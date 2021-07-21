"Буки" відпрацювали відбиття авіаудару противника на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У рамках проведення тактичних навчань підрозділів протиповітряної оборони, що виконують завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбулося тренування бойових розрахунків зенітних ракетних комплексів "Бук" із відбиття авіаційного удару умовного противника.

За словами командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділ зенітно ракетних комплексів здійснив багатокілометровий тривалий марш на техніці до позиційного району, передає Цензор.НЕТ.

- Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей, - наголосив командувач.

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На завершення тренування особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

- Підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіо-локаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх у район відповідальності, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.











