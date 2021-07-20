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Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов. ВІДЕО

Спецоперації Головного управління розвідки Міноборони проти РФ були зірвані. Протягом липня-грудня 2020 року їх було сім. Унаслідок їх зриву є загиблі громадяни України.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в інтерв'ю "Апострофу".

"1 липня провал операції з поставки клістронів. 8 липня - спроба фактично вбити Шведа - командира диверсійної групи в Києві. 24 липня - провал операції з "вагнерівцями". 30 липня, ми про це не говоримо, але я просто читаю російські новини, затримання української агентурної групи в РФ", - зазначив журналіст.

За його словами, потім відбулися ще кілька операцій, про які він поки що не може говорити публічно.

"Але це теж були операції ГУР Міноборони. Як мінімум три, про які мені відомо. Які були провалені, внаслідок яких є загиблі громадяни України. Значна кількість людей була затримана противником і перебуває в російських тюрмах. Це не був один випадок, це не було два випадки", - наголосив головний редактор Цензор.НЕТ.

Бутусов додав, що стався зрив усіх секретних операцій Головного управління розвідки Міноборони проти РФ.

"Мені відомо зараз про сім операцій. Усе це сталося протягом липня-грудня 2020 року", - наголосив журналіст.

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Бутусов Юрій (3615) ПВК Вагнер (1541) Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1383) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+57
За то у нас есть минимум два больших успеха ГУР РФ и ФСБ РФ: Зеленский и Ермак
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20.07.2021 11:16 Відповісти
+57
В течение июля-декабря 2020 года были сорваны 7 спецопераций ГУР Минобороны, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4463
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20.07.2021 11:16 Відповісти
+31
І хто ж це зробив разом?
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20.07.2021 11:16 Відповісти
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У кого ще є дурні питання, чому Байден не бажає зустрічі з нашим керівництвом?
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20.07.2021 15:52 Відповісти
Зеркаль - през, Юля - прем'єр, Зєля з шоблою - довічне з конфіскацією
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20.07.2021 16:28 Відповісти
а Сулима - премьер?
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20.07.2021 18:31 Відповісти
нет, министр обороны!!!!
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20.07.2021 18:34 Відповісти
На игрени пациентом место этому слабоумному
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20.07.2021 20:52 Відповісти
Зеркаль неоднократно отказалась. Твоя воровка жулька пусть и дальше с рыгами голосует,она не интересна уже никому. А зеля с шоблой пусть еще тебя посношают,что бы думал где галочку ставить в бюллетени
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20.07.2021 20:51 Відповісти
в сбу, прокуратуре и рнбо заявили что не могут по закону и конституции возбудить уголовное производство против действующего президента за слив секретной спецоперации по вагнеровцам, хотя он в этом чистосердечно признался. а никто не настаивает нарушать законы. но по закону о измене, а по другому это не називаеться, нужно было возбудить дело по факту преступления. ведь в ОП "НЕ ЗНАЛИ" об этом вааще.
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20.07.2021 16:30 Відповісти
Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 171
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20.07.2021 16:48 Відповісти
Нитка тягнеться до 73%, що віддали державу в руки ворогів України.
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20.07.2021 19:49 Відповісти
Українська політична ломка
https://www.youtube.com/watch?v=ow5P9IUh1KE
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20.07.2021 20:18 Відповісти
Я гадаю, що яйця лохдауна і Єрмака треба вивісити на вході до будівлі Закладу Президента. А самих цих двох негідників, які вже юбудуть без яєць, потрібно обміняти на всіх полонених українських розвідників.
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20.07.2021 20:22 Відповісти
А я подумав, що яйця вивісити на ВХОДІ, самих негідників ВИВІСИТИ на ВИХОДІ.
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20.07.2021 22:39 Відповісти
а звідки ноги ростуть ? операції не злили а продали. Цензор повідомляв, що в лютому затримали паршивця з податкової, іван мовчить досі, так після арешту оформили заднім числом 39 проникненнь цього перця в базу даних податкової. Раніше там ловили паршивця який теж продавав базу ГУР. і були вбиті офіцери. А хто ці паршивці, які прикривають досі зрадника. Невже ці "персони" претендуцють на найвищі пости в податковій. таке реформування вкрай підозріле - шпигуни були в старій структурі, а ми вже в новій і за минуле не відповідаєм. Сліди замітають просто, поставили на комісію "Северюгу ", особу "без определенних занятий" в минулому, Єрмак дав указівку не пущать от і все. В кращих традиціях містечкового балагану К95. Цензору слід побажати тримати тему запроданства на постійному контролі.
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20.07.2021 20:31 Відповісти
Вы сделали это вместе,тупорылые избиратели зеленского
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20.07.2021 20:54 Відповісти
Агенты РФ во власти, а Зеля слепой баклан.
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20.07.2021 21:01 Відповісти
зеля теж зрадник
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20.07.2021 22:14 Відповісти
За БАКЛАНА, атвєтіш.
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20.07.2021 22:41 Відповісти
ФСБ vs Моссад?
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21.07.2021 17:59 Відповісти
Ішак розважається. Герої - гинуть.
Ви зробили це стадом, зебидло.
Будьте ви прокляті!
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21.07.2021 00:08 Відповісти
Протягом липня-грудня 2020 року було зірвано 7 спецоперацій ГУР Міноборони, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1341
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21.07.2021 00:33 Відповісти
Дело каждого верить этому или нет. Просто возникает вопрос, зачем якобы "пророссийскому" руководству страны терпеть "проукраинский" ГУР МО, если начальник ГУР назначается и снимается Указом Президента? Достаточно сменить командование ГУР на лояльное, а не затевать странные игры с СБУ, после которых появляются такие публикации... Тут, видимо, в чем-то другом дело...
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21.07.2021 09:15 Відповісти
Україно,Україно,подивись на себе! В твоїй хаті сидить ворог,і сміється з тебе! Т.Г. Шевченко.
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21.07.2021 11:21 Відповісти
Цікаво,коли ЗЕлупа буде відповідати за всі свої протиправні дії та за нанесену шкоду країні??????
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21.07.2021 12:40 Відповісти
я не повірю що ті 73% що за це лайно голосували не знали політичних поглядів цюцюркограя)))навіть я який ніколи не дивився кв95 знав як воно гнида криворіжська ганьбило Україну.
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21.07.2021 12:45 Відповісти
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