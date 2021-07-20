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Грузія скасувала судимість двом українським яхтсменам, яких звинувачували в незаконному перетині кордону, - Кулеба. ВІДЕО

Двох українських яхтсменів - Юрія Хомича і Володимира Дяченка - засуджених раніше в Грузії до 4 років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону, звільнили і навіть скасували судимість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Глава МЗС розповів, що Україна вела з Грузією непрості переговори і взаємодію "на межі з боротьбою" за їх звільнення.

"Дуже важливо: людей звільнили, навіть скасувавши їм судимість. Це означає, що вони можуть просто забути ці місяці в грузинській в'язниці, як страшний сон, далі жити нормальним повноцінним життям і до них немає ніяких претензій", - додав Кулеба.

Як повідомлялося, 14 июля Батумський міський суд у Грузії засудив Дяченка та Хомича до чотирьох років позбавлення волі за звинуваченням у незаконному перетині грузинського державного кордону.

Перед візитом Зеленського яхтсменів звільнили.

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Грузія (1852) визволення (566) яхта (152) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+5
А че за тех клоунов столько переживаний?
Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
+4
Рівень впливу та участі у міжнородному житті Україні міністра МЗС - найбільше стидобище до 30-річчя ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !
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20.07.2021 12:55 Відповісти
+2
Це жест доброї волі, чи завдяки найвеличнішому?
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20.07.2021 12:59 Відповісти
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А че за тех клоунов столько переживаний?
Ниче шо они заходили в порта оккупированой Абхазии? За что, собственно, и сидят.
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20.07.2021 12:53 Відповісти
Рівень впливу та участі у міжнородному житті Україні міністра МЗС - найбільше стидобище до 30-річчя ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ !
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20.07.2021 12:55 Відповісти
Ага, до него такого наподписывали на международном уровне, что и рад бы может подписать что то во вред стране, но все как можно было уже навредить давно подписано до него.
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20.07.2021 13:01 Відповісти
Порошенко? Нє?))
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20.07.2021 13:03 Відповісти
Шо не?
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20.07.2021 13:06 Відповісти
Це жест доброї волі, чи завдяки найвеличнішому?
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20.07.2021 12:59 Відповісти
Цю подію приурочили до історичного візиту Найвеличнішого в країну, де він має прибуткову нерухомість і святкують закінчення сезону зйомок Сватів.
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20.07.2021 13:05 Відповісти
Тут Зеленому надо отдать должное. Команда на разрешения взлета борта №1 прошла именно после того, как доложили об освобождении наших граждан. Кстати их арест- это дикость первобытнообщинная. Два яхтсмена случайно пересекли границу- и на 4 года. В любой цивилизованной стране разобрались и отпустили с миром. А тут 4 года.
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20.07.2021 13:05 Відповісти
а коли ж в Україні повернуть кримінальну відповідальність хоча би на ЗУМИСНЕ порушення державного кордону??? А НЕНАВМИСНЕ - як у цих яхтсменів - нехай би і залишалось адміністративним і нетяжким...
Грузини - он, навіть прохід яхти територіальними водами, коли самі яхтсмени не знали, що порушують - до буцегарні засудили...

ЗІ: цю статтю декриміналізували в ході портновської реформи судів та кодексів в 2011-му році!
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20.07.2021 13:12 Відповісти
опять дешевый пиар.
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20.07.2021 13:12 Відповісти
Открыьлла ранние новости по их задержанию.
10 февраля 2021 года: МИД делает все возможное по освобождению яхтсменом, которые НЕЗАКОННО пересекли границу Грузии.
Хочу услышать от нашей власти, от МИД, от арестовина с кучмою, а самое главное у зеленского: где наши освобождённые пленные, где те сыны и мужья о которых кричат матери и жены.
Кого ты, падла гнилостная, освободил? Ты же кричали, что все будут на свободе, урод.
А что самое печальное, люди забывают о обещаниях недоумка, то что у нас война и люди гибнут в подвалах недореспублик.
А тут, освободили хз кого и аплодисменты найвеличнешому.
Смерти нельзя желать никому, но я верю что настанет день и это зекодло будет висеть на тех миллиардах деревьев, которые посадил зеурод.
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20.07.2021 14:05 Відповісти
 
 