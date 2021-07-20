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Лукашенко пропонує скоротити кількість дипломатів у Європі: Залиште одного посла і помічника, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. ВIДЕО

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, доручив прем'єр-міністру Роману Головченку і главі президентської адміністрації Ігорю Сергієнку серйозно переглянути питання комплектування кадрами білоруських диппредставництв у Європі. Він сказав це на нараді з пріоритетів зовнішньої політики.

"Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, ну вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - цитує Лукашенка російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Для прикладу він запропонував залишати в країні одного посла і помічника, якщо більше не потрібно: "Ну, залиште їх, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють". Як тільки співпраця з цією країною буде розвиватися, в місію можна додати дипломатів, вважає Лукашенко.

Він нагадав, що недавно обговорювалась можливість оптимізувати білоруські зарубіжні установи, але процес йшов недостатньо інтенсивно.

"Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? - запитав він і закликав зосередитися на дипломатичній роботі в країнах, де хочуть покращувати відносини з Мінськом.

Також читайте: "Нехай починають із себе. Якщо їм потрібна буде допомога - ми надамо, але не безоплатно", - Лукашенко про наплив мігрантів у Литву

"Сьогодні як ніколи важлива робота там, де нас чекають, де створено серйозний заділ. До речі, на відміну від ситої і затишної Європи, серед наших дипломатів тих, хто заблукали в цих країнах, на які ми орієнтуємося зараз, взагалі одиниці. Тому що там люди зайняті справжньою справою, показують результат, а не бігають по мітингах і не постять в деструктивних соціальних мережах", - зазначив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7968) дипломатія (711) Європа (1877) Лукашенко Олександр (2661) дипломати (569)


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Топ коментарі
+21
Однокомнатную снимите, что-бы не стучали друг на друга.
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20.07.2021 14:44 Відповісти
+17
пусть живут в комнате для ожидания на вокзале..
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20.07.2021 14:45 Відповісти
+10
Предлагаю лучшую схему: снимать со скидочкой, по-братски, угол в холле посольства Раисы. Экономно, креативно и всегда в курсе событий
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20.07.2021 14:48 Відповісти
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Однокомнатную снимите, что-бы не стучали друг на друга.
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20.07.2021 14:44 Відповісти
пусть живут в комнате для ожидания на вокзале..
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20.07.2021 14:45 Відповісти
может достаточно коробки от холодильника?
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20.07.2021 15:37 Відповісти
Беларусском?
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20.07.2021 15:51 Відповісти
Лука жжет, но есть в его мести доля правды, на мой взгляд, ни послы, ни посольсва сегодня вообще никому не нужны /кроме как кубло и логова для шпионов/. В век интернета и цифровых технологий, все можно делать удаленно /дешевле и куда эффективнее/ и наконец поконцить с особой кастой чванных и зажравшихся господ - дипломатами и послами!
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20.07.2021 14:48 Відповісти
Предлагаю лучшую схему: снимать со скидочкой, по-братски, угол в холле посольства Раисы. Экономно, креативно и всегда в курсе событий
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20.07.2021 14:48 Відповісти
Это дело. Сразу видно масштаб политика.
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20.07.2021 14:49 Відповісти
Ну так все правильно! Своїх Лука за межі Білорусі скоро взагалі випускать перестане, в Білорусь ніхто їздить не буде , бо "бізнес" закриють і щоб у заложники не потрапить Вистачить і двох чоловік!
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20.07.2021 14:53 Відповісти
Ты нам просто завидуешь..)
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20.07.2021 15:15 Відповісти
Свиня в хліву так само дикому кабану говорила! Поки "піку" під ліву ногу не всадили!
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20.07.2021 15:37 Відповісти
Хлопці, чому ви постійно сваритесь? Ви ж нормальні. Пропоную помиритися і забути минуле, ок?
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20.07.2021 16:10 Відповісти
А що у мене спільного з ГБшним провокатором? Я йому давно вже пропоную зробить простіше - забуть мене і не реагувать на мої коментарі, як я зробив стосовно нього Однак він вже без мене не може - все "лізе без мила в жопу"!
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20.07.2021 16:19 Відповісти
От бачиш? Я цього "псевдобілоруса" ігнорую і йому не пишу принципово , а він всовує носа в мій коментар , адресований зовсім іншій людині і старається "свої п"ять копійок" впхнуть"! То хто ж з ким "свариться"?!!!
https://censor.net/ru/user/490190

и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23aa-717c-aa83-45822cf749f4 https://censor.net/ru/user/420666

Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7ddf0f5b https://censor.net/ru/user/473702

Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7eba10c8А тепер "включаємо логіку":
1)Айтішники білоруські в Україні за контрактом працюють? Працюють..:
2) Україна продовжила їм дозвіл на проживання? Продовжила ..:
3) Лука грозився міжнародним скандалом стосовно цього Україні? Грозився..:

4) Білорусь - сусідня з Україною країна? Сусідня..:
Питання: "В чому я неправий? https://censor.net/ru/user/490190 не назвав у своєму коментарі точно країну куди може виїхать "молодой талантливій человек" Я висловив свою версію А цей придурок "Майкл Бом номерний" "дибки встав" і виставив себе дурнем!

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21.07.2021 06:51 Відповісти
А зачем квартиру? Можно шалаш на лето. А зимой пущай домой возвращаются. А то расходы на коммуналку в ЕС высокие...
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20.07.2021 14:53 Відповісти
Полумеры-фигня ! Давай уже чтоб рашистские дипломаты представляли интересы бульбофюрера и уволь всех дипломатов кроме зимбабве и лугандонии !
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20.07.2021 14:54 Відповісти
Крэпкый Картошэк самоизолироваться на время массовых зачисток решил))...втихую фомками и ломами по горбяшкам терпилам свои погулять..))
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20.07.2021 14:54 Відповісти
Усатый, лучше полностью железным занавесом огородится, и деньги вообще не придется тратить на послов и дипломатов
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20.07.2021 14:55 Відповісти
Как там в бородатом анекдоте:
- каких вы знаете послов?
- как каких?! Посол Советского Союза...Чрезвычайный посол....Пряный посол....и....
и...посол на йух
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20.07.2021 15:06 Відповісти
Что он мучается? Продайте бульбофюреру сервис "Дия" за акции!!!.....Беларуськалия. И пусть бульбодипломаты работают удаленно, дык прям из Беларуси.
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20.07.2021 15:04 Відповісти
и сидеть на воде и бульбе в дип почте привезённых
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20.07.2021 15:04 Відповісти
Как в сказке: Как одно жадное до власти мурло целую страну загробит
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20.07.2021 15:06 Відповісти
"...и не постятся в деструктивных социальных сетях".

О как! Оказывается, и такие бывают! Бульбенфюрер уверенно движется к альцгеймеру, деменции и паркинсону. Поднажми, утырок.
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20.07.2021 15:06 Відповісти
Нє... Там точно вавка в голові і дуже серйозна...
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20.07.2021 15:20 Відповісти
Це вавка у вовки? Заздріть білорусам і далі. Що не кажи, а в них справжній президент, і народ його вибрав. А дипломатам нічого робити на заході, краще в азії і африці.
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20.07.2021 17:07 Відповісти
Так дуй до таракана, продавай майно і їдь в РБ. Чого ти тут мучися?
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20.07.2021 17:22 Відповісти
Федеральным округам России не положено иметь собственных дипломатов.
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20.07.2021 15:24 Відповісти
А зачем российскому улусу - Белоруссии послы? Может еще и каждая деревня посла заведет?
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20.07.2021 15:28 Відповісти
Не дают ему покоя сытость и уютность. Мечтает,видимо, о сытости.
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20.07.2021 15:43 Відповісти
Это же сколько д а р м о е д о в
с
Украины даром проедают валюту , потом заработанную гражданами страны ?
Интересно , что делают они кроме отдыха на Сейшелах , Багамах , Бали и Лазурном Берега Франции (вопрос).
Справка для ботов -

Признаки Украинского патриота:
0.. Дом в США, Великобритании или в крайнем случае в Испании;
1.Счета в долларах на Мальдивах , Бали, Соломоновых Островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе или в крайнем случае в Швейцарии или Панаме;
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6. Обещать много и все сразу ;
7.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
R.S> остров где-то в Тихом Океане.
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20.07.2021 15:54 Відповісти
Геть збіднів бацька. Скоро й на цигарки грошей хватать не буде,ну як в українських пенсіонерів.
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20.07.2021 16:00 Відповісти
Да что там квартира... На тротуаре пусть работают, а живут в палатке в парке. Неча бомжам беларусским щёки надувать и усами шевелить☝️
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20.07.2021 16:06 Відповісти
Шурік наївся гнилої картоплі і його несе і несе.
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20.07.2021 16:12 Відповісти
Пущай и дрючат друг друга, что б на жен и шлюх не тратить валюту.
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20.07.2021 20:28 Відповісти
Что вы тиражируете этого идиота. Пусть белорусы ему шариками помашут. Нет у них духа быть свободными. Жалкие потомки, великих предков.
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20.07.2021 22:26 Відповісти
сразу снимайте однушку
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20.07.2021 23:08 Відповісти
 
 