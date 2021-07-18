УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13510 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
41 610 508

"Вали нах#й, придурку", - пасажири літака проводжали оплесками поліцейських, які виводили чоловіка, що відмовився надягати маску. ВIДЕО

Пасажири літака Одеса - Анталія обурилися хамською поведінкою чоловіка, який відмовляється надягати маску, і пропонували поліцейським допомогти його вивести. Увага! Ненормативна лексика!

Відео інциденту опублікував telegram-канал "Одеса Інфо", передає Цензор.НЕТ.

"Наше бидло у всій красі, рейс Одеса-Анталія. Все через те, що його попросили 5 разів надіти маску (що передбачено правилами авіакомпанії), у відповідь він почав плювати в обличчя", - написали пабліку очевидці.

Вони також надіслали відео, на якому видно, як чоловік грубіянить і лає залучених співробітників аеропорту і поліцію діалогу, використовуючи нецензурну лексику.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Стрибав по поліцейському автомобілю, розбив скло і погнув капот: п'яний влаштував дебош у Фастові. ВIДЕО

"Я вам створю такі незручності, які тільки можливі ... Що ти знімаєш, та х#й тобі, зрозуміла, ти?" - кричить чоловік.

Інші пасажири були обурені хамською поведінкою порушника, а один з них навіть поліз на нього з кулаками.

"Так заламали це чмо вже!", "Виводьте його з літака!", "Виводьте його нах#й звідси, бл#дь", "Він вас ображає, а ви терпите!", "За #бав", "Вали нах#й, придурку й#бнутий", - коментували ситуацію пасажири.

В результаті злісного порушника зняли з борта. Коли його виводили, слідом звучали оплески.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний пасажир поїзда вночі розбив скло і погрожував ножем поліцейським. ФОТОрепортаж

Портал УСІ повідомляє, що бешкетувати чоловік ще почав на трапі, хоча його дружина відразу одягла захисну маску. Бешкетник називав себе "авторитетом" і всіляко затримував пасажирський рейс, і бортпровідникам довелося викликати на місце інциденту поліцейських.

За даними пабліка "Одесса как она есть", дружина дебошира теж лаялася в салоні літака і грубіянила бортпровідникам.

дебош (10) карантин (18172) маска (157) Одеса (5496) літак (2938) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+40
Из наблюдения - чем умнее и интеллигентнее выглядит человек - тем больше вероятность того, что он носит маску там ге это положено и так, как это положено.
Ну а быдло всякое - гопота, разнорабочие и тд - этих маски возмущают - в лучшем случае - на подбородке.
показати весь коментар
18.07.2021 19:09
+27
Навпаки - люди прогнали безмозглолого бидло-барана.
показати весь коментар
18.07.2021 19:10
+26
Надо таких товарищей отправить в морг на отработку, перекладывать покойников от Ковида с каталок в мешки.
показати весь коментар
18.07.2021 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 6 з 6
Вот такое быдло,пророссийское и выбирают себе мера-бандита с рассейским паспортом,почитайте в новостях,где в основном происходят бытовые проблемы в Украине,Одесса,Харьков,то дома разваливаются,то ливневки не справляются,то пожары постоянно и т.д.
показати весь коментар
19.07.2021 11:51 Відповісти
В Одессе ваты конечно многовато, такой себе латентный гусский мир
показати весь коментар
19.07.2021 11:53 Відповісти
Так чё, "афтаритета" уже обозначили? На нарах чалится, или отпустили?
показати весь коментар
19.07.2021 14:32 Відповісти
Дикий народ ...
показати весь коментар
19.07.2021 15:45 Відповісти
избиратель Зеленского не иначе
показати весь коментар
19.07.2021 15:47 Відповісти
А що,може у нього 2-х гривень на маску не було, а позичить у пасажирів пАсіснявся, ото й бикував із сіснєнія.
показати весь коментар
19.07.2021 16:00 Відповісти
Стадо дебілоїдних створінь. С такими можна що завгодно робити. Такі самі в гетто-концтабори підуть. Ще й подякують.
показати весь коментар
15.10.2021 11:40 Відповісти
Мені дуже соромно за цих двуногих тварин. Вони не варті називатися людиною розумною. Це одержимі бісовщиною свині.
показати весь коментар
15.10.2021 12:53 Відповісти
Сторінка 6 з 6
 
 