Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу". ВIДЕО

Глядачі зможуть проводжати тиждень, що минає, і зустрічати новий із ведучим Богданом Буткевичем та резидентами шоу – найкращими сатириками країни Юрком Косминою, Миколою Воськалом і Богданом Процишиним. А в авторській рубриці "Шоубісики" Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро іронізуватиме про головну політичну тему тижня.

Крім резидентів, у "Легко-шоу" візьмуть участь запрошені гості. "До мене приходитимуть люди, яких я щиро поважаю і симпатизую, а я спробую поділитися цією симпатією з нашими глядачами", - зазначає ведучий Богдан Буткевич.

Першим гостем "Легко-шоу" став актор і режисер театру і кіно, ведучий телепрограми "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко.

Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ у понеділок, 19 липня, тому підписуйтеся і перевіряйте дзвінок для повідомлень.

Проєкт реалізується за підтримки "Українського культурного фонду" спільно з телеканалом "Київ".



