Парашутиста, якого віднесло вітром через аварію катера в Києві, врятували очевидці, - ЗМІ. ВIДЕО

Чоловіка, якого на парашуті віднесло вітром після невдалого парасейлінгу на столичній Оболоні, врятували перехожі.

Про це пишуть місцеві інтернет-спільноти з посиланням на очевидців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

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"10 чоловіків натягували цей трос щосили і прикладали під кущі та дерева - таким макаром врятували парашутиста, а тим часом човен був перевернутий і люди, які були в ньому, трималися за трос та пливли до берега через вітер і натяжку троса. Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен згодом перевернули і все норм. Благо, весь берег був у людях", - цитує видання слова очевидця.