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П'ять загиблих і дев'ять постраждалих. На трасі Севастополь-Ялта в окупованому Криму вантажівка виїхала на "зустрічку" і знесла 5 легкових автомобілів. ВІДЕО реєстратора
В окупованому Криму на трасі Севастополь-Ялта сталася страшна аварія, внаслідок якої 5 осіб загинуло, включаючи двох неповнолітніх, і 9 постраждало.
Як інформує Цензор.НЕТ, за інформацією окупаційної влади, водій вантажного автомобіля скоїв зіткнення з автомобілями "Мерседес" і "Деу", потім з автомобілем "Рено", який він протягнув приблизно 700 метрів. Потім вантажівка зіткнулася з автомобілями "Хюндай" і "Ніссан". Далі вона наїхала на дорожнє металеве огородження і з'їхала з дороги в ліс.
Топ коментарі
+23 Рома Маестро
показати весь коментар20.07.2021 10:48 Відповісти Посилання
+6 Serge Coalminer #405169
показати весь коментар20.07.2021 10:51 Відповісти Посилання
+5 Igor Budnik #285429
показати весь коментар20.07.2021 10:55 Відповісти Посилання
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Иногда едешь по нашим дорогам, автобусы или грузовики несутся 110-130
В тот момент, когда вырезают тела..
рузкие во всей "красе"..