Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра. ВIДЕО
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков восени може знову увійти до складу уряду.
Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є пропозиція: восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова. - ред.) в якійсь іпостасі в команді ... Він же досвідчена людина, і така опція існує. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні", - сказав Арахамія.
На запитання журналіста, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом від тієї, яку вже обіймав Аваков.
"У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єри, наприклад. Це теж опція. Але ми йому ще нічого не пропонували. Спочатку подивимося, що ми запропонуємо. І потім він вирішить, погоджуватися чи не погоджуватися", - підсумував Арахамія.
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Могли протупити Рябошапки з Гончаруками пішовши у владу ЗЕПЛІСНЯВИ, але й ті не захотіли вмазуватися повністю в ЗЕЛАЙНО , а АВАКОВ... То якщо країна повірить йому- це ще страшніше. А якщо це простий договорняк з вовою - то Україні кінець.
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Кто-то объяснит украинцам , шо это за расследование за деньги украинских налогоплательщиков ?
В Украине - молчок, брифинги вообще не проводят по резонансным делам , все замалчивают . Нашли отмазку - дело в суде , и таким образом дело медленно хоронят
он сегодня весь день бред пишет..
Что он воровать будет на этой должности?
Карандаши?
Не смешите мои колени!
«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. / Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19
Отставка Авакова как гром среди ясного неба. Такие игроки-тяжеловесы просто так и сами не уходят. Тем более имея такие сильные позиции во всех сферах и высокий антирейтинг.
Во-первых, лето - штиль политического сезона.
Во-вторых никаких протестов с требованием его остатки сейчас нет и сенсационных открытий/опровержений по "делу Шеремета", которая могла бы стать причиной его отставки, тоже нет.
В-третьих, ни о каких намерений уходить ввиду "усталости " и "выгорания" он тоже не обьявлял.
На что стоит обратить внимание:
заявление он подал сразу же после визита Зеленского в Берлин, во время которого Меркель очевидно озвучила позицию коллективного Запада по конфликту на Донбассе.
И о том, что "формулу Штанмаера" придётся имплементировать в украинское законодательство. Публично. Что априори повлечёт протесты и беспорядки. И сильнее, чем в 2019-м.
Аваков стоял за созданием добровольческих батальонов, включая "Азов". Он и сейчас контролирует "улицу".
Для Путина он крайне "токсичная " фигура, которая не дала победить "русской весне ' в Харькове. А этот город не идёт ни в какое сравнение по военно-техническому и экономическому потенциалу с Донецком и Луганском вместе взятыми.
Добровольная отставка может свидетельствовать о том, что осенью Украину ждут глобальные потрясения после попытки Зеленского под давлением Запада воплотить политическую часть Минских соглашений.
Версия решения Авакова подать заявление об отставке:
Аваков, как самый опытный политик, "серый кардинал", переживший и поспособствовавший провалу Порошенко на выборах в 2019-м, контролирующий "улицу", предчувствия "бурю ", решил отойти в сторону.
На время.
Возможно даже поучаствовать осенью в "сносе" Зе-команды, которая явно оторвалась от земли и не чувствует реальность, вкусив всю сладость денежных "теневых" потоков.
В любом случае, слишком рано радоваться даже тем самым ярым его противникам и хейтерам, для которых он "черт ".
И стоит подождать кандидатуру его "сменщика".
Все эти заявления от анонимных источников о том, что так Зеленский попросил не более чем PR -прикрытие президента.
Аваков был его опорой и не допускал бунта улицы. Естественно, умело этим пользовался и инициировал некоторые спецоперации а-ля "подрыв моста метро".
Теперь, возможно, такой опоры у Зеленского больше нет. А недовольство в обществе нарастает. И если примут законопроект 5600, резко повысят стоимость на газ и электроэнергию осенью, тот будет бунт. Кровавый и беспощадный.
А как ловить "крупную рыбы в мутной воде" Аваков знает и умеет лучше всех. Кернес бы подтвердил. Если бы дожил до сегодня, конечно...
Максим Яли https://hi.dn.ua/novosti/politika/otstavka-avakova-osenyu-gryadet-burya
Коломойский:
ЗЕЛЕНСКИЙ - НАША ОБЩАЯ С АВАКОВЫМ ПОБЕДА
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11580037.html
"Схемы" попросили Коломойского прокомментировать его неафишированный визит в МВД.
"Я заехал, у Арсена Борисовича [Авакова] был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - пояснил бизнесмен.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
Аваков на просьбу журналистов прокомментировать этот визит не ответил.
"Схемы" и ранее фиксировали визиты Коломойского в МВД, сам бизнесмен не скрывает, что иногда приезжает к Авакову "поговорить о жизни" как "старые друзья". Одна из таких встреч состоялась в день инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая 2019 года.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
https://gordonua.com/news/politics/kolomoyskiy-ya-zaehal-u-arsena-borisovicha-byl-kofe-vypil-1529211.html
"Отставка Авакова затевалась Зеленским как проверка его лояльности лично к нему и проверку эту Аваков прошел, при этом отвергнув схему существования под крылом партии "СН" и выдвижения его на должность мэра Харькова... В такой ситуации потерять фигуру такого уровня Зеленский явно не может. Потому Аваков получил предложение возглавить офис президента Украины. На раздумия у Авакова один месяц." (с)
а воно он як...