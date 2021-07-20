Затримано жителя Закарпаття, який вкрав з пункту обміну валют у Берегові 600 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який вкрав з пункту обміну валют понад пів мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Берегово по вулиці Мукачівській невідомий обікрав пункт обміну валют. За результатами першочергових слідчих дій на місці події поліцейські встановили, що до обмінника проник чоловік, викрав з сейфа майже 600 тисяч гривень готівки та зник у невідомому напрямку.

Поліцейські провели оперативну роботу та встановили, що до злочину причетний 27-річний чоловік, який приїхав із сусіднього Мукачівського району. Відомо, що фігурант ретельно готувався до крадіжки: протягом тривалого часу стежив за графіком роботи та маршрутом руху касира обмінного пункту, вибрав зручний час, коли працівник покинув обмінник, і за лічені хвилини проник всередину. Також вже відомо, що місце злочину з викраденою готівкою фігурант покинув на автомобілі марки "ВАЗ-2101".

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За місцем проживання підозрюваного поліцейські вже провели санкціонований судом обшук. В ході слідчої дії в одній із кімнат під ліжком поліцейські виявили грошові кошти в іноземній валюті в сумі 5 600 доларів США, відмички для замків та одяг, в якому зловмисник, імовірно, вчинив злочин та який зафіксований камерами спостереження.





Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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