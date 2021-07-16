Арахамія: Аваков може восени повернутися в Кабмін на посаду віцепрем'єра. ВIДЕО

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков восени може знову увійти до складу уряду.

Про це глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є пропозиція: восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова. - ред.) в якійсь іпостасі в команді ... Він же досвідчена людина, і така опція існує. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні", - сказав Арахамія.

На запитання журналіста, яка це може бути посада, політик відповів, що вона не буде нижчою за рангом від тієї, яку вже обіймав Аваков.

"У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віцепрем'єри, наприклад. Це теж опція. Але ми йому ще нічого не пропонували. Спочатку подивимося, що ми запропонуємо. І потім він вирішить, погоджуватися чи не погоджуватися", - підсумував Арахамія.

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