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На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета "Володимир Великий", який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частини корвета "Володимир Великий", на будівництво якого було виділено з держбюджету як мінімум $20 мільйонів, іржавіють на суднобудівному заводі в Миколаєві, який збанкрутував через олігарха-депутата Володимира Новинського.

Про це, як пише в фейсбуці Денис Казанський, йому повідомили на заводі, передає Цензор.НЕТ.

"Російський олігарх Новинський, який при Януковичі отримав українське громадянство, довів до банкрутства Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві. Після виходу цього відео на мене вийшли співробітники ЧСЗ, і розповіли, що все насправді ще сумніше.

На знищеному заводі залишається недобудований корвет "Володимир Великий", який будувався багато років, і тепер неясно, що з ним буде далі. Тобто, Новинський не просто знищив український завод. Він ще і зупинив будівництво українського військового судна", - пише медійник.

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За його інформацією, корвет заклали в 2011 році. На його будівництво було витрачено кілька сотень мільйонів гривень.

"У якийсь момент гроші виділяти перестали, і будівництво зупинилося. Коли Володимир Зеленський став президентом, він пообіцяв що корвет добудують до 2023 року. Але після того, як Новинський довів до банкрутства ЧСЗ, неясно, як це буде відбуватися далі. За інформацією ресурсу Defense Express судно повинні перемістити на інше суднобудівне підприємство в Миколаєві, яке здатне добудувати корвет. За інформацією журналістів це суднобудівний завод "Океан".

Але є проблема. Перемістити частини цього судна з ЧСЗ на інше суднобудівне підприємство - не така проста задача. Це великогабаритний вантаж, для переміщення якого необхідне спеціальне кранове обладнання. За інформацією від співробітників Чорноморського суднобудівного заводу, які мені написали, завод зараз активно пиляють на метал і це обладнання вже фактично знищено власником. Тобто наразі взагалі не зрозуміло, як будуть перевозити і добудовувати корвет. І все йде до того, що проєкт просто спишуть і поховають", - припускає Казанський.

До посту він доклав надіслані йому співробітниками заводу фотографії. На них - порожні цехи, а частини недобудованого корвета просто валяються. Казанський передбачає, що це може залишитися іржавіти або буде розпиляно на метал "слідом за заводом ЧСЗ".

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На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета Володимир Великий, який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський 01
На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета Володимир Великий, який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський 02На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета Володимир Великий, який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський 03

Також читайте: "Соцмережі мають свою специфіку": В ОП пояснили, чому Зеленський у постах про трагедію MH17 не згадав, що літак збили російським "буком"

"Недобудований корвет, який вже обійшовся платникам податків як мінімум в 20 мільйонів доларів, перебуває на балансі Міністерства оборони. У зв'язку з цим до цього міністерства є низка логічних запитань.

Що конкретно планує робити міністерство, щоб перемістити недобудований корвет з зруйнованого заводу Новинського на інший завод?

Коли і в які терміни це буде зроблено?

Чи можуть в міністерстві оборони підтвердити, що для цього все ще є технічні можливості?" - задає питання Казанський.

На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета Володимир Великий, який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський 04
На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета Володимир Великий, який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський 05

Також читайте: Верховний суд підтвердив законність продажу заводу "Океан" у 2018 році

Також він попросив коментар РНБО.

"Мені здається, Новинський дуже проситься в компанію до Медведчука, Фірташа і Фукса, і давно заслужив цілющі санкції за свою руйнівну діяльність в Україні", - зазначив медійник.

Зеленський Володимир (24253) Новинський Вадим (535) РНБО (2293) Казанський Денис (308) Суднобудівельний завод Океан (13)


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Топ коментарі
+103
На обанкроченном Новинским заводе в Николаеве ржавеют части корвета "Владимир Великий", который Зеленский обещал достроить в 2023-м, - Казанский - Цензор.НЕТ 5286
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17.07.2021 21:26
+80
Вам зебилам не надоело?
Уже более двух лет ваш наркоман на посту президента, а у вас только и разговоров что о Порошенко!
Или у вас мозги, как у коматозника: не одной извилины нет?
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17.07.2021 21:23
+53
новинський-то "православна ****" чи "**** православна"…Коротше-на гиляку.
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17.07.2021 21:14
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Суть изложили верно, хотя все посылы неверные
Новинский покупал завод дабы фонд держ-майна не мог вернуть его обратно из-за невыполненых инвест обязательств.
Процедура Банкротства завода - окончательное закрепляет невозврат завода государству.
Технопарк на месте завода - очередной бред, что бы не платить даже налог на землю.
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18.07.2021 11:10 Відповісти
если не ошибаюсь, то Хозяйственный процессуальный кодекс Украины позволяет обжалование процессуальных актов процедуры банкротства, с последующим введением внешнего управления.
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18.07.2021 17:40 Відповісти
Може й дозволяє. За 20 років держмайно мав кільканадцять приводів повернути завод, але так і не зробив.
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18.07.2021 18:43 Відповісти
как бы здесь важна ПОЛИТИЧЕСКАЯ воля руководства государства. но, к сожалению, таковой сейчас нет, ибо у власти, походу, временщики, которым надо урвать побольше и запрятать подальше.
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18.07.2021 22:50 Відповісти
Увы, отношение к судпрому изначально негативное. Тридцать лет принимали программу, приняли, но ни кто не собирается исполнять. В прошлой Раде было своеобразное лобби,но это тоже не помогло - малочисленное.
Судостроение это длинные деньги поэтому не хотят связываться.
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18.07.2021 23:30 Відповісти
как по мне, то дело не столько в судпроме/кораблестроении, сколько в индустриализации страны. деньги может быть и длинные, но это прежде всего независимость и обороноспособность государства.
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19.07.2021 23:06 Відповісти
Скажу крамольну реч - отакі застарілі підприємства і повинні були здохнути. Набагато гірше, що продали кацапам і єврейським нуворишам цілком новітні підприємства, наприклад завод "Океан" чи шинний завод "Росава", які були знищені цілком свідомо, грабували, крали, прибирали або конкурентів, або військове виробництво, що мало аналоги в Росії. За це відповідальні Кучма, Ющенко (як не дивно), Янукович, Порошенко, всі вони сприяли входженню кацапського гебешного "бізнесу" в Україну, а тепер і Зеленський, який майже нічого не робить для виправлення ситуації, а в дечому і сам робить послугу кацапській гебні.
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18.07.2021 09:35 Відповісти
правильно, навіщо в Україні потрібні кораблі і взагалі якесь виробництво. В Україні мають сіяти пшеницю і соняшник, і більш нічого не потрібно.
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18.07.2021 11:38 Відповісти
В чому ви бачили застарілість ЧСЗ? На момент продажу підприємство повного циклу виготовлення суден водотоннажністю до 60 тис. тонн.
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18.07.2021 18:47 Відповісти
Нынче это даже новостью назвать нельзя, не говоря уже о какой-то сенсации, потому что такого в нашей стране, теперь на каждом углу.
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18.07.2021 09:45 Відповісти
Новинский це засланый диверсант для зныщення нашои экономики и нашои державы а такых деверсантив ого го
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18.07.2021 09:57 Відповісти
когда же эту **** православную схватят за бороду и пинками под зад отправят на родину в Сибирь?
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18.07.2021 10:31 Відповісти
И завод уничтожил, и проєкт запорол и корвет недоделаний уничтожил и гражданство не понятно как получил и ведет антиукраинскую деятельность и никто его не трогает, ПИ.ДЕЦ
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18.07.2021 11:19 Відповісти
А что https://www.rbc.ua/rus/news/novinskiy-zayavil-poluchil-grazhdanstvo-ukrainy-1481187951.html не понятно насчет гражданства ?
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18.07.2021 18:32 Відповісти
Ничего страшного, это же все совковое тоталитарное наследие, демократической олигархической Украине это не нужно.
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18.07.2021 11:36 Відповісти
Я розумію бажання зяти православну суку за бороденьку й випіздюлити з країни, але, задля справедливості- ЧСЗ вбили при попередних власника, братах Чуркіних. Писав про це Казанському на ютубі, але...
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18.07.2021 11:49 Відповісти
Ну Чуркіни не вбили, а важко поранили. Новинський свідомо добив.
Ще два роки тому завод зробив два судна. Зробив досить якісно та й у строки вклалися.
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18.07.2021 12:03 Відповісти
Так расскажите всю историю! Петя, крыголам ты наш, как так вышло, что черноморский судостроительный завод оказался в руках новинского вместе с недостроеным корветом?
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18.07.2021 12:35 Відповісти
Что еще раз подчеркивает, что санкции против Медведчука были введены не из-за его прокремлевскости, а из-за того что стал поперек дороги Ротшильдам в деле захвата украинской земли. Мураева, Бойка и Новинского не трогают, т.к. они не трогают земельную аферу. Кроме того банкротство завода в целях строительства порта это Ротшильдовско-Китайский проект. Трансконтинентальная глобализация Ротшильдам очевидно важнее, чем военный потенциал Украины в вопросе защиты дымократических ценностей.
На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета "Володимир Великий", який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський - Цензор.НЕТ 2897
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18.07.2021 13:44 Відповісти
Что здесь стоит подчеркнуть, так это роль скрепоносца Новинского в деле продвижения китайских экономических интересов, включенных в логику Ротшильдовской иудоглобализации.
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18.07.2021 13:55 Відповісти
Местные СМИ заявляют, что Китай проявляет интерес к глубоководной гавани Бар. Взяв у Китая кредит на миллиард долларов, Черногория согласилась на специфические условия. Например, в случае финансовых затруднений, страна готова отказаться от суверенитета над частью своей территории. Арбитражная процедура будет проходить в Китае, по китайским законам. Возможность долгосрочной концессии в отношении порта вписывается в китайскую инициативу «Один пояс и один путь» - глобальный инфраструктурный проект, обеспечивающий доступ к крупным рынкам.
ru.euronews.com/2021/05/07/montenegro-in-chinese-trap
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18.07.2021 14:24 Відповісти
А что этот ***** новинский делает в Украине!! ЕГО МЕСТО у ПАРАШИ, ВОЗЛЕ ПУЙЛА-*****!!
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18.07.2021 14:16 Відповісти
Хомякам чего то наобещали , а они и верят . Там корпус собрать копейки стоит , outfitting и содержание такого судна это колоссальные деньги .
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18.07.2021 15:45 Відповісти
все эти новинские разбогатели здесь в 90-х на...утюгах,
которые ставили на живот, если была розетка...
а кремлёвские паханы такую экономику Украины -
всячески одабривали, брили и подбадривали
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18.07.2021 15:58 Відповісти
Мне кажется, Новинский очень просится в компанию к Медведчуку, Фирташу и Фуксу, и давно заслужил живительные санкции за свою разрушительную деятельность в Украине", - отметил медийщик. Источник: https://censor.net/ru/v3277754
Хххххххххххххххххх
Если кажется, надо молиться. Судя по "новости" то Новинского не к Медведчуку в компанию следует определить, а ко всяким Моторолам с Гиви и Захарченками.
Ето будет отражать справедливость реакции на происходящие процессьі
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18.07.2021 16:07 Відповісти
А агента ФСБ Новинского просто списать и расстрелять. Он уже давно наработал на высшую меру...
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18.07.2021 16:35 Відповісти
новинский помолится . потом подрочит на портрет путина и все заработает как там -- славься отечество наше убогое -- тюрьма народов -- надежный оплот -- да здравствует бензоколонка международная и вечный ***** на престоле ее.........
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18.07.2021 18:06 Відповісти
там історія так круто замішана, ну просто детектив. Коли Дімон був презом, та ця кампашка навіть обманула Меркель, коли вони в рідному виборчому окрузі фрау взяли такий же завод, а Дімон освячував угоду. Мали робити корпуси в Миколаєві, добудовувати в німців, і продавати по світу. Завод фрау довели до банкрутства, вивели гроші, робітників звільнили. Не вдалось, пробачте. так і в Миколаєві. Когось вбили, акціонером була навіть перша дружина Ігоря Івановича .А ідея затухла, тепер хочуть зробити то технопарк, по порт, скоріш за все побудують ньюВасюки або город Глупов (по російські) і будуть давати необикновенні концерти. Щасти Вам, пане Новінський
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18.07.2021 18:16 Відповісти
Новинский https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/1/7196909/ рассказал , как Порошенко просил дать ему украинский паспорт.
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18.07.2021 18:28 Відповісти
Новинский https://www.rbc.ua/rus/news/novinskiy-zayavil-poluchil-grazhdanstvo-ukrainy-1481187951.html заявил, что получил гражданство Украины по просьбе Порошенко
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18.07.2021 18:31 Відповісти
кожен кацапський капiтал та бiзнес в Українi це насамперед диверсiя
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19.07.2021 01:08 Відповісти
Дебіли в першу чергу на гівно зиходять від згадки Петровського, який допомогав і допомогає українській армії та церкві. Новінський їй тупо не обходить.
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19.07.2021 09:36 Відповісти
вот эти три куска ржавого железа стоят 20 млн. долларов?
вы что, издеваетесь?
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19.07.2021 09:41 Відповісти
Проектная стоимость в районе 260 лимонов баксов, так шо да, отети три куска железа ето 20 лимонов.
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19.07.2021 14:58 Відповісти
Такий завод був дежава в держави цей деверсат новинский прыватызував завод и прицьому брав прыватызацийни зобовязення чому воны не выконани сам же довив завод до бпнкруцтва рнбо чому санкции проты деверсанта новинського не застосовують
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19.07.2021 10:23 Відповісти
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