Україна справді мала спільне минуле з РФ, але її майбутнє в Європі. Росія себе дискредитувала, ми не можемо їй вірити, - Кулеба. ВIДЕО

Україна і Росія дійсно мали спільне минуле. Однак майбутнє нашої країни у Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Водночас, міністр підкреслив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, тому що вона "залишається політичною реальністю".

"Можливо, у нас і було справді спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити... Ми повинні дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії в Європі", - сказав Кулеба.

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