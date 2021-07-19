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Я б оголосив люстрацію для всіх силовиків у портовій галузі, їм тут категорично робити нічого, - президент Transship Group Іванов. ВIДЕО

Силовики йдуть у портову галузь для того, щоб набивати власні кишені.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов.

"Я б, якби хтось прислухався до моєї думки, оголосив би люстрацію всіх силовиків у галузі. Їм тут категорично робити нічого. Вони приносять тільки дурість, тупість, корупцію і негатив. І нічого іншого не може бути", - зазначив він.

"Візьміть будь-якого силовика, я з ним сяду один на один. Поставлю йому 5 запитань - на 4 з них він не відповість. Як ці люди можуть приходити в нашу галузь і командувати?" - наголосив Іванов.

За його словами, силовики йдуть у портову галузь не для того, щоб покращувати результати роботи галузі.

"Вони працюють завжди з негативною частиною населення. Тобто зі злодіями, злочинцями. Вони самі потихеньку або навмисне від них заражаються. Вони приходять сюди для того, щоб набивати власні кишені. У них цілі зовсім інші", - додав Іванов.

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Автор: 

люстрація (273) порт (2057) силовики (2515)


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Топ коментарі
+2
Відкрив Гамерику.
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19.07.2021 10:55
+1
Нехай приходять з пляшкою. Така-сяка закусь знайдеться.
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19.07.2021 10:57
+1
Я скажу більше , те в чому впевнений на 100% ,і про що знаю напевно ,, силовики не самі стають такими . Випадкова людина на керівну чи контролюючу посаду в силовий орган , ніколи не потрапить . Їх , найбільш корумпованих , найбільш нахабних , жадібних і т.д. , обирають навмисно , з багатьох претендентів .!! Обирають ті , хто стоїть владним щаблем вище . .
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19.07.2021 11:08
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19.07.2021 10:53 Відповісти
Нехай приходять з пляшкою. Така-сяка закусь знайдеться.
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19.07.2021 10:57 Відповісти
Відкрив Гамерику.
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19.07.2021 10:55 Відповісти
Я всю жизнь проработал на флоте, морском порту, и в морском агентировании, а кто такие силовики в портовой области не знаю. О чём или о ком речь не пойму. О пограничниках, о таможне, о портнадзоре ?
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19.07.2021 11:04 Відповісти
Таможня, пограничники, СБУ. Экологи - никак не силовики, но мрази ничуть не меньшие.
Пограничники - просто мелкие побирушки, можно принебречь. По остальным - полностью согласен с Ивановым. Вот эта фраза - "Они работают всегда с негативной частью населения. То есть с ворами, преступниками." вообще золото.
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19.07.2021 11:55 Відповісти
Я скажу більше , те в чому впевнений на 100% ,і про що знаю напевно ,, силовики не самі стають такими . Випадкова людина на керівну чи контролюючу посаду в силовий орган , ніколи не потрапить . Їх , найбільш корумпованих , найбільш нахабних , жадібних і т.д. , обирають навмисно , з багатьох претендентів .!! Обирають ті , хто стоїть владним щаблем вище . .
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19.07.2021 11:08 Відповісти
Экологи, таможенники- корупционеры, но это везде, не только в морской области.
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19.07.2021 11:08 Відповісти
Иванов тоже является брехлом. 10 лет назад ни о нём, ни о его компании в Украине слышно не было. Схема таких быстроуспешных предприятий близость с олигархам.
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19.07.2021 11:15 Відповісти
А хто олігарх Зеля ще не визначився.
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19.07.2021 11:28 Відповісти
Перед тим, як звільнювати, треба завчасно набрати нових, бо буде як і усюди 90% домовляться про перехід у нову структуру
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19.07.2021 11:43 Відповісти
А кто поручится что этот Иванов не жулик, которому менты сильно мешают проворачивать грязные делишки?
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19.07.2021 11:43 Відповісти
А я бы люстрировал бы всех олигархов и их менеджеров , включая Иванова и Шмыгаля....Заодно и кто их развлекал на днюхах рождениях....
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19.07.2021 11:53 Відповісти
 
 