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Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard. ВIДЕО

Бізнесмен Джефф Безос разом із трьома іншими космічними туристами повернувся на Землю після суборбітального польоту в космос на борту корабля New Shepard своєї компанії Blue Origin.

20 липня Безос і ще троє членів екіпажу вилетіли в космос з космодрому Blue Origin на заході Техасу, що стало новою віхою на шляху до початку нової ери приватних космічних подорожей, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Beautiful launch from West Texas this morning. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/JUpRA7PHvv

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

57-річний американський мільярдер, який нині є найбагатшою людиною у світі, здійснив політ тривалістю приблизно 11 хвилин на висоту 100 км. Це перший пілотований політ Blue Origin у космос.

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Разом з Безосом і його братом Марком у політ вирушили 82-річна льотчиця Воллі Фанк і 18-річний випускник середньої школи Олівер Дейм, які стали найстаршою і наймолодшою людиною в космосі відповідно.

Фанк входила в команду "Меркурій 13" - першу групу жінок, що пройшли підготовку для космічної програми США в 1960-х, однак їм так і не дали можливості стати астронавтами через гендерну належність.

Політ Безоса збігся з річницею першої висадки на Місяць, яку здійснили 20 липня 1969 року американці Ніл Армстронг та Едвін Олдрін. Космічний корабель New Shepard названий на честь Алана Шепарда, який у 1961 році став першим американцем, що побував у космосі.

New Shepard - повністю автономний ракетно-капсульний комплекс заввишки 18,3 метри, яким не можна управляти зсередини космічного корабля. Він повністю управляється комп'ютером, і на його борту не було ні штатних астронавтів Blue Origin, ні іншого спеціально навченого персоналу. Корабель може розвивати швидкість понад 3540 км/год.

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Після відділення капсули від ракети-носія екіпаж відстібнувся і провів кілька хвилин у невагомості, насолоджуючись видами з ілюмінаторів, які відрізняються найбільшим розміром з усіх літальних апаратів, які коли-небудь відправлялися в космос.

 
 
 
 
 
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Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

Потім капсула опустилася на Землю під парашутами, використовуючи систему ретро-тяги, яка викинула "повітряну подушку" для м'якого приземлення. Ракета повернулася на космодром і здійснила вертикальну посадку за декілька кілометрів від місця зльоту.

Picture perfect landing in the West Texas desert! #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/UXQvzBkq6P

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Нагадаємо, раніше британський бізнесмен Річард Бренсон здійснив успішний суборбітальний політ з Нью-Мексико на борту апарату своєї космічної компанії Virgin Galactic. Він піднявся на висоту 86 км.

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За визначенням Міжнародної авіаційної федерації, межа між атмосферою Землі та космосом (лінія Кармана) розташовується за 100 км над рівнем моря.

Автор: 

космос (864) Джефф Безос (38)


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Топ коментарі
+9
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 1720
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21.07.2021 03:46 Відповісти
+7
я так тобі співчуваю з твоїм жопоболем по роскосмосу, ватнік
мишебраття, мишеадіннарот!
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21.07.2021 00:52 Відповісти
+6
где-то сейчас трещит батут под лишним весом рогозинской хохломы..
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20.07.2021 23:25 Відповісти
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Що він там забув?
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20.07.2021 23:18 Відповісти
деревня!
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20.07.2021 23:39 Відповісти
Лапоть.
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20.07.2021 23:52 Відповісти
где-то сейчас трещит батут под лишним весом рогозинской хохломы..
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20.07.2021 23:25 Відповісти
Если завтра в 17:58 кацапский модуль МКС "Наука" проследует в Тихий океан, а он проследует, Рогозину будет не до батутов
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 5289
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20.07.2021 23:40 Відповісти
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 9887
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20.07.2021 23:41 Відповісти
Бывший гендиректор Amazon Безос и еще трое туристов провели успешный суборбитальный полет на корабле New Shepard - Цензор.НЕТ 5766
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20.07.2021 23:30 Відповісти
Я бы тоже слетал, но наверное билеты там дорогие.
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20.07.2021 23:32 Відповісти
Забавно что очень старая с виду бабушка кричит "привет мама".
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20.07.2021 23:35 Відповісти
круто! могу только позавидовать!
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20.07.2021 23:39 Відповісти
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 2677
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20.07.2021 23:41 Відповісти
Игрушка. Вот ракеты Спес Х - это да.
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20.07.2021 23:46 Відповісти
вітаю американців із третім батутом у космос... "Скачіть" у своє задоволення та на "радість" кацапам...
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20.07.2021 23:53 Відповісти
хто ще не вмочив "Роскосмос" мордякою у гівно?
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21.07.2021 00:01 Відповісти
как это жалко за неимением своей хвастаться чужой бальшой пипиской
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21.07.2021 00:36 Відповісти
я так тобі співчуваю з твоїм жопоболем по роскосмосу, ватнік
мишебраття, мишеадіннарот!
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21.07.2021 00:52 Відповісти
Розкажи, о великий гуру, як піндосам рептілоїди відзняли висадку на Місяці в Сонорській пустелі.
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 9391
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21.07.2021 02:06 Відповісти
Я б відосік першого польоту гагаріна або першого виходу в космос леонова подивився б, бл...
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21.07.2021 07:28 Відповісти
да уж лучше никакой не иметь и не хвастаться чем иметь такое повисшее жалкое недоразумение как у вас... и выть что вы одна из ведущих стран.. давай про Чебурашку влупи.. про достижения роскосмоса.. про Сколково что открывали с такой помпой на весь мир... уже и не упоминают .. они там что лягушек режут лучше всех?
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21.07.2021 08:02 Відповісти
Почему этот космоплан так похож на пенис ?
Теперь ясно, куда деваются те, кого послали на три буквы.
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21.07.2021 00:18 Відповісти
Ой... Ой! Ой-ой-ой!
До чого настоянка глоду та спутнік-V доводять!.. Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 4046
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21.07.2021 00:52 Відповісти


Щойно нагадався цікавий епізод. Років так десять тому на одному політфорумі один чоловік розважався з того, що прославляв тодішнього Сонцеликого Шапкокрада Президента в найкращих традиціях чу-чхе, дуполизів Брєжнєва, а також цитат Мао. Виходило доволі дико і люто, коли не знати, що Іван (так звали того гумориста) грубо стібеться.
...А якщо тут ми маємо справу з чимось подібним?
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21.07.2021 01:56 Відповісти
Та щось і у мене підозра, що це стьоб на тему антивакцинаторів та інших мракобісів.
Бо якщо він це на повному серйозі...
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21.07.2021 02:18 Відповісти
...якщо це серйозно, то в їхньому Задупинську останнього і, певно, єдиного мозкоправа-психіатра спалили на вогнищі як злісного єретика.
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21.07.2021 02:41 Відповісти
Воістину амінь!
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21.07.2021 01:59 Відповісти
Жена Безоса после развода получила от мужа 53 миллиарда долларов, и вышла замуж за школьного учителя который похож на Шрека.

Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 8641
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21.07.2021 01:13 Відповісти
жесть. брак - это вообще безумие.
только раздельное владение имуществом.
детей содержать 50 на 50.
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21.07.2021 07:00 Відповісти
Колишній гендиректор Amazon Безос та ще троє туристів провели успішний суборбітальний політ на кораблі New Shepard - Цензор.НЕТ 1720
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21.07.2021 03:46 Відповісти
Полет был бы успешным если бы Безос не вернулся. Но не с нашим счастьем.
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21.07.2021 04:37 Відповісти
Димочка, Рогозин, перезайди со своего аккаунта.
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21.07.2021 07:44 Відповісти
ага.. если кремлевскую крысу засунуть в рагозинскую ракету...
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21.07.2021 08:07 Відповісти
...покрашенную в хохлому и окропленную гундяевским сектантом, тогда да.
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21.07.2021 08:21 Відповісти
Почему? Ты в его завещании?
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21.07.2021 11:52 Відповісти
От жиру бесится !!!
Просто это люди без чести и совести транжирят ...
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21.07.2021 05:52 Відповісти
А когда будет у этих новоявленых пассажиров большая прессконференция о плоскости Земли?!
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21.07.2021 08:32 Відповісти
 
 