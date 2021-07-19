Якщо ЄС не демонструє підтримку України, Грузії і Молдови, тоді хтось "демонструє залізні м'язи" біля наших кордонів, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України, Грузії та Молдови загрожує не лише цим країнам, а й усьому континенту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час Батумської міжнародної конференції, яка відбувається у Грузії.
"Якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови. - Ред.), тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту", - наголосив президент.
За словами Зеленського, не зрозуміло, чому на конференції про майбутнє Європи сьогодні не звучить голос України, Грузії та Молдови.
"Хіба вони не є частиною її майбутнього. На мій погляд, якщо хтось їз країн не важливий для майбутнього Європи, то це не Європа майбутнього", - підкреслив президент України.
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Неблагодарных нищебродов с понтами послали лесом - и правильно сделали.
Потому что ЗЕ сцыкло.
У ЗЕ все еще очень не однозначно.