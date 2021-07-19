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Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу". ВIДЕО

Глядачі зможуть проводжати тиждень, що минає, і зустрічати новий із ведучим Богданом Буткевичем та резидентами шоу – найкращими сатириками країни Юрком Косминою, Миколою Воськалом і Богданом Процишиним. А в авторській рубриці "Шоубісики" Марина Данилюк-Ярмолаєва гостро іронізуватиме про головну політичну тему тижня.

Крім резидентів, у "Легко-шоу" візьмуть участь запрошені гості. "До мене приходитимуть люди, яких я щиро поважаю і симпатизую, а я спробую поділитися цією симпатією з нашими глядачами", - зазначає ведучий Богдан Буткевич.

Першим гостем "Легко-шоу" став актор і режисер театру і кіно, ведучий телепрограми "Шоу довгоносиків" Віктор Андрієнко.

Прем'єра першого випуску відбудеться на Youtube-каналі Цензор.НЕТ у понеділок, 19 липня, тому підписуйтеся і перевіряйте дзвінок для повідомлень.

Проєкт реалізується за підтримки "Українського культурного фонду" спільно з телеканалом "Київ".


Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт Легко-шоу 01

шоу (56) гумор (681) Цензор.НЕТ (138) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9441
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19.07.2021 12:05
+7
Вдарите гумором по зеленському ?
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18.07.2021 20:18
+5
Я от все чекаю що, його знімуть ті зебіли, які клялись за найменшої зради виперти Зе з крісла. Їх було би достатньо.
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18.07.2021 20:37
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Вдарите гумором по зеленському ?
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18.07.2021 20:18 Відповісти
Все остальное бессильно?
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18.07.2021 20:33 Відповісти
Я от все чекаю що, його знімуть ті зебіли, які клялись за найменшої зради виперти Зе з крісла. Їх було би достатньо.
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18.07.2021 20:37 Відповісти
На кого менять?
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18.07.2021 20:57 Відповісти
Ви вже свого життя без вави не уявляєте ?
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18.07.2021 21:02 Відповісти
На кого? Или боитесь озвучить того, у которого антирейтинг выше всех?
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18.07.2021 21:05 Відповісти
На любого, ВМЕНЯЕМОГО и патриотически настроенного кандидата. Но, только не на очередную подсадную утку Коломойского.
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18.07.2021 21:19 Відповісти
Все презы якшались с олигархами. Лишь зюзя начал что-то и как-то. Что получится, то и увидем.
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18.07.2021 21:35 Відповісти
Ага, ага, парнишка в ручном управлении у Коломойского и Ахметова, все их хотелки под козырек. Будем смотреть, сколько Голый Боротька в позе Зю выстоит?
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18.07.2021 21:59 Відповісти
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9587
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19.07.2021 12:03 Відповісти
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9441
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19.07.2021 12:05 Відповісти
У мене Маріна викликає стійку антипатію.
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18.07.2021 21:30 Відповісти
Че? - двойной фамилией? или когда одна ведет без цензуры - писклявым голосом? или сальными шутками?
самое простое оскорбить - например мне Путин не нравится постоянным покашливанием - какой позор для ватников, когда он дает интервью западным журникам - это даже минуту, вроде тут на без цензуры включали - ужас просто. а еще Путин мне не нравится кроме ужасных звуков когда харю открывает - всем остальным. Особенно крайней трусостью.
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19.07.2021 21:40 Відповісти
Я з ригою Марінай особисто знайомий.
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19.07.2021 23:17 Відповісти
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19.07.2021 23:20 Відповісти
та б*же, я скажу шо знаю напр. Данилова и он злой - и все спросят - почему так говорю, так и вы - ну знаешь, но почему ненавидишь то?
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20.07.2021 07:04 Відповісти
Так само. На "ха" починається, на "балка" закінчується.
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19.07.2021 23:23 Відповісти
Найболючіше для Зелі коли з нього сміються.
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19.07.2021 12:04 Відповісти
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 4876
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19.07.2021 12:08 Відповісти
Природа має право на помилку.
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19.07.2021 12:17 Відповісти
Легко-шоу, смотреть всем.
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18.07.2021 20:19 Відповісти
та легко! )))
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18.07.2021 20:21 Відповісти
Закос под "клоуна"?
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18.07.2021 20:34 Відповісти
Зато усьо чесно ... правда , правда :
Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 9970
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19.07.2021 12:11 Відповісти
якщо буде так "смішно" як у підсвинках - шкода репутації Бутусова
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18.07.2021 20:57 Відповісти
але почуття гумору, як і відчуття болю має свої рівні у різних людей,,, З кварталу ж ржали теж...
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18.07.2021 21:00 Відповісти
Пля, "юморист" Андриенко в гостях у такого же "юмориста" Буткевича.
Андриенко, а ты плесни в рыжего стаканом с водой как ты однажды в Миколу Вересня плеснув.
Это же так весело, да?
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18.07.2021 20:58 Відповісти
До речі, куди пропав Вересень з ПРЯМОГО?
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19.07.2021 12:07 Відповісти
Там були якись терки. В березні Орловську поставили чи то генпродюсером, чи то просто продюсером.
Вона звільнила Вересня. Без пояснень, вихідного т. ін.
Вересень через суд хоче відновитись
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19.07.2021 12:27 Відповісти
На фоні Вересня вона вигляділа дилетантом. Коли задає запитання то це ціла промова з доповненнями. Журналіст з неї ніякий.
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19.07.2021 12:38 Відповісти
може й так. Проте на місце ставить всяку наволоч від слуг безапеляційно. Вона не дає розтікатись "мислью по дереву". Якщо задає питання, то на питання і чекає відповідь. Всяку саморекламу чи то "а вот при Порошенко" і таке бла-бла припиняє одразу
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19.07.2021 12:44 Відповісти
Так і я можу ставити на місце. А ось якогось креативу як у Вересня ніц нема.
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19.07.2021 12:51 Відповісти
Опять плоские шутки, дебильная манера поведения на сцене, излишний крик, убогие вторичные сюжеты про лёню-космоса и ляшка-чепушка, и в конце или средине споёт могилевская---очи вылупив борзые. Фу---какая гадость!
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18.07.2021 21:17 Відповісти
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 3680
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18.07.2021 21:18 Відповісти
Шапошников чуть не обосрался когда его "друг" Аваков со своим Кентом сфотографировался как будто щас идут в баню бухать и делать все те вещи что и остальные мущины там делают
Шапошников рассылал всяким сенаторам сотни писем заказных с кляузами на Авакова и утверждениями шо тот - мафиози, и тут такой свирепый удар по шапке Шапошникову - столько лет боролся и был оскорблен
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19.07.2021 21:44 Відповісти
шапка хоть и пдрс в прошлом, но реабилитировал себя в моих глазах когда пошел добровольцем в АТО вместе с дзинзей. я простил им дурконтроль и тот беспредел который они творили.
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20.07.2021 00:30 Відповісти
а что творили то? ментов шантажировали? то Виталино чет такое делал вроде и разводил на "бляхи" еще.
а в АТО он тупо ролики поснимать поехал - потерял корыто и Дубинский ему чет 10 кусков выложил за отснятое - сам говорил. или не 10, но неважно. и да - чего Аваков тогда заочно его не судит за беспредел? даже Хомчак только сказал шо он аферист(или как-то так - провокатор вроде, а не аферист)
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20.07.2021 07:03 Відповісти
виталино то отдельная песня. качок-ублюдок вообще по беспределу себя вел
если интересно то можешь поискать за что именно шапку чуть не сломали и почему он свалил в штаты к своему идеологу журавлику
может и поехали ролики поснимать но с оружием оказаться в иловайске это не совсем про ролики
закрыть заочно? начнем с того что закон про заочное правосудие был принят совсем не давно и там есть перечень статей. действия дурконтроля к сожалению не попадали под уголловку. максимум административка. да и юридический факультет говнюки не даром заканчивали.

я придерживаюсь принципа справедливости. нарушил - не выеживайся а оформляйся. пытаются сбить бабки - борись. а они всегда "боролись" даже если нарушали
поэтому от них и начали откалываться города. Харьков, Киев. да и другие помельче
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20.07.2021 08:42 Відповісти
У понеділок, 19 липня, на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 4168
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18.07.2021 21:50 Відповісти
Діти не довіряють найвеличнішому?
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19.07.2021 12:10 Відповісти
Вони все думають, що він клоун.
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20.07.2021 12:37 Відповісти
Не страна а сплошное юмористическое шоу.
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19.07.2021 09:36 Відповісти
Авторский коллектив 95 квартала?
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19.07.2021 12:04 Відповісти
Не знаю, ребяты.
Все ваши шоу похожи на отчаянную попытку застирать заляпаное зеленкой, когда-то белое, пальто.
Не внушаеть.
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19.07.2021 12:08 Відповісти
Блин, ну возьмите кого-то нормального на роль ведущего!!! Зачем эта дилетанщина, "детский утренник"?
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19.07.2021 12:08 Відповісти
Ну... к такому ведущему первым идет "лучший сатирик страны" Андриевский, чыи "Довгоносики" и сезона не продержались, - уровень ниже плинтуса, шутки плоские. На этом "лучшие сатирики" наверное закончатся. Барский, Делиев, Поддеревянский наверняка проигнорируют рыжего недоумка(ах, да, это нечто наверное их не уважает, поэтому и не пригласит)
В общем для нормального ведущего, нужны нормальные сатирики, а не Андриевские со стаканом воды в лицо в качестве шутки
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19.07.2021 13:03 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26987296.html А в это время где-то совсем рядом:

Україна без Авакова, Мендель без дембеля: на Youtube-каналі Цензор.НЕТ стартує гумористичний проєкт "Легко-шоу" - Цензор.НЕТ 7577

После завоевания конституционного большинства в парламенте Молдовы и. о. председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу заявил, что первыми проектами, которые предложит фракция PAS в парламенте, будут отмена депутатской неприкосновенности и конфискация незаконного нажитого должностными лицами имущества.

Также Гросу заявил, что до октября размер минимальной пенсии планируют повысить до 2 тыс. леев (~ 3030 грн).

Группа депутатов Европарламента обратилась к главе ЕП Урсуле фон дер Ляйнен и председателю Европейского совета Шарлю Мишелю с предложением усилить поддержку Молдовы. Депутаты отметили, что после парламентских выборов в Молдове к власти пришли демократические силы, которым нужно помочь укрепиться. Они предложили помочь Молдове с реформой юстиции, расширить поддержку независимых СМИ, разработать новые проекты для укрепления европейской интеграции страны.

«Прошедшие выборы радикально изменили политический климат в Кишиневе и показали, что в Молдове хотят сближения с европейскими принципами и ценностями. Но этого не достаточно без поддержки европейских институтов. Молдове нужна быстрая помощь. Мы не должны упустить эту историческую возможность, а это может произойти, если Молдова не получит жизненно важную помощь от ЕС. Мы много лет помогали финансово и теперь пришло время для более глубокого политического подхода», - отметил евродепутат Тудораке.

В обращенном к Урсуле фон дер Ляйнен и Шарлю Мишелю письме депутаты отмечают, что ЕС должен поддержать реформу юстиции. Они предложили, чтобы еврокомиссары по вопросам юстиции вместе с новым молдавским правительством составили план поддержки этой реформы.

Также депутаты предложили полностью отменить роуминг для граждан Молдовы и включить страну в Единую зону платежей в евро (SEPA). «Нам нужны конкретные планы быстрой экономической интеграции: транспортные маршруты, новые торговые возможности и объединение энергосетей», - добавили депутаты.
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19.07.2021 12:28 Відповісти
у нас уже было два таких шанса.
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20.07.2021 08:55 Відповісти
переглянув - виглядає жалюгідно.
навіщо?
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19.07.2021 12:31 Відповісти
Украина уже 2 года без президента стараниями юмористов.

Экономика в жопе. Армия разваливаетя. Банковскую систему возглавляет вор. Евроинтеграцию сменили на подсос у Китая.

А им все *********...
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19.07.2021 12:34 Відповісти
YouTube открыл окно возможностей для придания публичности творчеству самых разных доморощенных творцов и кружков народной самодеятельности. Уже никого не удивляет, когда сельская девушка, снимая свой скромный быт, набирает сотни тысяч просмотров. Но когда самое читаемое интернет-издание в стране под своим брендом тянет за уши какую-то откровенную кустарщину и хуторщину типа «підсвинків» это вызывает, мягко говоря, недоумение. YouTube-канал должен популяризировать издание, здесь совершенно обратная ситуация. Уберите из названия канала упоминание о «ЦН» и увидите истинную оценку качества его наполнения.
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19.07.2021 14:25 Відповісти
про свиней вроде ничего, но слишком много кривляются, а это, шо в статье еще не смотрел, но выше уже написали шо не особо нравится. а стримы их - норм. и без цензуры вроде тоже - зрада, ненависть - все как все любят)
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19.07.2021 21:49 Відповісти
Но вьі друзья как не садитесь, но в юмористьі не годитесь.
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19.07.2021 23:31 Відповісти
 
 