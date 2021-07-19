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"Окопна війна": Мої родичі вважали, що росіяни - наші "брати". Близькі не розуміли, чому я пішов воювати, - воїн ЗСУ з позивним Архітектор. ВIДЕО

Рубрика "Окопна війна" на Цензор.НЕТ привела нас сьогодні неподалік Донецька, де наші воїни "рубляться" з московським агресором. Один з наших захисників з псевдонімом Архітектор розповів про свій бойовий шлях.

Сергій народився в Одеській області, саме там його застала звістка про початок війни з російським окупантом, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Як тільки розпочалася мобілізація, він вирішив іти воювати, хоча більшість його знайомих і рідних не підтримали такого пориву.

Зі своїм братом Сергій не розмовляв два роки через цю ситуацію.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Під час штурму селища Піски було страшно. Ми не розуміли, хто тебе може вбити - сепаратисти чи псковський десантник", - доброволець Назар Сарабун. ВIДЕО

На цей момент в Архітектора є мрія: помститися за своїх убитих побратимів і відсвяткувати нашу перемогу в центрі Москви, дивлячись, як горить лігво окупантів.

Про що ще мріє боєць Збройних сил України? Дивіться рубрику "Окопна війна" і ви дізнаєтеся першими.

Автор: 

Донбас (22357) військовослужбовці (4804) Антитерористична операція (6637) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+19
Убивать захватчиков и коллаборантов-богоугодное дело!
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19.07.2021 11:01
+15
Блин, больше бы таких парней. Но их мало.
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19.07.2021 10:58
+10
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса." (Голда Меир)
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Актуально для нас? Думаю, да...
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19.07.2021 13:50
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"Окопная война": Мои родственники считали, что россияне - наши "братья". Близкие не понимали, почему я пошел воевать, - воин ВСУ с позывным Архитектор - Цензор.НЕТ 5755
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19.07.2021 10:54 Відповісти
Блин, больше бы таких парней. Но их мало.
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19.07.2021 10:58 Відповісти
их более чем достаточно
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19.07.2021 15:59 Відповісти
Убивать захватчиков и коллаборантов-богоугодное дело!
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19.07.2021 11:01 Відповісти
, как такое можно было не понимать после 99го, ну ладно, после 2003, ну ладно после 2008го ??? как ?
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19.07.2021 11:41 Відповісти
благослови Господь наших Воинов Защитников Украины! и дай им 100 лет здоровья
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19.07.2021 12:32 Відповісти
Колись завезуть.. чернігівське..по 15грн.в гум.....
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19.07.2021 13:19 Відповісти
"Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не оставляет пространства для компромисса." (Голда Меир)
-----------------------------------------------------------------------
Актуально для нас? Думаю, да...
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19.07.2021 13:50 Відповісти
в военкомате был со школы?
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19.07.2021 16:00 Відповісти
Не только ваши. Пока есть совки в Украине не будет порядка, а путлер будет лезть их спасать.
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20.07.2021 08:38 Відповісти
На сто человек /один два люди без царя в голове /
В России 150 млн.
Значит таких примерно 2-3 млн.
Они готовы деньги зарабатывать даже на крови
Даже своих родственниках
Патриоты всегда были и будут их всегда
больше этой нечисти .
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20.07.2021 09:58 Відповісти
 
 