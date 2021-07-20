Відзавтра стартує 5-й етап вакцинації проти коронавірусу. Отримати щеплення зможуть всі охочі, - Ляшко. ВIДЕО

З 21 липня в Україні стартує п'ятий етап вакцинації проти коронавірусу. Щеплення можуть зробити всі бажаючі.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив глава МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр розповів, як саме можна отримати щеплення від коронавірусу.

"З 21 липня всі дорослі старше 18 років, які хочуть вакцинуватися, можуть зробити щеплення. Можете вакцинуватися у найближчому пункті щеплення, центрі масової вакцинації або може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані, як організований колектив, у якому працює більше 50 осіб", - сказав він.

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На цей момент, в Україні з початку прищеплювальної кампанії щеплені 2 717 790 осіб, з них отримали 2 дози - 1 461 875 осіб.

Нагадаємо, 3 березня Міністерство охорони здоров'я повідомило, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде проходити в 5 етапів:

1-й етап - медики, що працюють з пацієнтами з COVID-19, персонал і жителі установ для літніх людей, військовослужбовці на фронті (≈ 367 тис. осіб).

2-й етап - інші медичні працівники, люди віком 80+ та соціальні працівники (≈ 3 млн осіб).

3-й етап - люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти (≈ 7 млн осіб).

4-й етап - люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють і які відбувають покарання в місцях позбавлення волі (≈ 11 млн осіб).

5-й етап - інше доросле населення України (≈ 13 млн осіб).

На даний момент вакцинацію від коронавірусув Україні проводять такими препаратами: Covishield і AstraZeneca-SKBio (AstraZeneca), Comirnaty (Pfizer-BioNTech) і CoronaVac (Sinovac).