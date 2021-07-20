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Україна справді мала спільне минуле з РФ, але її майбутнє в Європі. Росія себе дискредитувала, ми не можемо їй вірити, - Кулеба. ВIДЕО

Україна і Росія дійсно мали спільне минуле. Однак майбутнє нашої країни у Європі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Водночас, міністр підкреслив, що Україна повинна будувати відносини з РФ, тому що вона "залишається політичною реальністю".

"Можливо, у нас і було справді спільне минуле з Російською Федерацією, але спільне майбутнє у нас буде з іншими, не з Росією. На жаль, Росія себе дискредитувала, і ми не можемо їй вірити... Ми повинні дбати про свою безпеку, але майбутнє України, Молдови і Грузії в Європі", - сказав Кулеба.

Також читайте: Кулеба про окупацію територій Грузії та України: "Дії Росії скрізь однакові, працює одна і та сама схема"

Автор: 

Європа (1877) росія (66021) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+19
Яке нах «общєє прошлоє»?!?! Ця Кулєба історію взагалі вивчало!? Україна була ОКУПОВАНА!!!!
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20.07.2021 12:52 Відповісти
+13
Общее прошлое в качестве оккупированной территории. Не забывайте про это. Москали в своих лучших традициях оккупацию Украины назвали "воссоединение"
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20.07.2021 12:52 Відповісти
+6
Украина в кацапии все время имела колониальное прошлое, оно никак не общее... после распада цаской империи, Украина выборола себе независимость, но коммунистическая империя снова завоевала и оккупировала Украину... снова настали долгие, темные, смертоносые, колониальные года.... и это разве можно назвать общим прошлым? зеленый министр грубо ошибается или вообще не понимает, что мелет.
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20.07.2021 13:32 Відповісти
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Яке нах «общєє прошлоє»?!?! Ця Кулєба історію взагалі вивчало!? Україна була ОКУПОВАНА!!!!
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20.07.2021 12:52 Відповісти
Министр Украины (?) Кулеба как и все "Зеленые человечки" это русские коллаборанты, для них Украины и украинцев не существует.
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20.07.2021 16:19 Відповісти
Який "нелох", такий і зе-дипломат! Після слідуючих виборів таких недолугих зечинуш потрібно гнати копняками та не допускати до будь-яких посад взагалі - а краще посадити в палату №6!
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20.07.2021 21:13 Відповісти
Общее прошлое в качестве оккупированной территории. Не забывайте про это. Москали в своих лучших традициях оккупацию Украины назвали "воссоединение"
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20.07.2021 12:52 Відповісти
вот это в очках говорит от имени всего украинского народа? а один кучерявый тоже говорил - мой народ!
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20.07.2021 13:06 Відповісти
кулеба сегодня дежурный по отсебятинских умопомрачительных высказываниях ?
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Ответ соответствует зедебильному миду.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Який вумний чувак. Аж страшно.
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20.07.2021 12:56 Відповісти
Він каже прописні істини, але якось примітивно, може не хоче давити інтелектом свого шефа?
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20.07.2021 13:00 Відповісти
Пропоную пересунути уральські гори до кордонів України, а те що за ними залити бетоном.)))
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Легше зробити Украіно- Китайський кордон по Уральским горам!
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20.07.2021 13:21 Відповісти
Это страна которая давно полностью себя дискредитировала. Это просто несостоявшаяся страна. Да их то и страной назвать сложно. Так как то - совокупность непонятных ворованных территорий.
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20.07.2021 12:59 Відповісти
"общее прошлое" это шо ?
новое название калбасы
которая была по 2.20
у всех 15 рыспубликах
при царе горохе...
в конце месяца ?
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20.07.2021 13:01 Відповісти
варять жабку потроху.
Риторика патріотична зате реальні справи чисто малороські.
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20.07.2021 13:03 Відповісти
Украина имеет общее прошлое практически со всеми странами,но самое короткое с США и Росийской империей.
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20.07.2021 13:18 Відповісти
сраний совок! де ви беретесь? як що б тебе насильно згвалтували в дупу, то це означало б, що у тебе з насильником був спільний секс?
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20.07.2021 13:19 Відповісти
Украина в кацапии все время имела колониальное прошлое, оно никак не общее... после распада цаской империи, Украина выборола себе независимость, но коммунистическая империя снова завоевала и оккупировала Украину... снова настали долгие, темные, смертоносые, колониальные года.... и это разве можно назвать общим прошлым? зеленый министр грубо ошибается или вообще не понимает, что мелет.
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20.07.2021 13:32 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26992983.html Прикиньте, какой вой будет на болотах

Украина действительно имела общее прошлое с РФ, но ее будущее находится в Европе. Россия себя дискредитировала, мы не можем ей верить, - Кулеба - Цензор.НЕТ 942

По данным издания, в числе возможных кандидатов также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд и экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Сейчас альянс возглавляет бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Он занимает этот пост с октября 2014 года. В последний раз союзники продлили срок его полномочий до сентября 2022 года. Официальные дискуссии по вопросу возможного кандидата в НАТО еще только начались. Ожидается, что претендентов представят в конце весны или в начале лета 2022 на саммите НАТО в Мадриде.

* * *
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3640708.html НАТО може очолити жінка, яка симпатизує Україні

▪️Генсек НАТО Єнс Столтенберг покине посаду у вересні 2022 року. Наразі у штаб-квартирі Альянсу триває обговорення кандидатури на цю посаду. Як повідомляє видання Politico, наступник Столтенберга буде представлений на саміті лідерів НАТО у Мадриді наприкінці весни наступного року.
▪️Більшість чиновників впевнені, що через 72 роки Альянсу треба призначити першу жінку на вищий цивільний пост. До того ж, враховуючи тривале протистояння з Росією, це повинна бути східноєвропейка.
▪️У списку потенційних кандидатів з'явилися три імені: колишні президентки Литви Даля Грібаускайте і Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а також чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.
▪️Деякі спостерігачі за НАТО кажуть, що вибір генерального секретаря з країн Балтії, зокрема Далі Грібаускайте, може бути сприйнятий як занадто вороже ставлення до Москви, в той час, як президент США Джо Байден намагається стабілізувати відносини між Росією і Заходом.
▪️При цьому шанси президентки Естонії Керсті Кальюлайд може збільшити та обставина, що Естонія одна з небагатьох країн НАТО, яка виконала вимогу про виділення двох відсотків ВВП на оборону. Виходячи з цієї логіки, удача може посміхнутися і президенту Румунії Клаусу Йоханнісу.
▪️Перевага Грабар-Кітарович, яка була першою жінкою-президентом Хорватії з 2015 по 2020 рік, в тому, що вона вже працювала в штаб-квартирі НАТО як помічник генерального секретаря з громадської дипломатії з 2011 по 2014 рік. Вона також працювала послом країни в США з 2008 по 2011 рік, що буде мати вирішальне значення при прийнятті рішення стосовно НАТО.
▪️ Серед інших західноєвропейських чиновників, які потенційно можуть опинитися в цьому списку - прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, який зараз працює над формуванням нової урядової коаліції, і міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес, яка раніше виконувала обов'язки прем'єр-міністра.

Головне, щоб не Верещук. І щоб до того часу ми не увійшли до Тайожного союзу.
Sharp`s
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20.07.2021 14:04 Відповісти
Если долго смотреть на демографию, то можно рассмотреть место Украины на кладбище.
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20.07.2021 14:07 Відповісти
Даже не так лучше сказать. Если рассаживать половых дегенератов на министерские посты, то будущее Украины не будет иметь ничего общего ни с Европой ни с самой Украиной.
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20.07.2021 14:42 Відповісти
У насильника и его жертвы тоже было "общее прошлое" - изнасилование /и возможно даже общее будущее - жертва аборта/, но это же не значит, что оно было добровольным /и равноправным/!
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20.07.2021 14:35 Відповісти
Спільне минуле?
В насильника та жертви теж спільне минуле...
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20.07.2021 14:50 Відповісти
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20.07.2021 16:08 Відповісти
Когда уже это светлое будущее станет настоящим.
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20.07.2021 14:52 Відповісти
Страны Африки тоже имели прошлое с Европейскими империями, даже Украинская колония СССР с Третьим Рейхом с 1939 по 1944 и что?
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20.07.2021 16:16 Відповісти
Так, було спільне минуле. У вигляді окупації Русі, намагання знищити нашу мову, культуру, традиції через заборони, репресії, голодомори і війни.
Якщо не буде виконанний поклик "Геть від Москви!", наша нація, країна буде поглинута і знищена.
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20.07.2021 16:24 Відповісти
Дійсно,як казав Гітлер "теперішня жалюгідність націі є результатом її минулого благополуччя"...За княжих часів ми були одними з перших в Європі,але ті часи давно минули.Століттями в різних імперіях - російській,астрійській,під Польщею,під турками - і виробився етнос абсолютно не державницький,егоцентричний з девізом "моя хата скраю"...Ми не здатні створити свою державу,ми навіть нездатні втримати оту незалежність,яка впала нам з неба.Але...майже вся польська аристократія має українське коріння - Потоцькі,Вишневецькі,Чарторийські,Сологуби...всі українці...в Російській імперіі Разумовський впритул підійшов до імператорського трону,а в Радянському Союзі саме українці були титульною нацією,займаючи чільні посади в керівництві,науці та мистецтві...Казав Чайковський Україна то ліана,яка чомусь завжди обирає собі дерево ще слабіше за неї...Отже,треба обрати собі дерево сильне,та ще й таке,яке тебе поважає і любить...Ось така має бути політика...на мою думку...
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20.07.2021 17:32 Відповісти
Общее прошлое с РФ?))) Это интересно КОГДА?)) Нынешняя рашка существует с 91-го года)))
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20.07.2021 23:12 Відповісти
Минуле гвалтівника та жертви....
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21.07.2021 04:07 Відповісти
Путлер капут.
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21.07.2021 04:55 Відповісти
Кулєба, ти навіть не міністр....а шторка.
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21.07.2021 08:53 Відповісти
 
 