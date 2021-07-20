Лукашенко пропонує скоротити кількість дипломатів у Європі: Залиште одного посла і помічника, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. ВIДЕО
"Президент" Білорусі Олександр Лукашенко, який захопив владу в країні, доручив прем'єр-міністру Роману Головченку і главі президентської адміністрації Ігорю Сергієнку серйозно переглянути питання комплектування кадрами білоруських диппредставництв у Європі. Він сказав це на нараді з пріоритетів зовнішньої політики.
"Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, ну вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - цитує Лукашенка російський "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
Для прикладу він запропонував залишати в країні одного посла і помічника, якщо більше не потрібно: "Ну, залиште їх, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють". Як тільки співпраця з цією країною буде розвиватися, в місію можна додати дипломатів, вважає Лукашенко.
Він нагадав, що недавно обговорювалась можливість оптимізувати білоруські зарубіжні установи, але процес йшов недостатньо інтенсивно.
"Чого ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва? - запитав він і закликав зосередитися на дипломатичній роботі в країнах, де хочуть покращувати відносини з Мінськом.
"Сьогодні як ніколи важлива робота там, де нас чекають, де створено серйозний заділ. До речі, на відміну від ситої і затишної Європи, серед наших дипломатів тих, хто заблукали в цих країнах, на які ми орієнтуємося зараз, взагалі одиниці. Тому що там люди зайняті справжньою справою, показують результат, а не бігають по мітингах і не постять в деструктивних соціальних мережах", - зазначив Лукашенко.
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https://censor.net/ru/user/490190
и шо? плюнет молодой талантливый человек на свою страну, в социальной ответственности которой нынешний гарант в бытность свою клоуном сильно сомневался. а другие страны его примут с радостью, особенно соседняя
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23aa-717c-aa83-45822cf749f4 https://censor.net/ru/user/420666
Ти про Білорусь? Лука он уже міжнародними скандалами грозився за те що, Україна продовжила час перебування своїй території білоруських айтішнків, які відмовилися повертаться додому!
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7ddf0f5b https://censor.net/ru/user/473702
Ты гонишь.....ну каким лука и Беларусь к этой статье? Не эти же беларусы тебя заставляли портянки стирать до дембеля..:...уймись позорище ))
https://censor.net/ru/comments/locate/3278271/0192143b-23a8-708e-97be-5dbc7eba10c8А тепер "включаємо логіку":
1)Айтішники білоруські в Україні за контрактом працюють? Працюють..:
2) Україна продовжила їм дозвіл на проживання? Продовжила ..:
3) Лука грозився міжнародним скандалом стосовно цього Україні? Грозився..:
4) Білорусь - сусідня з Україною країна? Сусідня..:
Питання: "В чому я неправий? https://censor.net/ru/user/490190 не назвав у своєму коментарі точно країну куди може виїхать "молодой талантливій человек" Я висловив свою версію А цей придурок "Майкл Бом номерний" "дибки встав" і виставив себе дурнем!
- каких вы знаете послов?
- как каких?! Посол Советского Союза...Чрезвычайный посол....Пряный посол....и....
и...посол на йух
О как! Оказывается, и такие бывают! Бульбенфюрер уверенно движется к альцгеймеру, деменции и паркинсону. Поднажми, утырок.
с
Украины даром проедают валюту , потом заработанную гражданами страны ?
Интересно , что делают они кроме отдыха на Сейшелах , Багамах , Бали и Лазурном Берега Франции (вопрос).
Справка для ботов -
Признаки Украинского патриота:
0.. Дом в США, Великобритании или в крайнем случае в Испании;
1.Счета в долларах на Мальдивах , Бали, Соломоновых Островах;
2. Яхта ценой не менее 3 млн. в офшоре,
3. Вид на жительство в Европе или в крайнем случае в Швейцарии или Панаме;
4. Удостоверение иностранной спецслужбы,
5. Отсутствие желания заниматься проблемами Украины.
6. Обещать много и все сразу ;
7.Дети с английским гражданством в Оксфордах.
R.S> остров где-то в Тихом Океане.