Виплати пенсій на тимчасово окупованих територіях і витрати з безробіття коштують Україні більш ніж 2 млрд євро на рік, - Любченко. ВIДЕО

В Україні відбувається процес повернення трудових мігрантів; рівень офіційного працевлаштування за останні пів року зріс майже на 15%.

Про це під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові ресурси" сказав перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Олексій Любченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, нині країни - сусіди України заявляють про проблему нестачі робочих рук, однак в Україні рівень офіційного працевлаштування зростає.

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"Я спілкуюся з головами обласних державних адміністрацій - дуже багато людей повернулись додому і працюють. Підтвердженням також є офіційна статистика. Ми маємо в цьому році майже на 15% за перше півріччя більше повідомлень про офіційне працевлаштування. Я кажу тільки про офіційну частину, з якої платяться податки", – додав урядовець.

Він уточнив, що Україна нині має проблемні два напрями - сплачує пенсії на тимчасово окуповані території, не отримуючи звідти соціального внеску для покриття цих витрат. Разом із витратами з безробіття це становить понад 2 млрд євро на рік.

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Водночас, за обрахунками Мінекономіки точок зростання, драйверами збільшення кількості робочих місць може бути те, що робить насамперед держава, - це інфраструктурні проєкти, розвиток територіальних громад, децентралізація, яка відкриває необмежені можливості для розвитку громад і добробуту українців.