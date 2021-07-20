Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? ВІДЕО

Чому США хочуть перенести візит Зеленського і до чого тут Китай та Арестович? І чому зовнішньополітичні поразки влади не означають провалу України?

Оптимістичний для України, але не для ЗЕ-команди огляд від Богдана Буткевича у свіжому "Без цензури".

Чому ми про це говоримо? Річ у тім, що США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон в серпні, а не в липні, як заявляла раніше українська сторона.

За даними джерел ZN.UA, Вашингтон пропонує Києву провести зустріч у кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє невдоволення української сторони.

Усе це відбувається на тлі показового ігнорування реформ, на які вказують західні партнери, загравання Офісу Президента з Китаєм і демонстративних заяв радника глави ОП Андрія Єрмака - Олексія Арестовича - про необхідність тісної дружби з Пекіном.

Що це може означати для України та її керівників? І кому насправді варто хвилюватися?

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