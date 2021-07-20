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Затримано жителя Закарпаття, який вкрав з пункту обміну валют у Берегові 600 тис. грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який вкрав з пункту обміну валют понад пів мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Берегово по вулиці Мукачівській невідомий обікрав пункт обміну валют. За результатами першочергових слідчих дій на місці події поліцейські встановили, що до обмінника проник чоловік, викрав з сейфа майже 600 тисяч гривень готівки та зник у невідомому напрямку.

Поліцейські провели оперативну роботу та встановили, що до злочину причетний 27-річний чоловік, який приїхав із сусіднього Мукачівського району. Відомо, що фігурант ретельно готувався до крадіжки: протягом тривалого часу стежив за графіком роботи та маршрутом руху касира обмінного пункту, вибрав зручний час, коли працівник покинув обмінник, і за лічені хвилини проник всередину. Також вже відомо, що місце злочину з викраденою готівкою фігурант покинув на автомобілі марки "ВАЗ-2101".

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Затримано жителя Закарпаття, який вкрав з пункту обміну валют у Берегові 600 тис. грн, - Нацполіція 01

За місцем проживання підозрюваного поліцейські вже провели санкціонований судом обшук. В ході слідчої дії в одній із кімнат під ліжком поліцейські виявили грошові кошти в іноземній валюті в сумі 5 600 доларів США, відмички для замків та одяг, в якому зловмисник, імовірно, вчинив злочин та який зафіксований камерами спостереження.

Затримано жителя Закарпаття, який вкрав з пункту обміну валют у Берегові 600 тис. грн, - Нацполіція 02
Затримано жителя Закарпаття, який вкрав з пункту обміну валют у Берегові 600 тис. грн, - Нацполіція 03

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Автор: 

злодійство (395) Нацполіція (15270) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) обмін валюти (783) Закарпатська область (2075)


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Топ коментарі
+9
ловко вскрыл. но купюры и отмычки дома - глупо.
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20.07.2021 03:47 Відповісти
+6
73%, це ваш наступний кандідат
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20.07.2021 03:05 Відповісти
+5
За пол ляма дадут 8 лет.
Надо было ему в министры идти, там можно миллиарды тырить безнаказанно.
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20.07.2021 07:20 Відповісти
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73%, це ваш наступний кандідат
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20.07.2021 03:05 Відповісти
і, треба визнати, він більш талановитий ніж теперішній)
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20.07.2021 03:05 Відповісти
ловко вскрыл. но купюры и отмычки дома - глупо.
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20.07.2021 03:47 Відповісти
Жадность фраера сгубила. Отследили по машине.
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20.07.2021 07:05 Відповісти
а почему свинья на фото ?
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20.07.2021 06:37 Відповісти
...27-летняя...
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20.07.2021 07:17 Відповісти
За пол ляма дадут 8 лет.
Надо было ему в министры идти, там можно миллиарды тырить безнаказанно.
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20.07.2021 07:20 Відповісти
в нас навіть сраний депутат міської ради може тирити безкарно
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20.07.2021 18:31 Відповісти
А для чого він в кінці закрив замок?
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20.07.2021 07:39 Відповісти
Ну так людина ж культурна.
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20.07.2021 09:38 Відповісти
шоб достать бамп ключ, очевидно ведь.
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20.07.2021 11:34 Відповісти
По ходу ви в темі )
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20.07.2021 11:37 Відповісти
Щоб не одразу виявили крадіжку. Поки касирша прийде, поки всядеться, в телефон загляне, вже кілька хвилин часу.
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20.07.2021 18:33 Відповісти
То есть денег нашли только четвёртую часть . . .
Правда в новости только про доллары, а на фото возье отмычек и гривни видно.
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20.07.2021 08:07 Відповісти
В рапорті напишуть, що частину грошей злочинець вже встиг витратити. )
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20.07.2021 08:28 Відповісти
Слава Богу що не місцевий циган чи "гражданин ближнего зарубежья", а то що не злочин то якийсь расизм чи ксенофобія
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20.07.2021 08:46 Відповісти
Так професійно зайшов у відділення і так тупо підставився з грошима і відмичками....
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20.07.2021 09:12 Відповісти
Нажаль, пристрої для такої "професійності" продають через інтернет у великій кількості.
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20.07.2021 10:30 Відповісти
а що зробити проблема? кому треба, той знайде і без інтернета.
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20.07.2021 13:28 Відповісти
Ну не скажіть. В мене немає такого "досвіду", але зробити відмичку, наскільки я знаю, то ціла наука.
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21.07.2021 06:59 Відповісти
Треба було йому повчитись у Шттрліца: той перед тим,як зустрітися із контрагентом.залишав автомобіль за квартал від місця зустрічі і "піаніно" ховав не вдома,а на блатхаті у радистки Кет. Вчись,студент!
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20.07.2021 09:42 Відповісти
Могли вычислить по телефону в кармане.
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20.07.2021 10:03 Відповісти
Швидще по ВАЗу, певне останній в районі.
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20.07.2021 10:38 Відповісти
в тот обменник пару сотен людей в день ходит, загребешься всех проверять, уже денег не останется. судя по скорости поимки и тексту - отследили по камерам.
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20.07.2021 11:36 Відповісти
ніяк
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20.07.2021 18:34 Відповісти
Без згоди касира бути відсутнім, він би так вільно не почувався
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20.07.2021 10:37 Відповісти
касири теж люди, потреби мають фізіологічні, але всяке може бути.
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20.07.2021 13:30 Відповісти
Паразитам треба давати не більше 2 шансів жити у суспільстві (після двох рецидивів примусово у поселенні, можна каторга), або не жити (розібрати на органи, продати, щоб відшкодувати збиток суспільству).
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20.07.2021 11:21 Відповісти
 
 