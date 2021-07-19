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Якщо ЄС не демонструє підтримку України, Грузії і Молдови, тоді хтось "демонструє залізні м'язи" біля наших кордонів, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що присутність російського військового контингенту і зброї біля кордонів України, Грузії та Молдови загрожує не лише цим країнам, а й усьому континенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив під час Батумської міжнародної конференції, яка відбувається у Грузії.

"Якщо Брюссель і ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови. - Ред.), тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту", - наголосив президент.

За словами Зеленського, не зрозуміло, чому на конференції про майбутнє Європи сьогодні не звучить голос України, Грузії та Молдови.

"Хіба вони не є частиною її майбутнього. На мій погляд, якщо хтось їз країн не важливий для майбутнього Європи, то це не Європа майбутнього", - підкреслив президент України.

Також дивіться: Зеленський у Грузії відвідав лінію зіткнення з окупованою Абхазією: "Військова присутність РФ нарощується". ФОТОрепортаж

Автор: 

Грузія (1852) Зеленський Володимир (24308) Молдова (2086) росія (65974)


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Топ коментарі
+14
вовочко, а ***** - вбивця чи ще ні?
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19.07.2021 15:17 Відповісти
+10
И от тебя, жаба зеленая, тоже ничего хорошего ждать не приходится
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19.07.2021 15:19 Відповісти
+10
Та хватить вже тролити. Находимось в чорній дирі всі. Нації треба єднатись. Загроза відМордору нависає над усією Европою. Ось тільки стара **** меркель потягла свого воза до московії а тепер поїхала мерику вмовляти. Ми -наодинці зі страшним агресором.
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19.07.2021 15:23 Відповісти
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вовочко, а ***** - вбивця чи ще ні?
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19.07.2021 15:17 Відповісти
***** набагато гірший на просто "вбивцю".
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19.07.2021 16:36 Відповісти
Президент Зеленський молодець, треба єднатись, консолідуватись всім проти ворога..! Це вже не один голос а три! Правильно!
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19.07.2021 20:47 Відповісти
Сказал бы просто "Дайте денег"
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19.07.2021 15:18 Відповісти
Та ти шо!
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19.07.2021 15:19 Відповісти
Росія - це загроза не тільки для України, Грузії та Молдови, а й для всього континенту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1241
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19.07.2021 15:40 Відповісти
И от тебя, жаба зеленая, тоже ничего хорошего ждать не приходится
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19.07.2021 15:19 Відповісти
Не знаю что от ЗЕ а от А. Ве кидание навозом и ждать. Живущим в навозе более не чем.
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19.07.2021 15:57 Відповісти
_Это правда. Вот это - да? - правда! Ваторейх - угроза вообще для всего человечества ввиду обладания ипанутыми фашистами ОМП и готовности его применить.
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19.07.2021 15:20 Відповісти
Бубучка,астановись, дядя путя на коленки не пустит.
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19.07.2021 15:21 Відповісти
китайским товарисчам теперь будешь это рассказывать.... как коммунисты они тебя поймут.
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19.07.2021 15:23 Відповісти
Та хватить вже тролити. Находимось в чорній дирі всі. Нації треба єднатись. Загроза відМордору нависає над усією Европою. Ось тільки стара **** меркель потягла свого воза до московії а тепер поїхала мерику вмовляти. Ми -наодинці зі страшним агресором.
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19.07.2021 15:23 Відповісти
Ми на одинці зі страшним агресором,тому що під час війнни обрали не того хто відновив армію,а того хто ухилявся від армії, граючи х..ем на піаніно перед страшним агресором
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19.07.2021 15:28 Відповісти
ЗЕ меньше надо было гадить на голову Меркель.

Неблагодарных нищебродов с понтами послали лесом - и правильно сделали.
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19.07.2021 15:43 Відповісти
ГЕРХАРД,ты здесь гадишь больше,поменял флажок,ботик!!!!
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19.07.2021 16:29 Відповісти
интересно...за Михуила кто-то ему ...припомнит? мож хоть двойную норму чили в чахохбили подкинут )))
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19.07.2021 15:23 Відповісти
И снова - "кто-то". Кто же этот секретный "кто-то"??
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19.07.2021 15:23 Відповісти
Он разве сказал , что россия - угроза ? Название статьи неверное . Он сказал , что " кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ " .Источник: https://censor.net/ru/n3277930
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19.07.2021 15:24 Відповісти
ЗЕ еще ни разу не обвинил прямо Роисю и *****.

Потому что ЗЕ сцыкло.
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19.07.2021 15:41 Відповісти
Росія - це загроза не тільки для України, Грузії та Молдови, а й для всього континенту, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4359
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19.07.2021 15:44 Відповісти
Сказал! Как-то робко,неуверенно выдавил из себя,но сказал
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19.07.2021 16:27 Відповісти
судя по тому, как возбудились ********** тролли-Зеленский все правильно сказал!
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19.07.2021 15:27 Відповісти
Говорил он всегда красиво ,только делает некрасиво..,как правило дело только разговорами и заканчивается так не начавшись.
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19.07.2021 15:45 Відповісти
ЗЕля, путин убийца? Только не обосцысь от страха. Завтра же будешь извиняться, как перед кадыркой.
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19.07.2021 15:31 Відповісти
А попробуйте в заявлении ЗЕлюпы к годовщине МН-17 найти слова "россия" и "путин".

У ЗЕ все еще очень не однозначно.
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19.07.2021 15:39 Відповісти
кто то текст написал?
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19.07.2021 15:40 Відповісти
А ничего, что ты этой угрозе платишь исправно деньги за квартиру в Крыму?
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19.07.2021 15:52 Відповісти
Ти глянь який бандєровєц прямо.
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19.07.2021 15:54 Відповісти
Зовсім не чути могутній рик бувшого міністра економікі епохи донецького завгара.Та то таке!Ностальгія.
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19.07.2021 15:57 Відповісти
"непонятно" - ОДНО слово!
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19.07.2021 16:18 Відповісти
Бери песиголовця і втікайте в Ізраїль.
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19.07.2021 16:35 Відповісти
вот это сморчку путенину на любимый мозоль наступили...
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20.07.2021 05:04 Відповісти
 
 