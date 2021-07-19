Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу". ВIДЕО
Глядачі зможуть проводжати тиждень, що минає, і зустрічати новий із ведучим Богданом Буткевичем та резидентами шоу – найкращими сатириками країни Юрком Косминою, Миколою Воськалом і Богданом Процишиним. А в авторській рубриці "Шоубісики" Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро іронізуватиме про головну політичну тему тижня.
Крім резидентів, у "Легко-шоу" візьмуть участь запрошені гості. "До мене приходитимуть люди, яких я щиро поважаю і симпатизую, а я спробую поділитися цією симпатією з нашими глядачами", - зазначає ведучий Богдан Буткевич.
Першим гостем "Легко-шоу" став актор і режисер театру і кіно, ведучий телепрограми "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко.
Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ у понеділок, 19 липня, тому підписуйтеся і перевіряйте дзвінок для повідомлень.
Проєкт реалізується за підтримки "Українського культурного фонду" спільно з телеканалом "Київ".
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самое простое оскорбить - например мне Путин не нравится постоянным покашливанием - какой позор для ватников, когда он дает интервью западным журникам - это даже минуту, вроде тут на без цензуры включали - ужас просто. а еще Путин мне не нравится кроме ужасных звуков когда харю открывает - всем остальным. Особенно крайней трусостью.
Андриенко, а ты плесни в рыжего стаканом с водой как ты однажды в Миколу Вересня плеснув.
Это же так весело, да?
Вона звільнила Вересня. Без пояснень, вихідного т. ін.
Вересень через суд хоче відновитись
Шапошников рассылал всяким сенаторам сотни писем заказных с кляузами на Авакова и утверждениями шо тот - мафиози, и тут такой свирепый удар по шапке Шапошникову - столько лет боролся и был оскорблен
а в АТО он тупо ролики поснимать поехал - потерял корыто и Дубинский ему чет 10 кусков выложил за отснятое - сам говорил. или не 10, но неважно. и да - чего Аваков тогда заочно его не судит за беспредел? даже Хомчак только сказал шо он аферист(или как-то так - провокатор вроде, а не аферист)
если интересно то можешь поискать за что именно шапку чуть не сломали и почему он свалил в штаты к своему идеологу журавлику
может и поехали ролики поснимать но с оружием оказаться в иловайске это не совсем про ролики
закрыть заочно? начнем с того что закон про заочное правосудие был принят совсем не давно и там есть перечень статей. действия дурконтроля к сожалению не попадали под уголловку. максимум административка. да и юридический факультет говнюки не даром заканчивали.
я придерживаюсь принципа справедливости. нарушил - не выеживайся а оформляйся. пытаются сбить бабки - борись. а они всегда "боролись" даже если нарушали
поэтому от них и начали откалываться города. Харьков, Киев. да и другие помельче
Все ваши шоу похожи на отчаянную попытку застирать заляпаное зеленкой, когда-то белое, пальто.
Не внушаеть.
В общем для нормального ведущего, нужны нормальные сатирики, а не Андриевские со стаканом воды в лицо в качестве шутки
После завоевания конституционного большинства в парламенте Молдовы и. о. председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу заявил, что первыми проектами, которые предложит фракция PAS в парламенте, будут отмена депутатской неприкосновенности и конфискация незаконного нажитого должностными лицами имущества.
Также Гросу заявил, что до октября размер минимальной пенсии планируют повысить до 2 тыс. леев (~ 3030 грн).
Группа депутатов Европарламента обратилась к главе ЕП Урсуле фон дер Ляйнен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с предложением усилить поддержку Молдовы. Депутаты отметили, что после парламентских выборов в Молдове к власти пришли демократические силы, которым нужно помочь укрепиться. Они предложили помочь Молдове с реформой юстиции, расширить поддержку независимых СМИ, разработать новые проекты для укрепления европейской интеграции страны.
«Прошедшие выборы радикально изменили политический климат в Кишиневе и показали, что в Молдове хотят сближения с европейскими принципами и ценностями. Но этого не достаточно без поддержки европейских институтов. Молдове нужна быстрая помощь. Мы не должны упустить эту историческую возможность, а это может произойти, если Молдова не получит жизненно важную помощь от ЕС. Мы много лет помогали финансово и теперь пришло время для более глубокого политического подхода», - отметил евродепутат Тудораке.
В обращенном к Урсуле фон дер Ляйнен и Шарлю Мишелю письме депутаты отмечают, что ЕС должен поддержать реформу юстиции. Они предложили, чтобы еврокомиссары по вопросам юстиции вместе с новым молдавским правительством составили план поддержки этой реформы.
Также депутаты предложили полностью отменить роуминг для граждан Молдовы и включить страну в Единую зону платежей в евро (SEPA). «Нам нужны конкретные планы быстрой экономической интеграции: транспортные маршруты, новые торговые возможности и объединение энергосетей», - добавили депутаты.
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навіщо?
Экономика в жопе. Армия разваливаетя. Банковскую систему возглавляет вор. Евроинтеграцию сменили на подсос у Китая.
А им все *********...