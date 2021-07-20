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Виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях і витрати з безробіття коштують Україні більш ніж 2 млрд євро на рік, - Любченко. ВIДЕО

В Україні відбувається процес повернення трудових мігрантів; рівень офіційного працевлаштування за останні пів року зріс майже на 15%.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині країни - сусіди України заявляють про проблему нестачі робочих рук, однак в Україні рівень офіційного працевлаштування зростає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "тіні" українці отримують зарплат на 500 млрд грн на рік, - Любченко

"Я спілкуюся з головами обласних державних адміністрацій - дуже багато людей повернулись додому і працюють. Підтвердженням також є офіційна статистика. Ми маємо в цьому році майже на 15% за перше півріччя більше повідомлень про офіційне працевлаштування. Я кажу тільки про офіційну частину, з якої платяться податки", – додав урядовець.

Він уточнив, що Україна нині має проблемні два напрями - сплачує пенсії на тимчасово окуповані території, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Разом із витратами з безробіття це становить понад 2 млрд євро на рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40% громадян в Україні працюють у державному секторі. Це не заслуга, а недолік, - Любченко

Водночас, за обрахунками Мінекономіки точок зростання, драйверами збільшення кількості робочих місць може бути те, що робить насамперед держава, - це інфраструктурні проєкти, розвиток територіальних громад, децентралізація, яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад і добробуту українців.

Автор: 

безробіття (559) Крим (14189) пенсія (1595) Любченко Олексій (114) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+19
и даже тем, кто уже поменял паспорт на руцкий все равно Украина навязывает свою помощь?
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20.07.2021 17:17 Відповісти
+18
Платит не Украина, платит каждый работающий в Украине, каждый, создающий товар или услугу.
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
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20.07.2021 17:18 Відповісти
+16
что они на нее содержали сепаров...
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20.07.2021 17:17 Відповісти
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Да бросьте! Как так можно ? Даунбас -кормилец Украины ! Если они против -совсем пропадем!
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20.07.2021 17:15 Відповісти
Пенсии для ОРДЛО это понятно, хотя наверняка имеются ввиду переселенцы, а как понимать пособия по безработице, они разве в ОРДЛО Украиной выплачиваются? Бред какой-то недостоверный написан.
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20.07.2021 17:16 Відповісти
Солнышко ,читай : - " на временно оккупированных территориях!"
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20.07.2021 17:18 Відповісти
Во время выплат пенсии в населенных пунктах близ линии разграничения жуткие очереди у банкоматов из сепарья.
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20.07.2021 17:25 Відповісти
Солидарная система - когда из налогов работающих сейчас людей выплачиваются пенсии текущему поколению пенсионеров.

Какие налоги поступают из ОРДЛО?
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20.07.2021 17:30 Відповісти
хрен да нихрена
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20.07.2021 20:44 Відповісти
оттуда только пули и снаряды летят
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20.07.2021 21:14 Відповісти
І це тим, з мільйону, хто став громадянином РФ...?Бред ...?
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20.07.2021 17:41 Відповісти
ну виплати пeсiй так. а бeзробiття яким боком?
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20.07.2021 17:16 Відповісти
А зачем Украина платит им пенсии ?
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20.07.2021 17:17 Відповісти
что они на нее содержали сепаров...
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20.07.2021 17:17 Відповісти
чтоБ* (пардон)
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20.07.2021 17:53 Відповісти
и даже тем, кто уже поменял паспорт на руцкий все равно Украина навязывает свою помощь?
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20.07.2021 17:17 Відповісти
Ох, как дорого обходится популизм зеленого черта среди пенсов лугандона! Т.е если выгнать клоуна, то бюджет дополнительно получит 2 млрд 💶!
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20.07.2021 17:17 Відповісти
Тогда уж сначала подякуйте ПП за то, что не объявил ОРДЛО официально окупированными территориями, где за все (и за пенсии) отвечает оккупант
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20.07.2021 21:39 Відповісти
Платит не Украина, платит каждый работающий в Украине, каждый, создающий товар или услугу.
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
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20.07.2021 17:18 Відповісти
В Украине происходит процесс возвращения трудовых мигрантов; уровень официального трудоустройства за последние полгода вырос почти на 15%.Источник: https://censor.net/ru/n3278208
Закрытие границ нифига не повлияло.ага.
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20.07.2021 17:21 Відповісти
Локдаунты как бы ни при чем 😃
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20.07.2021 19:10 Відповісти
предприятия ывезли в рашу, шахты затопили, ж.д. сами орки разобрали на металлолом а мы им пособия по безработице когда у самих старики по мусоркам картон выбирают и живут на 58грн в сутки.
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20.07.2021 17:26 Відповісти
Сепарюгам-предателям еще и пособия и пенсии по безработице платят. Любченко деньги передает на Донбабве отребью, в тех паузах, которые они делают, когда они не обстреливают неоккупированную часть Донбасса и убивают украинских военнослужащих? 2 млрд. евро в год? Однако. Любой украинец, который любит Украину и предан ей, давно с территории, оккупированной Ордой, уже уехал бы. В конце концов это элементарный вопрос безопасности. Так кому ты платишь кукольный министр, "украинским гражданам", "там теж наші люди"?.
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20.07.2021 17:27 Відповісти
пресечь
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20.07.2021 17:29 Відповісти
"яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад і добробуту українців." Джерело: https://censor.net/ua/v3278208. Угу... Я стоял на ветру, ох.ев от своих переспектив.
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20.07.2021 17:30 Відповісти
Эти деньги просто разворовуют, а нам вешают лапшу. Кто может проверить кто и сколько получил.это уже целая индустрия в котором повязаны и работники пенсионного фонда и соц работники а в приграничных районах Донбасса это вообще Клондайк.
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20.07.2021 17:32 Відповісти
Как то по дибильному заголовок написан. Юрий Евгеньевич, - вам никто денег не даст.

Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления -

1-ое направление - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов.

2-ое направление - расходы по безработице в Украине.

И в Киеве дядька Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год. Источник: https://censor.net/ru/v3278208
Для весомости можно добавить расходы на приобретение ноутбуков для учителей
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20.07.2021 17:39 Відповісти
Пенсионеров на кацапофашистской резервации ОРДЛО должны кормить их детки наркоманы вооюющие с Украиной. Всю ответственность должны нести оккупанты и местная коллаборантская шваль.
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20.07.2021 17:41 Відповісти
так вы этим ....дарасам еще и пособие по безработице платите? тогда снабжайте их оружием. это же наши соотечествинники. они тоже родину защищают. а что против нас воюют, это же вас не смущает. оно когда идет за пособием автомат там оставляет или гонца посилает
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20.07.2021 18:14 Відповісти
оккупант должен это делать, а не Украина...
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20.07.2021 18:26 Відповісти
Украина должна отказаться от выплаты пенсий оккупированным территориям, потому что оккупант должен нести всю ответственность за оккупированную территорию! Почему Украина помогает России в оккупации и содержании этих территорий??? Это просто сюреализм какой-то!
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20.07.2021 18:27 Відповісти
Нужно вообще отгородиться от них стеной и все! Война убивает Украину по всем статистическим данным - все показатели падают! И не только из за войны, а еще из за организованной преступности по большему счету, но и война влияет на падение показателей. Нужно остановить войну! Санкции надо вводить против РФ жесткие! Эмбарго на нефть надо ввести!!!
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20.07.2021 18:32 Відповісти
Заборгованість по зарплатах ВСУ близько 1 млрд гривень.
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20.07.2021 18:56 Відповісти
Ого!
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20.07.2021 19:11 Відповісти
Выходит,что Украина ежегодно платит пости 65 млд. грн. на финансирование деятельности оккупантов, террористов и бандитов, что несомненно является государственным преступлением руководителей Украины перед своим народом,которому очень бы эти деньги пригодились бы. Если бы не платили, то террористам и оккупантам пришлось бы эти деньги искать, иначе лугандоны стали бы возбухать против Кремля. К сожалению, в украинском руокводстве об интересах Украины, как государства, вообще не думают, они думают исключительно о своей заднице.
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20.07.2021 19:30 Відповісти
Нужно обьявить экономику лженаукой поразганять этих професоров, которые втирают про солидарную пенсионную систему. Хоть какая-то экономия будет.
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20.07.2021 19:37 Відповісти
огородиться наглухо от лугандона и пусть они сами варятся в собственном соку!
я не согласен содержать сепарню за свои налоги!
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20.07.2021 20:07 Відповісти
На оккупированных территориях почти все оформили ДВЕ пенсии и в принципе их сейчас все устраивает. Платят коммуналку по ценам до 2014 года. Оформили все и проукраинские, каких там меньшинство и лютые упоротые ватники.
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20.07.2021 21:16 Відповісти
Єсть шо піліть...
При чому з гідністю.
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20.07.2021 22:33 Відповісти
Ришуче та потужна. Since 2014. Барыга начал, паяц подхватил знамя. Блевота.
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20.07.2021 23:31 Відповісти
Оккупант несет ответственность за захваченные территории.Смешно слышать-угнали машину,а ты перечисляешь ворам деньги на ремонт и обслуживание.Если б повесили всех пенсионеров на Кацапию-двойная польза:и Мордор бы быстрей худел,и любители руцкого мира прочувствовали бы последствия своего выбора.Нет,Украина платит.Так может и воду в Крым дать?
где был Порох,когда решался этот вопрос?ладно Бубочка с его цирковой труппой,тут все понятно,но "попередники" вменяемыми были???
А ведь с наших налогов эти деньги...
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21.07.2021 09:19 Відповісти
Я понимаю,есть там и нормальные,проукраинские.Их жалко,но так вопрос не решить.У меня 2сестры,пенсионерки,проукраинские,там живут,выехать не могут.Отец жив был,ездил до последнего через посты за пенсией.56 лет трудового стажа,с 16 до 72 лет в шахте,отдал здоровье,проукраинский.Больной,уже не ходил,в августе под руки вели к машине,чтоб сьездить через блокпосты за пенсией,в сентябре умер.Вот так,имея стаж 52года,добывал себе деньги на пропитание и лечение.И рядом уроды,ненавидящие Украину,и везущие оттуда бабло.
Трудный это вопрос.Но если б вначале решили его правильно-возможно быстрей люди там протрезвели бы.Без украинских денег.
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21.07.2021 09:29 Відповісти
по международным законом: ответственность за людей несут оккупанты
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21.07.2021 09:36 Відповісти
 
 