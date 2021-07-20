П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів. ВІДЕО реєстратора

В окупованому Криму на трасі Севастополь-Ялта сталася страшна аварія, внаслідок якої 5 осіб загинуло, включаючи двох неповнолітніх, і 9 постраждало.

Як інформує Цензор.НЕТ, за інформацією окупаційної влади, водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автомобілями "Мерседес" і "Деу", потім з автомобілем "Рено", який він протягнув приблизно 700 метрів. Потім вантажівка зіткнулася з автомобілями "Хюндай" і "Ніссан". Далі вона наїхала на дорожнє металеве огородження і з'їхала з дороги в ліс.

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