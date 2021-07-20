Лукашенко пропонує скоротити кількість дипломатів у Європі: Залиште одного посла і помічника, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. ВIДЕО

"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, доручив прем'єр-міністру Роману Головченку і главі президентської адміністрації Ігорю Сергієнку серйозно переглянути питання комплектування кадрами білоруських диппредставництв у Європі. Він сказав це на нараді з пріоритетів зовнішньої політики.

"Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, ну вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - цитує Лукашенка російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

Для прикладу він запропонував залишати в країні одного посла і помічника, якщо більше не потрібно: "Ну, залиште їх, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють". Як тільки співпраця з цією країною буде розвиватися, в місію можна додати дипломатів, вважає Лукашенко.

Він нагадав, що недавно обговорювалась можливість оптимізувати білоруські зарубіжні установи, але процес йшов недостатньо інтенсивно.

"Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? - запитав він і закликав зосередитися на дипломатичній роботі в країнах, де хочуть покращувати відносини з Мінськом.

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"Сьогодні як ніколи важлива робота там, де нас чекають, де створено серйозний заділ. До речі, на відміну від ситої і затишної Європи, серед наших дипломатів тих, хто заблукали в цих країнах, на які ми орієнтуємося зараз, взагалі одиниці. Тому що там люди зайняті справжньою справою, показують результат, а не бігають по мітингах і не постять в деструктивних соціальних мережах", - зазначив Лукашенко.