Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? ВІДЕО
Чому США хочуть перенести візит Зеленського і до чого тут Китай та Арестович? І чому зовнішньополітичні поразки влади не означають провалу України?
Оптимістичний для України, але не для ЗЕ-команди огляд від Богдана Буткевича у свіжому "Без цензури".
Чому ми про це говоримо? Річ у тім, що США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон в серпні, а не в липні, як заявляла раніше українська сторона.
За даними джерел ZN.UA, Вашингтон пропонує Києву провести зустріч у кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє невдоволення української сторони.
Усе це відбувається на тлі показового ігнорування реформ, на які вказують західні партнери, загравання Офісу Президента з Китаєм і демонстративних заяв радника глави ОП Андрія Єрмака - Олексія Арестовича - про необхідність тісної дружби з Пекіном.
Що це може означати для України та її керівників? І кому насправді варто хвилюватися?
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
те важно что делаешь ты.....
ты нашёл чем себя отвлечь от себя..... каждый отвечает за себя и ни ты ни я
его не изменим..... не нравится не слушай не смотри..... я с ним тоже далеко
не всегда согласен.
хотя писало шо русне дают в пару раз чаще чем тут
Канада закрытая?
********* худо-бедно криво-косо но провалил.... за водород нет ааабсолютно никаких гаран-
тий что именно у нас разместят значительные мощности - их можно разместить как в парашке
так и в Белоруси так что это не козырь и пока что не проходная пешка мы и тут нииичегошень
ки по традиции не решаем можем заглядывать в глаза и падать на коленки.... и самое самое
для нас малоприятное - давайте обратим взоры на технику поглощения евросоюзом (а по су-
ти треугольником Рим/Париж/Берлин) бывшей Югославии... примерно то же самое хотят зде-
лать, и уже делают, с нами а цена за вступления в звёздный круг - Крым......
рисками в той же Польше.....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
- я не мастер получения водорода но я так понимаю что ты ещё больший немастер.... то есть
окоянный водород можно получать даже из морской или океанической воды.... я не знаю зачем на лепят этого горбатого на счёт размещения у нас глобальных мощностей по этой
теме думаю это просто очередная дурёжка.... такая же как и сп-2 с компенсациями....