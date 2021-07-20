УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13383 відвідувача онлайн
Новини Відео Окуповані території
11 066 32

П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів. ВІДЕО реєстратора

В окупованому Криму на трасі Севастополь-Ялта сталася страшна аварія, внаслідок якої 5 осіб загинуло, включаючи двох неповнолітніх, і 9 постраждало.

Як інформує Цензор.НЕТ, за інформацією окупаційної влади, водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автомобілями "Мерседес" і "Деу", потім з автомобілем "Рено", який він протягнув приблизно 700 метрів. Потім вантажівка зіткнулася з автомобілями "Хюндай" і "Ніссан". Далі вона наїхала на дорожнє металеве огородження і з'їхала з дороги в ліс.

Також читайте: Одна дитина загинула, ще двоє дітей і двоє дорослих травмовані внаслідок потрійної ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

ДТП (4481) Крим (14188) окупація (6746) смерть (6777)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
Полоса для торможения? - Нет, не слышали!!!!!!!!!!!
Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей - Цензор.НЕТ 1894
показати весь коментар
20.07.2021 10:48 Відповісти
+6
Судя из видео... грузовик пер так ..будто бы у него отказали тормоза..или пьяный
показати весь коментар
20.07.2021 10:51 Відповісти
+5
Так на участке Севастополь-Ялта я что-то больших перепадов по высоте не помню. Там где спуск - после ангарского перевала есть несколько уловителей (не таких красивых). Грузовик же летит по почти горизонтальной дороге, какого он там разгонялся? Русиш швайн захотела острых ощущений?
показати весь коментар
20.07.2021 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
без комментариев !
показати весь коментар
20.07.2021 10:46 Відповісти
Полоса для торможения? - Нет, не слышали!!!!!!!!!!!
Пять погибших и девять пострадавших. На трассе Севастополь-Ялта в оккупированном Крыму грузовик выехал на встречку и снес 5 легковых автомобилей - Цензор.НЕТ 1894
показати весь коментар
20.07.2021 10:48 Відповісти
Так на участке Севастополь-Ялта я что-то больших перепадов по высоте не помню. Там где спуск - после ангарского перевала есть несколько уловителей (не таких красивых). Грузовик же летит по почти горизонтальной дороге, какого он там разгонялся? Русиш швайн захотела острых ощущений?
показати весь коментар
20.07.2021 10:55 Відповісти
ну не горизонтальной .. спуск... может и думал дотянуть до уловителя... но спуск не такой крутой там его могло и не быть...
показати весь коментар
20.07.2021 11:11 Відповісти
Рюзіш швайн було,як і всі рюзіше швайне п"яне в дим і показало цапорилим рюзіже удаль!
показати весь коментар
20.07.2021 13:29 Відповісти
от симфера до ялты точно были такие.
показати весь коментар
20.07.2021 10:55 Відповісти
Там є схожі, якщо будяками не заросли.
показати весь коментар
20.07.2021 10:55 Відповісти
ох уж ці європейці! Витрачають марно кошти на якісь тупіки, а могли б краще танків накупити!
показати весь коментар
20.07.2021 15:04 Відповісти
А мог водитель грузовика умереть за рулем и потом так ехать?
показати весь коментар
20.07.2021 10:48 Відповісти
на видео видно что он рулил
показати весь коментар
20.07.2021 11:34 Відповісти
Мабуть, шось пороблено...
показати весь коментар
20.07.2021 10:49 Відповісти
ага, камази з неба...
показати весь коментар
20.07.2021 12:15 Відповісти
Судя из видео... грузовик пер так ..будто бы у него отказали тормоза..или пьяный
показати весь коментар
20.07.2021 10:51 Відповісти
вiн нe просто пeр а по зустрiчнiй
показати весь коментар
20.07.2021 16:24 Відповісти
Тормоза.
показати весь коментар
20.07.2021 10:51 Відповісти
И что в таких случаях делать?
показати весь коментар
20.07.2021 10:56 Відповісти
А-А-А-А!!!!! (та гальмувати коробкою/притератися до відбійника)
показати весь коментар
20.07.2021 11:00 Відповісти
Ну краще в зад переднім вїхати ніж на зустрічку
показати весь коментар
20.07.2021 11:20 Відповісти
снєсла курочка дєдушкє яічко...
показати весь коментар
20.07.2021 10:53 Відповісти
так справа стена была, че он об нее не тормозил а поубивал людей на встречке
показати весь коментар
20.07.2021 11:24 Відповісти
Отказали тормоза. Тормозить коробкой не каждый умеет. Притераться к отбойнику можно но для грузовика тот отбойник это мелочь.
показати весь коментар
20.07.2021 11:29 Відповісти
Была стена справа, об нее тормозить можно было попробовать.
показати весь коментар
20.07.2021 11:31 Відповісти
Що там вміти? Затягнув ручника та перемикайся послідовно з однієї передачі на іншу
показати весь коментар
20.07.2021 15:01 Відповісти
для грузовиков должна быть установлена максимальная скорость в 90 км/ч и без +23. Водиле надо было пробить отбойник и улететь в кювет.
Иногда едешь по нашим дорогам, автобусы или грузовики несутся 110-130
показати весь коментар
20.07.2021 11:30 Відповісти
КОМАЗ...
показати весь коментар
20.07.2021 11:41 Відповісти
Хорошо, что люди не пострадали. А грузовик молодец - сам подыхай и кацапов забирай
показати весь коментар
20.07.2021 11:46 Відповісти
Мне кажется ил чувак на последних секундах улыбается...
В тот момент, когда вырезают тела..
рузкие во всей "красе"..
показати весь коментар
20.07.2021 11:59 Відповісти
мужик дивиться нe на вирiзання а кудись упeрeд
показати весь коментар
20.07.2021 16:29 Відповісти
Мертвые,так в повороты,не вписываются.Отдохнули люди...
показати весь коментар
20.07.2021 12:36 Відповісти
Сдава всевышнему! Если бы это не сделал расеянский грузовик, то это сделал бы солдат НАТО!П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів - Цензор.НЕТ 1117
показати весь коментар
20.07.2021 14:06 Відповісти
Не зрозумів, до чого тут, на українському вебресурсі, новини про загиблих росіян?.. Чи це - просто статистичні відомості?..
показати весь коментар
20.07.2021 14:34 Відповісти
ну може хтось КАМАЗ розмірковує купляти чи ні
показати весь коментар
20.07.2021 15:02 Відповісти
 
 