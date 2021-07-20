Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard. ВIДЕО

Бізнесмен Джефф Безос разом із трьома іншими космічними туристами повернувся на Землю після суборбітального польоту в космос на борту корабля New Shepard своєї компанії Blue Origin.

20 липня Безос і ще троє членів екіпажу вилетіли в космос з космодрому Blue Origin на заході Техасу, що стало новою віхою на шляху до початку нової ери приватних космічних подорожей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

57-річний американський мільярдер, який нині є найбагатшою людиною у світі, здійснив політ тривалістю приблизно 11 хвилин на висоту 100 км. Це перший пілотований політ Blue Origin у космос.

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Разом з Безосом і його братом Марком у політ вирушили 82-річна льотчиця Воллі Фанк і 18-річний випускник середньої школи Олівер Дейм, які стали найстаршою і наймолодшою людиною в космосі відповідно.

Фанк входила в команду "Меркурій 13" - першу групу жінок, що пройшли підготовку для космічної програми США в 1960-х, однак їм так і не дали можливості стати астронавтами через гендерну належність.

Політ Безоса збігся з річницею першої висадки на Місяць, яку здійснили 20 липня 1969 року американці Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. Космічний корабель New Shepard названий на честь Алана Шепарда, який у 1961 році став першим американцем, що побував у космосі.

New Shepard - повністю автономний ракетно-капсульний комплекс заввишки 18,3 метри, яким не можна управляти зсередини космічного корабля. Він повністю управляється комп'ютером, і на його борту не було ні штатних астронавтів Blue Origin, ні іншого спеціально навченого персоналу. Корабель може розвивати швидкість понад 3540 км/год.

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Після відділення капсули від ракети-носія екіпаж відстібнувся і провів кілька хвилин у невагомості, насолоджуючись видами з ілюмінаторів, які відрізняються найбільшим розміром з усіх літальних апаратів, які коли-небудь відправлялися в космос.

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Потім капсула опустилася на Землю під парашутами, використовуючи систему ретро-тяги, яка викинула "повітряну подушку" для м'якого приземлення. Ракета повернулася на космодром і здійснила вертикальну посадку за декілька кілометрів від місця зльоту.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P — Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Нагадаємо, раніше британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив успішний суборбітальний політ з Нью-Мексико на борту апарату своєї космічної компанії Virgin Galactic. Він піднявся на висоту 86 км.

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За визначенням Міжнародної авіаційної федерації, межа між атмосферою Землі та космосом (лінія Кармана) розташовується за 100 км над рівнем моря.