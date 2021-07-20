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"Я більше не можу їх переслідувати. У мене втрати 52 людини "200-х" і "300-х", - річниця успішного бою українських добровольців проти армії РФ біля грузинського села Шрома в 1993 році. ВIДЕО

У липні 1993 року українські добровольці підрозділу УНСО змогли дати гідну відсіч російським військовим біля грузинського селища Шрома.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 17 липня підрозділ УНСО в складі батальйону морської піхоти вийшов у напрямку цього селища, яке мало стратегічне значення в обороні Сухумі, захопленого російськими військами і терористами. Гарнізон складався з так званих російських козаків. Добровольці з України штурмом взяли село і три дні вели бої з росіянами. За інформацією грузинської розвідки, за три дні боїв під Шромою російські військові і їхні найманці втратили 58 осіб убитими. Українським солдатам вдалося також спалити російський танк.

Про цей бій пише на своїй сторінці в соцмережі учасник тих подій Ігор Мазур:

"В 1993 році 19 липня був один з чорних днів мого життя. Ми, 25 унсовців і десь стільки ж грузинів з боєм відступали з селища Шрома, що за кілька десятків кілометрів від Сухумі.Ми гідно тримали оборону і відходили останніми. В тому бою ми, українці, втратили 7 бійців пораненими і 2 вбитими. Ті хто залишився в строю виносили 300 і 200-х. Йшов дощ, але треба було підніматися вгору, ворог ( а це були не абхази , а ті ж понаєхавшиє " р@ссіянє") атакував нас по всьому шляху відступу. Я, "Тополя" (цей позивний ще з тих часів) тоді 20-ній стрілець 1 рою якраз і закрив очі двом своїм друзям Сергію "Діброві" і Олексій "Цвяху". Після того дня ніколи в житті не доводилося більше це робити. А тоді ми з боєм відступили, винесли всіх наших і по радіоперехвату почули від казацьево сотника "Сухого", який нас атакував : "Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300"". Славні сторінки історії Української зброї, які политі українською кров'ю!"

За словами Мазура, саме після цього бою до українських бійців приїхав тоді ще невідомий журналіст Георгій Гонгадзе і зняв відеоматеріал, який пізніше був використаний у фільмі "Тіні війни", присвяченому українцям, які воювали за цілісність Грузії з російськими окупантами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський

Автор: 

Грузія (1852) росія (65994) добровольці (934)


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Топ коментарі
+56
Слава Україні - країні Героїв! Слава Героям, народженим Україною!
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20.07.2021 11:59 Відповісти
+44
Слава Героям!
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20.07.2021 12:01 Відповісти
+39
"Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300", - годовщина успешного боя украинских добровольцев против армии РФ возле грузинского села Шрома в 1993 году - Цензор.НЕТ 5861
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20.07.2021 12:01 Відповісти
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20.07.2021 11:55 Відповісти
Слава Україні - країні Героїв! Слава Героям, народженим Україною!
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20.07.2021 11:59 Відповісти
"Я больше не могу их преследовать. У меня потери 52 человека "200-х" и "300", - годовщина успешного боя украинских добровольцев против армии РФ возле грузинского села Шрома в 1993 году - Цензор.НЕТ 5861
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20.07.2021 12:01 Відповісти
Слава Героям!
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20.07.2021 12:01 Відповісти
Смерть ворогам!
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20.07.2021 12:03 Відповісти
Слава націі !
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20.07.2021 12:07 Відповісти
Да, было дело. А немного позже и в Чечне отряд Сашка Билого эффективно воевал, попортив немало нервов федеральным войскам. Сам Дудаев отмечал героизм украинцев в боях за Грозный.
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20.07.2021 12:07 Відповісти
За целостность Ичкерии но против целостности Абхазии?
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20.07.2021 12:12 Відповісти
Абхазия входила в состав Грузии, а Чечня была Ельциным выведена из состава России в 1992г
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20.07.2021 12:28 Відповісти
Опять тебя обманули. 7 ноября 1991 года, Борис Ельцин ввёл на территории Чечено-Ингушской Республики чрезвычайное положение. После чего с переменным успехом, начались вооруженные столкновения с сепаратистами.
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20.07.2021 12:42 Відповісти
" https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F 4 июня https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 года Верховным Советом России принимается Закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-28 [26] , по которому Чечено-Ингушетия разделялась на Чечню и Ингушетию. Создание новых республик было внесено на утверждение Съезда народных депутатов Российской Федерацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-29 [27] . 10 декабря 1992 года Съезд народных депутатов своим постановлением утвердил образование Чеченской Республикиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-30 [28] и внёс соответствующую поправку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Конституцию РСФСР 1978 г. : Чечено-Ингушетия была разделена на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F Ингушскую республику и Чеченскую республикуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-31 [29] (граница между которыми оставалась неутверждённой до сентября 2018 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-32 [30] ). Данный закон был опубликован 29 декабря 1992 года в «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0 Российской газете »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F#cite_note-33 [31] и вступил в силу 9 января 1993 года по истечении 10 дней со дня официального опубликования"
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20.07.2021 13:22 Відповісти
Молодец! "в составе Российской Федерации". Ну и...???
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20.07.2021 13:27 Відповісти
Це незрозуміло тупим, але Чечня - мононаціональна країна. І усі мешканці країни голосували за відділення без сторонньої підтримки. І воювали чеченці на 99%. Тому й Чечня була знищена ("пабєждєна") ковровими бомбуваннями, артилерією і геноцидом.
Абхазія - багатонаціональна. Ніхто там ні за що не голосував, а просто окупована московсько-фашистьскими військами.
Але "пабєди" фашистів у Чечні і Абхазії - це тимчасово, як "арцах-шмарцах".
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20.07.2021 14:48 Відповісти
та це кацапський яйцелиз, таких треба коли бачиш хірячити тим що під руку попаде
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20.07.2021 14:08 Відповісти
поцчіму сепаратистами?
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20.07.2021 13:57 Відповісти
з якими ще сепаратістами? То були цивільні пастухи яких ніхто не чув!
І взагалі чому ти виправдовуєш геноцид чеченського народу?
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20.07.2021 14:09 Відповісти
Та, пох, головне - проти москальських планів. І, яка ще "целостность" Абхазії, де абхазів було неповних 18%, а грузинів - 38%? А в Ічкерії було хоч 5% кацапів? Іксперд, мля. Я був на Кодорі і в Сухумі, знаю, про що кажу.
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20.07.2021 13:23 Відповісти
Арифметика второй класс. 100-38=???
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20.07.2021 13:29 Відповісти
Рекомендую подивитися відео, як же хлопці тоді були праві, то вони були там тепер тут.
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20.07.2021 12:20 Відповісти
11-16 хв
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20.07.2021 12:21 Відповісти
по данным Следственного Комитета РФ, в тех местах начинал свой кровавый путь серийный маньяк убийца Арсений Яценюк псевдо "Кролег", который забил до смерти детской пластмассовой лопаточкой своего первого русскавага оккупанта..
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20.07.2021 12:21 Відповісти
Да уж…когда хищные кролеги они такие…
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20.07.2021 12:34 Відповісти
"Я більше не можу їх переслідувати. У мене втрати 52 людини "200-х" і "300-х", - річниця успішного бою українських добровольців проти армії РФ біля грузинського села Шрома в 1993 році - Цензор.НЕТ 1066
Безперервним величезним потоком в фашистську паРашу
йдуть труни з дохлим кацапським падлом. Домовини с
клятими москалями окупантами які окупували суверенні
території багатьох країн в тому числі і в Україні. (Крим, Донбас).
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20.07.2021 13:06 Відповісти
ГОРЖУСЬ ЗЕМЛЯКАМИ!!!!!!!
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20.07.2021 13:14 Відповісти
А вы с чеченцами братья или нет?
Герой Роисси Ахмат Кадыров (старший):
Я никогда не говорил: "Убивайте русских как можно больше". Я говорил: "Убивайте столько русских, сколько сможете." (Было https://www.youtube.com/watch?v=aISiCt64PPQ&t=116s здесь . Сейчас проверил - уже заблокировали. Наверное, за правду.)
Герой Роисси Рамзан Кадыров (младший):

"Я більше не можу їх переслідувати. У мене втрати 52 людини "200-х" і "300-х", - річниця успішного бою українських добровольців проти армії РФ біля грузинського села Шрома в 1993 році - Цензор.НЕТ 7912
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20.07.2021 14:39 Відповісти
Із доступного зараз нашвидкуруч знайшов лише фразу ***** про Кадирова-молодшого: "https://www.youtube.com/watch?v=7Ee2-69-Ms0 Он воевал с нами в лесу. "
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20.07.2021 14:51 Відповісти
Десь там Яценюк різав голови росіянам.
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20.07.2021 13:48 Відповісти
То было в Чечне.Федералы ложили в штаны только при упоминании фамилии этого головореза
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20.07.2021 13:58 Відповісти
Это все нормально,только пусть он расскажет на хрена УНСО полезло воевать в Приднестровье против Молдовы.
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20.07.2021 13:55 Відповісти
бо молдоси хотіли кусок української землі прихопити, і між іншим в т.з. в тій ПМР здається чи як вона є шмат землі української теж окупанти там.
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20.07.2021 14:01 Відповісти
Какой именно земли?Что то я непомню чтобы войска Молдовы пересекали украинскую границу.
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20.07.2021 14:39 Відповісти
а що ти ще не пам'ятаєш?
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20.07.2021 16:13 Відповісти
И какого числа это случилось? Когда молдавские войска пересекли украинскую границу?)
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21.07.2021 00:28 Відповісти
Так кажется? Или хотели? Так КАКИЕ земли у УКРАИНЫ хотела захватить Молдова?) У Украины тогда тоже армии не было, чтобы охранять свои границы?)
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21.07.2021 00:27 Відповісти
Я подскажу какой- Приднестровье это земля Никогда исторически не принадлежащая молдованам но всегда принадлежащая украинцам. После оккупации в 1918 Бессарабии румынами, большевики захватившие Украину хотели это сделать и с Бессарабией и чтоб появился Casus Belli они взяли украинскую землю Приднестровья где было 18% молдаван и преобразовали ее в 1924 году внимание! В Автономную Молдавскую ССР в составе Украинской сср! Но после 1945 отняв Бессарабию у румын и получив себе земли с молдаванами, совок решил что будет палевно возращать Украине земли Приднестровья а присоединить их к новообразованной в Бессарабии Молдове. Окуеть, кацапов в Украине тоже 17% так что может им выделить автономную республику под Конотопом где живут старообрядцы?
Но сами унсовцы сейчас раскаиваются что воевали там
Это геополитический просчет. Я тоже так думаю. Кацапский анклав там теперь не стоил того.
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21.07.2021 07:13 Відповісти
Вопрос ведь я задал конкретный) Про 92-й год) А вы решили мне историю рассказать) Вы уж определитесь... Вы признаете СУЩЕСТВУЮЩИЕ границы или нет?) Если не признаете, то чего удивляетесь такому же отношению и к вам?)
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21.07.2021 23:08 Відповісти
Русские вырастили, обучили там своего Усаму - Гелаева.
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20.07.2021 17:45 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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20.07.2021 20:37 Відповісти
Тополя, ми - тут!
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21.07.2021 01:33 Відповісти
пророческое видео и слова. Враг все тот же, был и будет.
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21.07.2021 13:01 Відповісти
Як в воду дивились....Такі розумні воїни....Скіьки ж років пройшло, а воно таки сталось.....
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21.07.2021 19:50 Відповісти
 
 