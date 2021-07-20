Грузія скасувала судимість двом українським яхтсменам, яких звинувачували в незаконному перетині кордону, - Кулеба. ВІДЕО
Двох українських яхтсменів - Юрія Хомича і Володимира Дяченка - засуджених раніше в Грузії до 4 років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону, звільнили і навіть скасували судимість.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Глава МЗС розповів, що Україна вела з Грузією непрості переговори і взаємодію "на межі з боротьбою" за їх звільнення.
"Дуже важливо: людей звільнили, навіть скасувавши їм судимість. Це означає, що вони можуть просто забути ці місяці в грузинській в'язниці, як страшний сон, далі жити нормальним повноцінним життям і до них немає ніяких претензій", - додав Кулеба.
Як повідомлялося, 14 июля Батумський міський суд у Грузії засудив Дяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.
Перед візитом Зеленського яхтсменів звільнили.
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Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
Грузини - он, навіть прохід яхти територіальними водами, коли самі яхтсмени не знали, що порушують - до буцегарні засудили...
ЗІ: цю статтю декриміналізували в ході портновської реформи судів та кодексів в 2011-му році!
10 февраля 2021 года: МИД делает все возможное по освобождению яхтсменом, которые НЕЗАКОННО пересекли границу Грузии.
Хочу услышать от нашей власти, от МИД, от арестовина с кучмою, а самое главное у зеленского: где наши освобождённые пленные, где те сыны и мужья о которых кричат матери и жены.
Кого ты, падла гнилостная, освободил? Ты же кричали, что все будут на свободе, урод.
А что самое печальное, люди забывают о обещаниях недоумка, то что у нас война и люди гибнут в подвалах недореспублик.
А тут, освободили хз кого и аплодисменты найвеличнешому.
Смерти нельзя желать никому, но я верю что настанет день и это зекодло будет висеть на тех миллиардах деревьев, которые посадил зеурод.