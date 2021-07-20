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Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? ВІДЕО

Чому США хочуть перенести візит Зеленського і до чого тут Китай та Арестович? І чому зовнішньополітичні поразки влади не означають провалу України?

Оптимістичний для України, але не для ЗЕ-команди огляд від Богдана Буткевича у свіжому "Без цензури".

Чому ми про це говоримо? Річ у тім, що США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського у Вашингтон в серпні, а не в липні, як заявляла раніше українська сторона.

За даними джерел ZN.UA, Вашингтон пропонує Києву провести зустріч у кінці серпня, але до Дня Незалежності України, що викликає крайнє невдоволення української сторони.

Усе це відбувається на тлі показового ігнорування реформ, на які вказують західні партнери, загравання Офісу Президента з Китаєм і демонстративних заяв радника глави ОП Андрія Єрмака - Олексія Арестовича - про необхідність тісної дружби з Пекіном.

Що це може означати для України та її керівників? І кому насправді варто хвилюватися?

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Зеленський Володимир (24332) США (23375) Євросоюз (13648) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+24
Тупое криворогульное чмо возомнил себя величайшим политиком мира и типа может приказывать американцам, когда он с ними соизволит встретиться. По факту, квартальное ничтожество ни на что не способно, кроме как развлекать со спущенными штанами кацапских олигархов в саунах - два года его бездарного правления яркое тому доказательство.
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20.07.2021 15:36 Відповісти
+22
Потому что зечмо бедоносец межгалактического масштаба, куда не ступет его нога везде начинаются катаклизьмы. Бабуся Меркель не даст соврать
Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят? - Цензор.НЕТ 2391
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20.07.2021 15:33 Відповісти
+16
Переносять і переносять візит Зе нелоха і тому, що він здав ретельно підготовлену операцію під умовною назвою "вагнеровці", чим харкнув в сторону Мі-6 і ЦРУ. Така гра на користь кремлівського тхора дуже і дуже не сподобалася. Це звичайно не одна причина. Нелох лохонувся вже не раз.
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20.07.2021 16:10 Відповісти
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Потому что зечмо бедоносец межгалактического масштаба, куда не ступет его нога везде начинаются катаклизьмы. Бабуся Меркель не даст соврать
Проект "Без цензуры": Почему Зеленского не пустят в США и ЕС, а Украину - пустят? - Цензор.НЕТ 2391
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20.07.2021 15:33 Відповісти
Тупое криворогульное чмо возомнил себя величайшим политиком мира и типа может приказывать американцам, когда он с ними соизволит встретиться. По факту, квартальное ничтожество ни на что не способно, кроме как развлекать со спущенными штанами кацапских олигархов в саунах - два года его бездарного правления яркое тому доказательство.
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20.07.2021 15:36 Відповісти
Переносять і переносять візит Зе нелоха і тому, що він здав ретельно підготовлену операцію під умовною назвою "вагнеровці", чим харкнув в сторону Мі-6 і ЦРУ. Така гра на користь кремлівського тхора дуже і дуже не сподобалася. Це звичайно не одна причина. Нелох лохонувся вже не раз.
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20.07.2021 16:10 Відповісти
Потому что бубочке 43 года и он ЛОХ.
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20.07.2021 16:21 Відповісти
Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? - Цензор.НЕТ 9193
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20.07.2021 16:23 Відповісти
..насрано!
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20.07.2021 16:53 Відповісти
ЗЕленым.
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20.07.2021 16:55 Відповісти
За бугром поняли, что бубочка - кучка ЗЕленого говна, а кому охота пачкаться о говно. А Украину они правильно отделили от этих зебанутых идиотов. Уйдет квартал вместе с их говноралиссимусом от власти, выберем нормальных, вот и будут контакты между рукаводством Запада и Украиной. В Европе и штатах давно поняли, какие дебилы и предатели Украины сейчас рулят нами.
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20.07.2021 16:19 Відповісти
Проєкт "Без цензури": чому Зеленського не пустять у США і ЄС, а Україну - пустять? - Цензор.НЕТ 9131
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20.07.2021 16:27 Відповісти
Не думаю, что бубочка уйдёт. Если Порошенко не хотел уходить, то бубочка и подавно. Этот геморой у нас надолго.
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20.07.2021 17:50 Відповісти
все правильно, ця банда просто так не піде
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20.07.2021 18:31 Відповісти
и выбрали его не меньшие геморои))) какое общество, такой и президент
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20.07.2021 18:43 Відповісти
Уже один разворачивался на восток
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20.07.2021 20:44 Відповісти
он своею сракой розветаеться
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20.07.2021 21:34 Відповісти
Не слушайте разных експертов...слушайте меня, после этого я восхищаюсь этим мегамозгом. Кто вообще такой Буткевич ? Кто в теме ?
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20.07.2021 21:30 Відповісти
как говорят буддисты не важно кто тот или те важно кто ты..... не важно что делает тот или
те важно что делаешь ты.....
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21.07.2021 08:11 Відповісти
Буткевич буддист ? Такое лицо наесть надо хорошо питаться, у кого он столовается...кто девочку танцует ? Далай-Лама ?
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21.07.2021 09:44 Відповісти
ну видишь ты явно не буддист ты всё про тех или того.... тобто про Буткевича.....
ты нашёл чем себя отвлечь от себя..... каждый отвечает за себя и ни ты ни я
его не изменим..... не нравится не слушай не смотри..... я с ним тоже далеко
не всегда согласен.
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21.07.2021 10:20 Відповісти
зиленого гандона нихто видеть не хочет
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20.07.2021 21:32 Відповісти
Думаю , що і 98-99% українців теж не пустять у США . Просто здеруть 160$ консульського збору , а замість візи дадуть відмову . Це реальність . Просто факт . США , на відміну від ЄС - не дуже дружня для українців країна . Така сама закрита , як і Канада , Британія чи Австралія . Візу отримати дуже важко , а гроші втратити в посольстві - 99,8 шансів зі 100 .
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20.07.2021 21:38 Відповісти
если ты с улицы пришел туда за визой, с бутылкой в руках, или не в руках - то да, 99.8% шо не дадут.
хотя писало шо русне дают в пару раз чаще чем тут
Канада закрытая?
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24.07.2021 13:59 Відповісти
Ну я ж можу з бутилкою в руці поїхати в Європу . Дозволено 1 літр на людину . Всі так і беруть . До чого тут бутилка ? Я говорю про те , що між дружніми країнами ніяких віз бути не може . Інакше це гамно , а не дружні країни .
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24.07.2021 17:01 Відповісти
пару замечаний - заподную концепцию пояса безопасности Украина/Белорусь/страныБалтии
********* худо-бедно криво-косо но провалил.... за водород нет ааабсолютно никаких гаран-
тий что именно у нас разместят значительные мощности - их можно разместить как в парашке
так и в Белоруси так что это не козырь и пока что не проходная пешка мы и тут нииичегошень
ки по традиции не решаем можем заглядывать в глаза и падать на коленки.... и самое самое
для нас малоприятное - давайте обратим взоры на технику поглощения евросоюзом (а по су-
ти треугольником Рим/Париж/Берлин) бывшей Югославии... примерно то же самое хотят зде-
лать, и уже делают, с нами а цена за вступления в звёздный круг - Крым......
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21.07.2021 08:40 Відповісти
зы. к стати мощности по получению водорода можно разместить с гораздо большими
рисками в той же Польше.....
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21.07.2021 10:22 Відповісти
если допустим водород напр. добывали бы с чистой воды - то на Байкале наверное логичней добывать было бы, чем на Днепре? ну не с воздуха же добывают то это вещество то?
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24.07.2021 14:01 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

- я не мастер получения водорода но я так понимаю что ты ещё больший немастер.... то есть
окоянный водород можно получать даже из морской или океанической воды.... я не знаю зачем на лепят этого горбатого на счёт размещения у нас глобальных мощностей по этой
теме думаю это просто очередная дурёжка.... такая же как и сп-2 с компенсациями....
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24.07.2021 14:24 Відповісти
скорее всего так - ибо х.з. где размещать заводы а потом это качать при угрозе шо Рашка спокойно подорвет завод и/или газопровод и скажет что это не она
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24.07.2021 18:35 Відповісти
 
 