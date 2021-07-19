Я б оголосив люстрацію для всіх силовиків у портовій галузі, їм тут категорично робити нічого, - президент Transship Group Іванов. ВIДЕО
Силовики йдуть у портову галузь для того, щоб набивати власні кишені.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов.
"Я б, якби хтось прислухався до моєї думки, оголосив би люстрацію всіх силовиків у галузі. Їм тут категорично робити нічого. Вони приносять тільки дурість, тупість, корупцію і негатив. І нічого іншого не може бути", - зазначив він.
"Візьміть будь-якого силовика, я з ним сяду один на один. Поставлю йому 5 запитань - на 4 з них він не відповість. Як ці люди можуть приходити в нашу галузь і командувати?" - наголосив Іванов.
За його словами, силовики йдуть у портову галузь не для того, щоб покращувати результати роботи галузі.
"Вони працюють завжди з негативною частиною населення. Тобто зі злодіями, злочинцями. Вони самі потихеньку або навмисне від них заражаються. Вони приходять сюди для того, щоб набивати власні кишені. У них цілі зовсім інші", - додав Іванов.
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Пограничники - просто мелкие побирушки, можно принебречь. По остальным - полностью согласен с Ивановым. Вот эта фраза - "Они работают всегда с негативной частью населения. То есть с ворами, преступниками." вообще золото.