На збанкрутілому через Новинського заводі в Миколаєві іржавіють частини корвета "Володимир Великий", який Зеленський обіцяв добудувати в 2023-му, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Частини корвета "Володимир Великий", на будівництво якого було виділено з держбюджету як мінімум $20 мільйонів, іржавіють на суднобудівному заводі в Миколаєві, який збанкрутував через олігарха-депутата Володимира Новинського.

Про це, як пише в фейсбуці Денис Казанський, йому повідомили на заводі, передає Цензор.НЕТ.

"Російський олігарх Новинський, який при Януковичі отримав українське громадянство, довів до банкрутства Чорноморський суднобудівний завод у Миколаєві. Після виходу цього відео на мене вийшли співробітники ЧСЗ, і розповіли, що все насправді ще сумніше.

На знищеному заводі залишається недобудований корвет "Володимир Великий", який будувався багато років, і тепер неясно, що з ним буде далі. Тобто, Новинський не просто знищив український завод. Він ще і зупинив будівництво українського військового судна", - пише медійник.

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За його інформацією, корвет заклали в 2011 році. На його будівництво було витрачено кілька сотень мільйонів гривень.

"У якийсь момент гроші виділяти перестали, і будівництво зупинилося. Коли Володимир Зеленський став президентом, він пообіцяв що корвет добудують до 2023 року. Але після того, як Новинський довів до банкрутства ЧСЗ, неясно, як це буде відбуватися далі. За інформацією ресурсу Defense Express судно повинні перемістити на інше суднобудівне підприємство в Миколаєві, яке здатне добудувати корвет. За інформацією журналістів це суднобудівний завод "Океан".

Але є проблема. Перемістити частини цього судна з ЧСЗ на інше суднобудівне підприємство - не така проста задача. Це великогабаритний вантаж, для переміщення якого необхідне спеціальне кранове обладнання. За інформацією від співробітників Чорноморського суднобудівного заводу, які мені написали, завод зараз активно пиляють на метал і це обладнання вже фактично знищено власником. Тобто наразі взагалі не зрозуміло, як будуть перевозити і добудовувати корвет. І все йде до того, що проєкт просто спишуть і поховають", - припускає Казанський.

До посту він доклав надіслані йому співробітниками заводу фотографії. На них - порожні цехи, а частини недобудованого корвета просто валяються. Казанський передбачає, що це може залишитися іржавіти або буде розпиляно на метал "слідом за заводом ЧСЗ".

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"Недобудований корвет, який вже обійшовся платникам податків як мінімум в 20 мільйонів доларів, перебуває на балансі Міністерства оборони. У зв'язку з цим до цього міністерства є низка логічних запитань.

Що конкретно планує робити міністерство, щоб перемістити недобудований корвет з зруйнованого заводу Новинського на інший завод?

Коли і в які терміни це буде зроблено?

Чи можуть в міністерстві оборони підтвердити, що для цього все ще є технічні можливості?" - задає питання Казанський.





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Також він попросив коментар РНБО.

"Мені здається, Новинський дуже проситься в компанію до Медведчука, Фірташа і Фукса, і давно заслужив цілющі санкції за свою руйнівну діяльність в Україні", - зазначив медійник.