Виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях і витрати з безробіття коштують Україні більш ніж 2 млрд євро на рік, - Любченко. ВIДЕО
В Україні відбувається процес повернення трудових мігрантів; рівень офіційного працевлаштування за останні пів року зріс майже на 15%.
Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, нині країни - сусіди України заявляють про проблему нестачі робочих рук, однак в Україні рівень офіційного працевлаштування зростає.
"Я спілкуюся з головами обласних державних адміністрацій - дуже багато людей повернулись додому і працюють. Підтвердженням також є офіційна статистика. Ми маємо в цьому році майже на 15% за перше півріччя більше повідомлень про офіційне працевлаштування. Я кажу тільки про офіційну частину, з якої платяться податки", – додав урядовець.
Він уточнив, що Україна нині має проблемні два напрями - сплачує пенсії на тимчасово окуповані території, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Разом із витратами з безробіття це становить понад 2 млрд євро на рік.
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Водночас, за обрахунками Мінекономіки точок зростання, драйверами збільшення кількості робочих місць може бути те, що робить насамперед держава, - це інфраструктурні проєкти, розвиток територіальних громад, децентралізація, яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад і добробуту українців.
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Какие налоги поступают из ОРДЛО?
Благодаря нам не зарастает тропа сепарни через линию разграничения.
Вы, главное, не прекращайте "ментально сближаться"...
Закрытие границ нифига не повлияло.ага.
Он уточнил, что Украина ныне имеет проблемные два направления -
1-ое направление - платит пенсии на временно оккупированных территориях, не получая оттуда социального взноса для покрытия этих расходов.
2-ое направление - расходы по безработице в Украине.
И в Киеве дядька Вместе с расходами по безработице это составляет более 2 млрд евро в год. Источник: https://censor.net/ru/v3278208
Для весомости можно добавить расходы на приобретение ноутбуков для учителей
я не согласен содержать сепарню за свои налоги!
При чому з гідністю.
где был Порох,когда решался этот вопрос?ладно Бубочка с его цирковой труппой,тут все понятно,но "попередники" вменяемыми были???
А ведь с наших налогов эти деньги...
Трудный это вопрос.Но если б вначале решили его правильно-возможно быстрей люди там протрезвели бы.Без украинских денег.