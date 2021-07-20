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Звільнені після атестації прокурори повертаються на роботу в ДБР і Офіс Генпрокурора, - ЗМІ. ВIДЕО

Звільнені після атестації в 2019 році "недоброчесні" прокурори Генеральної прокуратури сьогодні продовжують працювати в правоохоронних органах: Офісі Генпрокурора, Державному бюро розслідувань і інших органах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так, експрокурор ГПУ Максим Сотченко в 2018 році втратив посвідчення. У поясненні він розповів, що перебуваючи у вагоні приміської електрички розпивав з невстановленою особою спиртні напої, знепритомнів і отямився вже на вокзалі. Без документів і мисливської рушниці.

Через рік після цієї історії він поїхав на полювання. Полювання була невдалим і, повертаючись додому, він за містом Кагарлик побачив на високовольтних дротах горлиць. І вирішив в них постріляти. Після стрілянини його затримала поліція.

Комісія вирішила, що Максим Сотченко такою поведінкою дискредитував органи прокуратури, і тому підлягає звільненню. Однак, вже в серпні 2020 Сотченка взяли в Офіс Генпрокурора на посаду заступника начальника відділу в Департамент нагляду за дотриманням законів Національною поліцією.

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Ще один колишній прокурор, яку звільнили під час атестації, але потім взяли на роботу в апарат - Оксана Стретович. Кадрова комісія №6 вирішила, що Стретович не відповідає вимогам етики і чесноти, тому що "злила" стороннім особам інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Незважаючи на це, вже в вересні 2020 Оксану Стретович взяли в Офіс Генпрокурора на роботу головним спеціалістом в відділ інформаційного забезпечення одного з департаментів.

Серед прокурорів також згадують Ярослава Бородія. Так, у прокурора виявили подарунок від невстановлених осіб на 359 тис. гривень грошима, неповернення вилученого в ході розслідування майна, а також наявність сумнівного наукового ступеня. Крім того, в червні 2012 року він на автомобілі збив на смерть пішохода. Зараз Бородій працює в ДБР і займається розслідуванням справ Майдану.

Прокурор Артем Яблонський працює заступником начальника управління "справ Майдану". Під час атестації його звільнили через те, що під час Революції гідності він переслідував учасників Революції.

Журналісти Bihus.Info попросили в Офісі Генпрокурора і ДБР прокоментувати працевлаштування осіб, яких "очистили" на атестації прокурорів ГПУ в 2019 році. В Офісі Генпрокурора на запит не надали жодної відповіді. У ДБР тим часом відповіли, що не володіють інформацією про результати попередніх конкурсів і атестацій своїх працівників.

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"Виграв справу про поновлення на посаді відсіяний під час атестації прокурор Рустам Сутко - брат народного депутата ОПЗЖ Сутка Мамояна. У 2019 Кадрова комісія №1 винесла негативне рішення щодо Сутка, вважаючи, що він використовував свої повноваження на користь своєї сім'ї. Сутко успішно оскаржив рішення Комісії і своє звільнення. Рішення на його користь виніс Окружний адміністративний суд. Києва, а потім його підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд. Цього року він вже подав декларацію працівника Офісу Генпрокурора.

Журналіст Данило Мокрик у Facebook зазначив: "Можна, звичайно, говорити, що в цьому винні корумповані суди, погана Венедіктова, Зеленський, Єрмак і вічно упереджений Мокрик. А можна прочитати рішення про відновлення - і зрозуміти, що дірок атестація залишила вагон. Але коли про ці "дірки" говорилося в тому ж жовтні 2019 року, слухати цього ніхто не хотів".

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звільнення (2690) прокурор (626) ДБР (3554) Офіс Генпрокурора (3278)


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Топ коментарі
+10
бигусня с гордостью рассказывает, что "вона зробила разом"
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20.07.2021 14:29 Відповісти
+8
ибо уже два года царствования галабародьки... вся суета-возня происходит понарошку... невзаправду... киношно-показательно для лохтората ... только тырят вагонными нормами по-настоящему ))))
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20.07.2021 14:31 Відповісти
+8
Жесть...

"Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции."
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20.07.2021 14:38 Відповісти
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бигусня с гордостью рассказывает, что "вона зробила разом"
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20.07.2021 14:29 Відповісти
ибо уже два года царствования галабародьки... вся суета-возня происходит понарошку... невзаправду... киношно-показательно для лохтората ... только тырят вагонными нормами по-настоящему ))))
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20.07.2021 14:31 Відповісти
Ану-ка пригадайте, при кому ота атестація проводилась? А при кому реформи в генпрокуратурі відкочуються?
Хто ще буде в'якати про дипломи? І наскльки вони важливі, для проведення демократичних реформ?
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20.07.2021 14:31 Відповісти
Онижедети им очень нуна...
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20.07.2021 14:34 Відповісти
Де зараз зебілоїди, які мені тринділи 2,5 років тому, що не буде реваншу риго-аналів? Де ви, інтєлєктуали з трускавецькими корочками?)))
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20.07.2021 14:37 Відповісти
Уволенные после аттестации прокуроры возвращаются на работу в ГБР и Офис Генпрокурора, - СМИ - Цензор.НЕТ 9296
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20.07.2021 14:40 Відповісти
Зеленський віднерестився калом.
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20.07.2021 14:46 Відповісти
Жесть...

"Прокурор Артем Яблонский работает заместителем начальника управления "дел Майдана". Во время аттестации его уволили из-за того, что во время Революции Достоинства он преследовал участников Революции."
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20.07.2021 14:38 Відповісти
почему жесть?
Не скромничай!
Все это сделали возможным ты и тебе подобные.
Аттестация была при "барыге", косо-криво, но была, и эту гниду уволили.
А "новые лица", которыми вы решили заменить "надоевших и неоправдавших", взяли эту суку обратно, на должность по охране закона и госзарплату.
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20.07.2021 15:24 Відповісти
а я и не говорил, что ты голосовал, ты был среди тех, кому "лишь бы не Порошенко".
Думаю, даже ты понимаешь, что без твоей помощи нынешние судьи этих решений принять бы не посмели.
Так что, не скромничай, гордись.
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20.07.2021 16:28 Відповісти
а навіщо ще потрібна зевлада?
тарифи знизити?
доходи підвищити?
обороноздатність підвищити?
хуже нє будєт!
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20.07.2021 14:38 Відповісти
та то чесні, а головне професійні та надійні кадри
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20.07.2021 14:41 Відповісти
Сначала избирают идиота презедентом, а потом им не нравится, что коррупционеры возвращатся. Может хватит ходить на выборы по-приколу?!!
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20.07.2021 14:53 Відповісти
зе дно
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20.07.2021 15:14 Відповісти
Зелохи считают, что хуже не будет
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20.07.2021 16:54 Відповісти
Треба швидше гнати Осла...
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20.07.2021 16:57 Відповісти
Надо открывать новую прокуратуру- Прокуратура имени Зеленского.
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20.07.2021 17:56 Відповісти
да. гбр это свалка всего отребья....
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20.07.2021 18:32 Відповісти
Посади
25 лютого 2010 - 22 лютого 2014
Президент України
4 серпня 2006 - 18 грудня 2007
прем'єр-міністр
21 листопада 2002 - 5 січня 2005
Прем'єр-міністр
Ці посади займав не "клоун", це було дно чи покращення життя по новому?
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21.07.2021 04:22 Відповісти
 
 