Відзавтра стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення зможуть всі охочі, - Ляшко. ВIДЕО
З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі бажаючі.
Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.
"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав він.
На цей момент, в Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 717 790 осіб, з них отримали 2 дози - 1 461 875 осіб.
Нагадаємо, 3 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде проходити в 5 етапів:
1-й етап - медики, що працюють з пацієнтами з COVID-19, персонал і жителі установ для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. осіб).
2-й етап - інші медичні працівники, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн осіб).
3-й етап - люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн осіб).
4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють і які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (≈ 11 млн осіб).
5-й етап - інше доросле населення України (≈ 13 млн осіб).
На даний момент вакцинацію від коронавірусув Україні проводять такими препаратами: Covishield і AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) і CoronaVac (Sinovac).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1YbF8SVMUa3zn429ZekdMy444GyXdA1KMM29YJiwsrjEEgsl3jYd-9sEQ#_blank https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину
. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#_blank https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
Вымрут либо те, кто прививку сделал, либо те, кто отказался.
В любом случае планета в профите.