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Парашутиста, якого віднесло вітром через аварію катера в Києві, врятували очевидці, - ЗМІ. ВIДЕО

Чоловіка, якого на парашуті віднесло вітром після невдалого парасейлінгу на столичній Оболоні, врятували перехожі.

Про це пишуть місцеві інтернет-спільноти з посиланням на очевидців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Дивіться також: Під час Sea Breeze парашутиста віднесло у відкрите море, його врятували, - ДПСУ. ВIДЕО

"10 чоловіків натягували цей трос щосили і прикладали під кущі та дерева - таким макаром врятували парашутиста, а тим часом човен був перевернутий і люди, які були в ньому, трималися за трос та пливли до берега через вітер і натяжку троса. Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен згодом перевернули і все норм. Благо, весь берег був у людях", - цитує видання слова очевидця.

Автор: 

Київ (19638) Оболонь (32) НС (108) парашут (28)


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Топ коментарі
+18
...его опустили, лодку позже перевернули и все норм..., - цитирует издание слова очевидца.
...
Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
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18.07.2021 01:00
+17
Много лишних неоплачиваеміх минут нависел)))
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18.07.2021 01:13
+14
Поражаюсь идиотским каментам. Человек явно был не профи, если бы его унесло, закончилось бы трагедией, но туповатый народишко нашел причину для поржать.
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18.07.2021 07:01
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...его опустили, лодку позже перевернули и все норм..., - цитирует издание слова очевидца.
...
Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
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18.07.2021 01:00 Відповісти
Они "Унесённые ветром" не читали, остальное - косяк...
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18.07.2021 01:26 Відповісти
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18.07.2021 08:50 Відповісти
как хорошо, что на берегу оказались ЛЮДИ. Жаль, что в комментариях не люди - а сплошные ТРОЛЛИ.
В прямом смысле - с уродливыми не только лицами, но и душами.
Парашутиста, якого віднесло вітром через аварію катера в Києві, врятували очевидці, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7393
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18.07.2021 10:39 Відповісти
ща прям расплАчусь
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19.07.2021 18:25 Відповісти
а сама подпись под видео??? ))))
Перевернулся катер, который оказывал услуги парасейлинга.
Мужчину с парашютом, который был пристегнут к катеру, унесло в воздух.
Сейчас его пытаются как-то поймать.
Оболонь.
...
(я хмыкнул так, что разбудил замученного зноем кота)))) кот недоволен ))))
а мужику повезло! и полетал больше запланированного...и жив остался))) адреналин шкалил ))
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18.07.2021 12:48 Відповісти
До космоса долетел, не?)
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18.07.2021 01:02 Відповісти
Второй космической не хватило...
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18.07.2021 01:27 Відповісти
Так в чем проблема? Ну полетал бы вокруг затопленной лодки, пока ветер не устаканился
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18.07.2021 01:06 Відповісти
А парашют? ))
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18.07.2021 01:29 Відповісти
Ти хоч раз "під куполом висів"? Та ще й при "нештатці"? Чи ти думаєш що там був "професіонал"? Професіонали на аеродромах стрибають - подалі від людей! А тут прийшов черговий "пляжний герой", що про парашут знає стільки ж як ти -про електрику! Тебе навчили розеткою користуваться і виключателем, і його за п"ять хвилин - "на пальцях"! Та там "очко з мишиний глаз" було!" Там не до "витримки"! Я льотчика бачив на тренувальних стрибках з "мокрими штаньми", коли його поривом вітру кидонуло неочікувано! І скидали на голий степ - ні дерев, ні води, ні будівель з горами! А тут один парашут і той на прив"язі! І людину під ним теліпає як ляльку!
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18.07.2021 07:43 Відповісти
Всё верно...Особенно про летчика... )))
Тут основной риск был в ПОРЫВАХ ветра... даже не в самом ветре , а в порывах... Они опасны даже для ОПЫТНЫХ спортцменов парашютистов...
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18.07.2021 09:58 Відповісти
Много лишних неоплачиваеміх минут нависел)))
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18.07.2021 01:13 Відповісти
Страдалец... ))
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18.07.2021 01:30 Відповісти
Теперь должен компенсировать кеш, который из за него потеряли бизнесмены
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18.07.2021 10:15 Відповісти
а ще несплачені податки для бубачки
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18.07.2021 19:46 Відповісти
Это чтобы втянулся , теперь будет постоянным клиентом аттракциона.
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18.07.2021 12:11 Відповісти
Вот видите, за экстримом в виде полета на парашюте за катером совсем не обязательно ехать в Шарм Эль-шейх как сделала недавно одна барышня.
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18.07.2021 02:12 Відповісти
Хто шарить - якби відірвався - далеко б занесло? І як би приземлявся?
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18.07.2021 02:51 Відповісти
Скорее всего, приземлился бы на кладбище.
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18.07.2021 07:00 Відповісти
Известный факты - сотня км !
Так как потоки его могла сначала поднять на высоту, а дальше унести очень далек...
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18.07.2021 10:00 Відповісти
Мог в восходящий поток попасть и улететь очень далеко. А так и перевернуть могло.
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18.07.2021 14:07 Відповісти
От чего спасли, от отдыха. Он был угрозой кому-то грохнутся на голову.
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18.07.2021 05:59 Відповісти
Поражаюсь идиотским каментам. Человек явно был не профи, если бы его унесло, закончилось бы трагедией, но туповатый народишко нашел причину для поржать.
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18.07.2021 07:01 Відповісти
Это Украина.
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18.07.2021 08:43 Відповісти
думаю, тут всякое говно пишут не украинцы. А тролли.
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18.07.2021 10:40 Відповісти
сомневаюсь что в иностраных пабликах так же ржут над несчастными. Надо почитать Фигаро или Таймс.
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18.07.2021 08:53 Відповісти
там быдла столько же
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18.07.2021 10:01 Відповісти
читал каменты в Таймс?
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18.07.2021 10:08 Відповісти
пришлось несколько месяцев прожить в Британии
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18.07.2021 10:25 Відповісти
Так тиж жив 100% серед своїх Иван Иван 31509с93 , як рюсскі їде з Британії так бидла зразу стає меньше.
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18.07.2021 11:16 Відповісти
"-Точно такой же случай был со мной в Рио-де-Жанейро.."
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18.07.2021 11:25 Відповісти
американські форуми читав, там всі дуже співчутливі і ввічливі, злі коменти мінусять
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18.07.2021 11:04 Відповісти
чорний гумор завжди існував, тим більше Слава Богу людина жива. а от мене більше вражають люди, які бездумно своїм життям готові ризикнути незрозуміло для чого.
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18.07.2021 12:29 Відповісти
Это не злорадство, просто подобные "экстремалы" должны осознавать все риски, связанные с подобными аттракционами. А форс-мажор может в любой ситуации и стране произойти, не только в Украине.
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18.07.2021 17:06 Відповісти
Ну все ж закінчилось нібито добре - чому б тепер і не поржать?
От якби ні - тоді інша річ
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18.07.2021 19:48 Відповісти
Молодці люди.
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18.07.2021 07:05 Відповісти
Небайдужість врятує цю країну.
пс. А мнс так і не виїхало ?
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18.07.2021 08:14 Відповісти
за пару минут узнать, приехать и спасти?
ты точно дура.
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18.07.2021 10:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/413192, а мы тебя ,тупого,злобного, дурковатого тролля-в спам пендалями!
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18.07.2021 11:06 Відповісти
Уже ничего не спасёт, поезд ушел...
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18.07.2021 15:54 Відповісти
А цей парашут взагалі некерований ?клевантiв там немає?
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18.07.2021 08:27 Відповісти
Ну скорее всего, это или аналог Т-4 или УТ-15... Клеванты наверняка срезали из-за ненадобности...
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18.07.2021 10:01 Відповісти
Ну на купол Т 4 не дуже схожий, УТ 15 занадто складний для таких примітивних двіжух як катання за катером, хоча хз ... в Україні все можливо) Але о то пару слів б могли сказати перед вильотом як себе вести в ситуації якщо що (! ) хоча б базові якісь знання повина мати людина натягуючи ранець на себе
. А взагалi який довбень в такий вiтер піднімає людину в повітря з парашутом ?
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18.07.2021 10:20 Відповісти
Ну для начала кратко о том, на основании чего я написал о тех типах куполов, о которых я писал...
Парашютным спортом я профессионально занимаюсь уже лет 30 (ТРИДЦАТЬ)... приыгал на разных системах и типах... парашютов и л/а, в том числе и разного рода баловства (типа того, что на видео... как с катера так и за машиной, а иногда и с земли при хорошем ветре...) .

Я нарочно указал, про АНАЛОГ, так как на таком качестве и удаленности видео - что то по куполу утверждать не реально...
Что касается УТ-15 - он совершенно не сложный ни для каких движух...Кроме его раскрытия при задержке - ТОЛЬКО ТАМ есть своя серьездна особенность... Но она никак не касается данной истории...
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18.07.2021 11:18 Відповісти
Я теж пройшов у свій час усі парашутні сістеми починаючи з «дуба» - Д 1-8 , вашу інформованість і знання в цій темі не піддавав жодним сумнівам, просто вважаю що маю право на своє імхо
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18.07.2021 12:21 Відповісти
Ого Д 1-8 - так это же динозавр... )))
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18.07.2021 12:27 Відповісти
Так й яа вже далеко не хлопчик ) ( на жаль)
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18.07.2021 12:34 Відповісти
- На парашуті буду наче змій летючий, скількі стоїть?
- Тища.
- Бизнесмен ипучий...
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18.07.2021 09:02 Відповісти
В лыжах на асфальте спокойнее, интереснее и дешевле.
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18.07.2021 16:32 Відповісти
Саня! Ламповая ты голова! Питербурхъ? Москуа?
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18.07.2021 16:42 Відповісти
молодцы украинцы! помогли несчастному и в очередной раз доказали что мы-Нация
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18.07.2021 11:08 Відповісти
Не користуйтеся екстрим атраціонами у країнах 3го світу. Тому що ці атракціони потребують професіонального підходу а не *************. Бережіть себе.
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18.07.2021 11:13 Відповісти
Професійного, без ..онального..
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18.07.2021 11:39 Відповісти
ну при чём тут навальный?
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18.07.2021 16:42 Відповісти
Верх дебилизма кататься под мощно-кучевыми (грозовыми облаками), где восходящие потоки могут достигать сотен метров в секунду. Хорошо добром закончилось.
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18.07.2021 13:21 Відповісти
надо было его из Бука "спасти".
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18.07.2021 20:13 Відповісти
 
 