"Я більше не можу їх переслідувати. У мене втрати 52 людини "200-х" і "300-х", - річниця успішного бою українських добровольців проти армії РФ біля грузинського села Шрома в 1993 році. ВIДЕО

У липні 1993 року українські добровольці підрозділу УНСО змогли дати гідну відсіч російським військовим біля грузинського селища Шрома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 17 липня підрозділ УНСО в складі батальйону морської піхоти вийшов у напрямку цього селища, яке мало стратегічне значення в обороні Сухумі, захопленого російськими військами і терористами. Гарнізон складався з так званих російських козаків. Добровольці з України штурмом взяли село і три дні вели бої з росіянами. За інформацією грузинської розвідки, за три дні боїв під Шромою російські військові і їхні найманці втратили 58 осіб убитими. Українським солдатам вдалося також спалити російський танк.

Про цей бій пише на своїй сторінці в соцмережі учасник тих подій Ігор Мазур:

"В 1993 році 19 липня був один з чорних днів мого життя. Ми, 25 унсовців і десь стільки ж грузинів з боєм відступали з селища Шрома, що за кілька десятків кілометрів від Сухумі.Ми гідно тримали оборону і відходили останніми. В тому бою ми, українці, втратили 7 бійців пораненими і 2 вбитими. Ті хто залишився в строю виносили 300 і 200-х. Йшов дощ, але треба було підніматися вгору, ворог ( а це були не абхази , а ті ж понаєхавшиє " р@ссіянє") атакував нас по всьому шляху відступу. Я, "Тополя" (цей позивний ще з тих часів) тоді 20-ній стрілець 1 рою якраз і закрив очі двом своїм друзям Сергію "Діброві" і Олексій "Цвяху". Після того дня ніколи в житті не доводилося більше це робити. А тоді ми з боєм відступили, винесли всіх наших і по радіоперехвату почули від казацьево сотника "Сухого", який нас атакував : "Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300"". Славні сторінки історії Української зброї, які политі українською кров'ю!"

За словами Мазура, саме після цього бою до українських бійців приїхав тоді ще невідомий журналіст Георгій Гонгадзе і зняв відеоматеріал, який пізніше був використаний у фільмі "Тіні війни", присвяченому українцям, які воювали за цілісність Грузії з російськими окупантами.

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