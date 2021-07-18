Парашутиста, якого віднесло вітром через аварію катера в Києві, врятували очевидці, - ЗМІ. ВIДЕО
Чоловіка, якого на парашуті віднесло вітром після невдалого парасейлінгу на столичній Оболоні, врятували перехожі.
Про це пишуть місцеві інтернет-спільноти з посиланням на очевидців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"10 чоловіків натягували цей трос щосили і прикладали під кущі та дерева - таким макаром врятували парашутиста, а тим часом човен був перевернутий і люди, які були в ньому, трималися за трос та пливли до берега через вітер і натяжку троса. Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен згодом перевернули і все норм. Благо, весь берег був у людях", - цитує видання слова очевидця.
Топ коментарі
+18 Welt Schmerz
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+17 Artem Gurin
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+14 Vitolld Bon
показати весь коментар18.07.2021 07:01 Посилання
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Беспредел в натуре. За какой косяк ровного парашютиста на парашу загнали? о_О
В прямом смысле - с уродливыми не только лицами, но и душами.
Перевернулся катер, который оказывал услуги парасейлинга.
Мужчину с парашютом, который был пристегнут к катеру, унесло в воздух.
Сейчас его пытаются как-то поймать.
Оболонь.
...
(я хмыкнул так, что разбудил замученного зноем кота)))) кот недоволен ))))
а мужику повезло! и полетал больше запланированного...и жив остался))) адреналин шкалил ))
Тут основной риск был в ПОРЫВАХ ветра... даже не в самом ветре , а в порывах... Они опасны даже для ОПЫТНЫХ спортцменов парашютистов...
Так как потоки его могла сначала поднять на высоту, а дальше унести очень далек...
От якби ні - тоді інша річ
пс. А мнс так і не виїхало ?
ты точно дура.
. А взагалi який довбень в такий вiтер піднімає людину в повітря з парашутом ?
Парашютным спортом я профессионально занимаюсь уже лет 30 (ТРИДЦАТЬ)... приыгал на разных системах и типах... парашютов и л/а, в том числе и разного рода баловства (типа того, что на видео... как с катера так и за машиной, а иногда и с земли при хорошем ветре...) .
Я нарочно указал, про АНАЛОГ, так как на таком качестве и удаленности видео - что то по куполу утверждать не реально...
Что касается УТ-15 - он совершенно не сложный ни для каких движух...Кроме его раскрытия при задержке - ТОЛЬКО ТАМ есть своя серьездна особенность... Но она никак не касается данной истории...
- Тища.
- Бизнесмен ипучий...