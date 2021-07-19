УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5232 відвідувача онлайн
Новини Відео
17 204 81

"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі. ВIДЕО

Нардеп Євген Шевченко і український композитор Ніколо Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" у білоруському Вітебську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис спільного виступу опубліковано в соцмережах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сподіваюся, це буде добрим сигналом" - Лукашенко про зустріч із нардепом "Слуги народу" Шевченком

Автор: 

Білорусь (7966) фестиваль (135) Шевченко Євген (139)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 8943
показати весь коментар
19.07.2021 15:57 Відповісти
+43
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1506
показати весь коментар
19.07.2021 16:01 Відповісти
+42
Искусство вне политики !!!!!!
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2564
показати весь коментар
19.07.2021 15:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 4948
показати весь коментар
19.07.2021 15:55 Відповісти
Цензор не сделал важное уточнение:
"...нардеп от "слуги урода" Шевченко .."
показати весь коментар
19.07.2021 16:17 Відповісти
а то зенбилы не обладают памятью и уже забыли кого привели к власти..
показати весь коментар
19.07.2021 16:18 Відповісти
Клоуны ушли в парламент, а парламент в клоуны (с)
показати весь коментар
19.07.2021 18:48 Відповісти
Искусство вне политики !!!!!!
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 2564
показати весь коментар
19.07.2021 15:55 Відповісти
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center ретвітнув(ла)

https://twitter.com/AbdulaAzizKazan
https://twitter.com/AbdulaAzizKazan
https://twitter.com/AbdulaAzizKazan


https://twitter.com/AbdulaAzizKazan
https://twitter.com/AbdulaAzizKazan

АбдульАзиз Казанлы

@AbdulaAzizKazan
"При защите своих земель храните десять пуль в пистолете. Одну - для захватчиков и девять - для предателей." Шейх Абдулла Аззам, да смилуется над ним Аллах.
показати весь коментар
19.07.2021 16:28 Відповісти
фрик, даже комментировать нечего.
показати весь коментар
19.07.2021 15:55 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 636
показати весь коментар
19.07.2021 15:56 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 8943
показати весь коментар
19.07.2021 15:57 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1506
показати весь коментар
19.07.2021 16:01 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 9977
показати весь коментар
19.07.2021 20:04 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 3596
показати весь коментар
19.07.2021 15:56 Відповісти
гейславяне
показати весь коментар
19.07.2021 15:57 Відповісти
То есть "депутату" Шевченко нечем заниматься в Украине и видимо надо отправить его в "парламент" Бульбофюрера, естественно со снятием с довольствия тут
показати весь коментар
19.07.2021 15:57 Відповісти
Ключевые слова - ,,со снятием с довольствия,,
показати весь коментар
19.07.2021 22:23 Відповісти
Звиздец...
показати весь коментар
19.07.2021 15:58 Відповісти
з 2019 року президент
показати весь коментар
19.07.2021 15:59 Відповісти
а я сяогодня прекрасно прапаносил..а где новасть аб этам??
показати весь коментар
19.07.2021 15:58 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1335
показати весь коментар
19.07.2021 16:01 Відповісти
и при этом чтобы тоже в лифт зашел
показати весь коментар
19.07.2021 16:04 Відповісти
Шо... два гомика?! Опять непропаганда!
показати весь коментар
19.07.2021 16:02 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1011
показати весь коментар
19.07.2021 16:02 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко и композитор Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в Беларуси - Цензор.НЕТ 1365
показати весь коментар
19.07.2021 16:02 Відповісти
А в это время ЗЕнедоразумение шакалило деньги на Батумской конференции у ЕС, а Агрохимия вырезало очередную "валентинку" для Си Цзиньпина. "Все смешалось в доме у Облонских", полный позор во внешней политике.
показати весь коментар
19.07.2021 16:03 Відповісти
Треба прокатити Київом на мусорном баке з шановним єскортом.
показати весь коментар
19.07.2021 16:05 Відповісти
так это же славянин шевченко таки еврей...посмотрите на морду
показати весь коментар
19.07.2021 16:09 Відповісти
ну мама русская, а папа юрист ...этого откровения жириновского еще никто не переплюнул
показати весь коментар
19.07.2021 16:25 Відповісти
Сором,сором,соромічний....після того ,що там під наглядом психчно хворого, катували людей.....збиратись на концерт????
показати весь коментар
19.07.2021 16:14 Відповісти
дует Пітор і ******)
показати весь коментар
19.07.2021 16:20 Відповісти
Уж соснули, так соснули. Так даже сосны во фракции "слуг урода" не умеют. Завтра беременный и трижды сумчатый Корниенко заявит, что это была их инициатива и , вообще, это выдернули из контекста.
показати весь коментар
19.07.2021 16:26 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26988558.html А потом они статейки про "один народ" будут писать

"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 856

1.Привлекать на должности учителей по возможности только великороссов.

2.На должности инспекторов и директоров народных училищ назначать исключительно великороссов.

3.Всякого учителя, проявляющего склонность к украинскому, немедленно устранять.

4.Составить правдивую историю малорусского народа, в которой разъяснить, что "Украина" - это "окраина" государства в былые времена.

…14.За семинарии нужно взяться и искоренить гнездящийся в них дух украинства.

…17.Разъяснить, что "Украина" - означает окраину Польши и России и что никогда украинского народа не было.

18.Доказывать необходимость великорусского языка как общегосударственного и литературного и что малорусский, как простонародный, не имеет ни литературы, ни будущности.

19.Всеми способами искоренять употребление названий "Украина", "украинский".

Автор - полтавский губернатор Александр Карлович фон Багговут (1861 - после 1917).

Хранение - Харьковский Литературный музей

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2506582102737880&id=100001583456961 Володимир Закидальський
показати весь коментар
19.07.2021 16:34 Відповісти
В Киеве улица была (есть ???) с именем этого деятеля
показати весь коментар
19.07.2021 16:36 Відповісти
Є. Але не цього діяча Олександра Карловича Багговута, а його рідного дядька - Олександра Федоровича.
показати весь коментар
19.07.2021 17:05 Відповісти
Два позорника, и один из них из ближайшего окружения Шлемы, и такое и таких поддонков в окружении набрано больше половины, отмыться Зе сможет только через повешение.
показати весь коментар
19.07.2021 16:37 Відповісти
т.е. СБУ этот трешак опять не заинтересует ...
показати весь коментар
19.07.2021 16:38 Відповісти
СБУ-не до цього! Треба бити й чморити погранців! Бакашка-промакашка обгадився знову!
показати весь коментар
19.07.2021 16:50 Відповісти
Я бы их лишил гражданства Украины и пожизненный запрет в Украину
показати весь коментар
19.07.2021 16:41 Відповісти
делитесь личным опытом?
показати весь коментар
19.07.2021 20:15 Відповісти
Шевченко-это проект зеленых кукловодов. К следующим парламентским выборам его долепят для оттягивания голосов у ОПЗЖятины и других пророссийских партий.
показати весь коментар
19.07.2021 16:44 Відповісти
Дивно, як ці два довбо*оби ще з хором Алєксандрова ОПою у повному складі не заспівали.
показати весь коментар
19.07.2021 16:45 Відповісти
Женя сцена это твое, почему время уходящее тратишь на зраду а не искусство?
показати весь коментар
19.07.2021 16:54 Відповісти
Два українця ( але це не точно ) , поїхали на фестиваль в Білорусь , щоб прогавкати пісню на - собачьйем ізикє . .. Не українською , не білоруською мовою , а кацапсячою .!! Це ж треба !!
показати весь коментар
19.07.2021 16:56 Відповісти
https://censor.net/ua/video_news/3277941/to_solntse_m_razdelym_s_toboyu_bez_tebya_jyt_ne_mogu_ne_umeyu_nardep_shevchenko_i_kompozytor_petrash
італійсько-угорський мутант може співати..
це похвально
не українською?
ну.. як може ..
показати весь коментар
19.07.2021 20:01 Відповісти
В Запорожье его выбрали
показати весь коментар
19.07.2021 17:18 Відповісти
Людину з квартала можна викинути, квартал з людини - ніяк.
показати весь коментар
19.07.2021 17:57 Відповісти
Тобто:
депутат ВР от пропрезидентской партии, партии монобольшинства - принимает активное участие в медийном мероприятии, организованном при полном содействии властей страны, легитимность избрания президента которой Украина не признала???
Всё верно?
показати весь коментар
19.07.2021 17:58 Відповісти
24 мая был исключён из фракции «Слуга народа» после его встречи с Лукашенко. Так что он вольный орел.(
показати весь коментар
19.07.2021 18:17 Відповісти
выгоните этого придурка шевченко нахй из депутатов, граждан и страны!
показати весь коментар
19.07.2021 18:27 Відповісти
да как же его выгонишь, он же "душонка" всей этой ЗЕленой шоблы... в нашем клиническом случае это лысый шут при ЗЕленом клоуне
показати весь коментар
19.07.2021 23:42 Відповісти
не так . должно быть трио с ************* дианой панченко из закрытого помойного кремлевского ведра ---- саюзь нерушимий сплотила навеки .........
показати весь коментар
19.07.2021 18:57 Відповісти
Грьобаний стид!!!... Най би там і лишився той, з дозволу сказати, народний депутат. (((
показати весь коментар
19.07.2021 19:15 Відповісти
Виборці 76 округу, вам не соромно?
показати весь коментар
19.07.2021 19:17 Відповісти
он шел под брендом))) а вам 73%м не стыдно?
показати весь коментар
19.07.2021 19:40 Відповісти
Я не з тої пісочниці у 73 %.
показати весь коментар
19.07.2021 19:54 Відповісти
сейчас это модно, быть не из той песочницы))))
показати весь коментар
20.07.2021 17:49 Відповісти
зміни вивіску зеледебіл
показати весь коментар
20.07.2021 10:31 Відповісти
сопли с бороды вытри чушка малолетняя)))
показати весь коментар
20.07.2021 17:49 Відповісти
дришню зелену витри членосос ватний
показати весь коментар
20.07.2021 19:54 Відповісти
"Это солнце мы разделим с тобою. Без тебя жить не могу, не умею", - нардеп Шевченко і композитор Петраш дуетом заспівали ліричну пісню на "Слов'янському базарі" в Білорусі - Цензор.НЕТ 4461
показати весь коментар
20.07.2021 19:58 Відповісти
Мабуть, не соромно. Вангую, що вони на през. виборах за Зе голосували.
показати весь коментар
20.07.2021 12:36 Відповісти
какой народ, такие и депутаты))))
показати весь коментар
19.07.2021 19:39 Відповісти
Нардеп Евгений Шевченко и украинский композитор Николо Петраш дуэтом спели лирическую песню на "Славянском базаре" в белорусском Витебске Источник: https://censor.net/ru/v3277941

Коли у цього совкодрочера анулюють громадянство України.
Мене просто дата цікавить
показати весь коментар
19.07.2021 19:41 Відповісти
напевно що ніколи,на 7 році війни у нас країна і досі беззуба.
показати весь коментар
20.07.2021 10:30 Відповісти
Молодец, Шевченко, мужик со стержнем, респект. И спели красиво классную песню, молодцы.
показати весь коментар
19.07.2021 20:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/478465,прекращай бояру мухаморами закусывать-так и до психушки недалеко!
показати весь коментар
19.07.2021 21:37 Відповісти
очередная ваЗЕлиновская совковая Падаль...
показати весь коментар
19.07.2021 20:11 Відповісти
Только вдумайтесь в слова, которые со сцены поют эти два "голубца" : "замираем,обнявшись с тобою, все четыре времени года..." это ж надо, прямо филиал "голубой устрицы" в исполнении "слуги кремля" Жени Шевченко и какого-то Николо Петараш...
показати весь коментар
19.07.2021 21:42 Відповісти
есть люди с гомосексуальными наклонностями и люди явные ********. эта новость о вторых)))
показати весь коментар
19.07.2021 23:04 Відповісти
Эти самчики не нюхали пороха и не знают,что такое война,зачем защищаться,если можно просто здаться -и т.д.из кагорты мальчиков для битья,,,хохлы,,,но не Украинцы....
показати весь коментар
19.07.2021 22:30 Відповісти
Чем красивее фамилия -тем паскудней персонаж....
показати весь коментар
19.07.2021 22:31 Відповісти
Олігархи та їх прихильники будуть викинуті з політики. Власне, їх вже викидають громадяни України, як це відбулося з Порошенком. Повернутися в політику хоч ворітьми, хоч городами йому вже не вдасться ніколи. Хоча ви і так це знаєте.
показати весь коментар
20.07.2021 01:05 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
20.07.2021 01:56 Відповісти
Ну, представився ти -ОК. А щось по суті - нічого. По суті того, що медведчуки, порошенки, ахметови, коломойські, фірташі, інші та їх лоббісти тощо повинні бути викинуті з медіа, з влади і т.д., а їх імперії повинні бути демонополізовані або націоналізовані.
показати весь коментар
20.07.2021 04:59 Відповісти
Придурок.
показати весь коментар
20.07.2021 08:51 Відповісти
Кто эти люди?
показати весь коментар
20.07.2021 08:50 Відповісти
цей шевченко схожий на співаючий пеніс
показати весь коментар
20.07.2021 09:42 Відповісти
"Без тебя жить не могу, не умею" - підери признаються в ....
показати весь коментар
20.07.2021 09:43 Відповісти
до тих пір доки це бидло сєпарське буде жити в Україні та ще й бути на посаді українського депутата то немає ніякого сенсу щось чекати в цій країні на її майбутнє,сором цьому "нарідові" які це до влади обирають.
показати весь коментар
20.07.2021 10:27 Відповісти
 
 