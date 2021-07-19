"Окопна війна": Мої родичі вважали, що росіяни - наші "брати". Близькі не розуміли, чому я пішов воювати, - воїн ЗСУ з позивним Архітектор. ВIДЕО
Рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ привела нас сьогодні неподалік Донецька, де наші воїни "рубляться" з московським агресором. Один з наших захисників з псевдонімом Архітектор розповів про свій бойовий шлях.
Сергій народився в Одеській області, саме там його застала звістка про початок війни з російським окупантом, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Як тільки розпочалася мобілізація, він вирішив іти воювати, хоча більшість його знайомих і рідних не підтримали такого пориву.
Зі своїм братом Сергій не розмовляв два роки через цю ситуацію.
На цей момент в Архітектора є мрія: помститися за своїх убитих побратимів і відсвяткувати нашу перемогу в центрі Москви, дивлячись, як горить лігво окупантів.
Про що ще мріє боєць Збройних сил України? Дивіться рубрику "Окопна війна" і ви дізнаєтеся першими.
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Актуально для нас? Думаю, да...
В России 150 млн.
Значит таких примерно 2-3 млн.
Они готовы деньги зарабатывать даже на крови
Даже своих родственниках
Патриоты всегда были и будут их всегда
больше этой нечисти .