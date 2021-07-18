"Вали нах#й, придурку", - пасажири літака проводжали оплесками поліцейських, які виводили чоловіка, що відмовився надягати маску. ВIДЕО
Пасажири літака Одеса - Анталія обурилися хамською поведінкою чоловіка, який відмовляється надягати маску, і пропонували поліцейським допомогти його вивести. Увага! Ненормативна лексика!
Відео інциденту опублікував telegram-канал "Одеса Інфо", передає Цензор.НЕТ.
"Наше бидло у всій красі, рейс Одеса-Анталія. Все через те, що його попросили 5 разів надіти маску (що передбачено правилами авіакомпанії), у відповідь він почав плювати в обличчя", - написали пабліку очевидці.
Вони також надіслали відео, на якому видно, як чоловік грубіянить і лає залучених співробітників аеропорту і поліцію діалогу, використовуючи нецензурну лексику.
"Я вам створю такі незручності, які тільки можливі ... Що ти знімаєш, та х#й тобі, зрозуміла, ти?" - кричить чоловік.
Інші пасажири були обурені хамською поведінкою порушника, а один з них навіть поліз на нього з кулаками.
"Так заламали це чмо вже!", "Виводьте його з літака!", "Виводьте його нах#й звідси, бл#дь", "Він вас ображає, а ви терпите!", "За #бав", "Вали нах#й, придурку й#бнутий", - коментували ситуацію пасажири.
В результаті злісного порушника зняли з борта. Коли його виводили, слідом звучали оплески.
Портал УСІ повідомляє, що бешкетувати чоловік ще почав на трапі, хоча його дружина відразу одягла захисну маску. Бешкетник називав себе "авторитетом" і всіляко затримував пасажирський рейс, і бортпровідникам довелося викликати на місце інциденту поліцейських.
За даними пабліка "Одесса как она есть", дружина дебошира теж лаялася в салоні літака і грубіянила бортпровідникам.
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Ну а быдло всякое - гопота, разнорабочие и тд - этих маски возмущают - в лучшем случае - на подбородке.