Грузія скасувала судимість двом українським яхтсменам, яких звинувачували в незаконному перетині кордону, - Кулеба. ВІДЕО

Двох українських яхтсменів - Юрія Хомича і Володимира Дяченка - засуджених раніше в Грузії до 4 років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону, звільнили і навіть скасували судимість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС розповів, що Україна вела з Грузією непрості переговори і взаємодію "на межі з боротьбою" за їх звільнення.

"Дуже важливо: людей звільнили, навіть скасувавши їм судимість. Це означає, що вони можуть просто забути ці місяці в грузинській в'язниці, як страшний сон, далі жити нормальним повноцінним життям і до них немає ніяких претензій", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, 14 июля Батумський міський суд у Грузії засудив Дяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Перед візитом Зеленського яхтсменів звільнили.

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