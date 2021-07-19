Президент Transship Group Іванов про інвестклімат в Україні: "Звідси тікають усі, хто може". ВIДЕО

Сьогодні держава працює проти бізнесу, перетворившись на репресивну машину.

Про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у Іванова запитали, як він оцінює сьогоднішній інвестиційний клімат в Україні.

"Звідси тікають усі, хто може. Ми розвивалися, коли я пішов з держслужби, ми приблизно десять років не з'являлися в Україні. Ми пішли на ринок, працювали на ринку і це дало потужний поштовх розвитку", - зазначив він.

"Сьогодні держава працює проти бізнесу. До того ж на всіх рівнях: починаючи від законодавчої влади, виконавчої влади ... Держава перетворилася виключно на репресивну машину. У кого вони відбирають гроші? А гроші сьогодні виробляють тільки виробники. ... Сьогодні у світі, в розвинених країнах лише 5-7% залучені у виробництво, все решта - це споживачі. І ось сьогодні держава діє в інтересах споживачів, відбираючи гроші у 5-7% тих, хто виробляє", - наголосив Іванов.

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