповісти
О каком возвращении Авакова может идти речь!? реформа полиции завалена, резонансные преступления не одно не расследовано, и не передано в суд. Руководители полиции разных рангов которые были замечены в нарушениях Законов, или не справлялись со своими прямыми обязанностями были НЕ УВОЛЕНЫ!, а просто переведены в другие области. Сколько было нарушений Законов Украины в разных сферах, одно из которых рейдерство - но полиция на место не выезжала, или просто стояли и не чего не предпринимали И.Т.Д. - И КТО ТО СЧИТАЕТ ЭТО ХОРОШЕЙ РАБОТОЙ АВАКОВА.
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17.07.2021 14:49 Відповісти
Зеленая плесень + Аваков = бриллиантовая зелень.
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17.07.2021 15:16 Відповісти
Це не рівень Авакова, Арахамія його просто тролить
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17.07.2021 16:25 Відповісти
Здесь что-то не чистое насчёт авакова, какую-то подлянку нам готовят, как пить дать.
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17.07.2021 17:30 Відповісти
Есть люди, которые клали на Ваш кабмин - Зеркаль, Омелян и т.д. Посмотрим, что ответит Аваков.
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17.07.2021 19:00 Відповісти
Не думаю, что Аваков захочет снова окунуться в это зеленое говно... Что бы о нем не говорили, но он не дурак...
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17.07.2021 22:18 Відповісти
...Арагнида анонсирует новый клопбастер "возвращение живых мертвецов 95"
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17.07.2021 22:20 Відповісти
Мафия без народа назначает менеджеров своих во власть...
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17.07.2021 23:56 Відповісти
Мегрел Арахамия предлагает армянину Авакяну помочь еврею Зеленскому править Украиной
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18.07.2021 00:15 Відповісти
...проводя аналогии, можно сказать Столыпин глаголит опосля чвертушки едрёной водушки
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18.07.2021 05:38 Відповісти
Може одразу в прем'єри? Нафіга оті полумєри? Хоча так, це ж завжди тактика Авакова - завжди залишатись за спиною, щоб удар на себе приймав хтось інший. Сєрий кардінал, ***
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18.07.2021 07:48 Відповісти
Теперь все будем носить "аваковские рюкзаки".
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18.07.2021 08:04 Відповісти
Вчора дивився програму за участю одного харківського олігарха (і депутата міськради за сумісництвом), і по його сумному вигляду зрозумів, що Авакова швидше за все "попросили" залишити посаду.
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18.07.2021 09:58 Відповісти
Аваков підстилка Зеленського.... Зеленський - *****#
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18.07.2021 22:49 Відповісти
Тоді давай Саакашвілі в прем*єри!
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19.07.2021 06:58 Відповісти
 
 