Звільнені після атестації прокурори повертаються на роботу в ДБР і Офіс Генпрокурора, - ЗМІ. ВIДЕО

Звільнені після атестації в 2019 році "недоброчесні" прокурори Генеральної прокуратури сьогодні продовжують працювати в правоохоронних органах: Офісі Генпрокурора, Державному бюро розслідувань і інших органах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Так, експрокурор ГПУ Максим Сотченко в 2018 році втратив посвідчення. У поясненні він розповів, що перебуваючи у вагоні приміської електрички розпивав з невстановленою особою спиртні напої, знепритомнів і отямився вже на вокзалі. Без документів і мисливської рушниці.

Через рік після цієї історії він поїхав на полювання. Полювання була невдалим і, повертаючись додому, він за містом Кагарлик побачив на високовольтних дротах горлиць. І вирішив в них постріляти. Після стрілянини його затримала поліція.

Комісія вирішила, що Максим Сотченко такою поведінкою дискредитував органи прокуратури, і тому підлягає звільненню. Однак, вже в серпні 2020 Сотченка взяли в Офіс Генпрокурора на посаду заступника начальника відділу в Департамент нагляду за дотриманням законів Національною поліцією.

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Ще один колишній прокурор, яку звільнили під час атестації, але потім взяли на роботу в апарат - Оксана Стретович. Кадрова комісія №6 вирішила, що Стретович не відповідає вимогам етики і чесноти, тому що "злила" стороннім особам інформацію з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Незважаючи на це, вже в вересні 2020 Оксану Стретович взяли в Офіс Генпрокурора на роботу головним спеціалістом в відділ інформаційного забезпечення одного з департаментів.

Серед прокурорів також згадують Ярослава Бородія. Так, у прокурора виявили подарунок від невстановлених осіб на 359 тис. гривень грошима, неповернення вилученого в ході розслідування майна, а також наявність сумнівного наукового ступеня. Крім того, в червні 2012 року він на автомобілі збив на смерть пішохода. Зараз Бородій працює в ДБР і займається розслідуванням справ Майдану.

Прокурор Артем Яблонський працює заступником начальника управління "справ Майдану". Під час атестації його звільнили через те, що під час Революції гідності він переслідував учасників Революції.

Журналісти Bihus.Info попросили в Офісі Генпрокурора і ДБР прокоментувати працевлаштування осіб, яких "очистили" на атестації прокурорів ГПУ в 2019 році. В Офісі Генпрокурора на запит не надали жодної відповіді. У ДБР тим часом відповіли, що не володіють інформацією про результати попередніх конкурсів і атестацій своїх працівників.

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"Виграв справу про поновлення на посаді відсіяний під час атестації прокурор Рустам Сутко - брат народного депутата ОПЗЖ Сутка Мамояна. У 2019 Кадрова комісія №1 винесла негативне рішення щодо Сутка, вважаючи, що він використовував свої повноваження на користь своєї сім'ї. Сутко успішно оскаржив рішення Комісії і своє звільнення. Рішення на його користь виніс Окружний адміністративний суд. Києва, а потім його підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд. Цього року він вже подав декларацію працівника Офісу Генпрокурора.

Журналіст Данило Мокрик у Facebook зазначив: "Можна, звичайно, говорити, що в цьому винні корумповані суди, погана Венедіктова, Зеленський, Єрмак і вічно упереджений Мокрик. А можна прочитати рішення про відновлення - і зрозуміти, що дірок атестація залишила вагон. Але коли про ці "дірки" говорилося в тому ж жовтні 2019 року, слухати цього ніхто не хотів".