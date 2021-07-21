"Буки" відпрацювали відбиття авіаудару противника на адмінмежі з окупованим Кримом, - Наєв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У рамках проведення тактичних навчань підрозділів протиповітряної оборони, що виконують завдання на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, відбулося тренування бойових розрахунків зенітних ракетних комплексів "Бук" із відбиття авіаційного удару умовного противника.
За словами командувача Об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, підрозділ зенітно ракетних комплексів здійснив багатокілометровий тривалий марш на техніці до позиційного району, передає Цензор.НЕТ.
- Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей, - наголосив командувач.
На завершення тренування особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.
- Підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки. Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіо-локаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх у район відповідальності, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
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А для таких навичок треба не один десяток умовних пусків.
Навіть розрахунки ЗУ-23-2 і стрільців-зенітників ПЗРК треба щоденно тренувати для салабонів і регулярно для уже досвідчених.
Для відпрацювання бойових пусків призначені інші умови і полігони.
До речі, в армії не дають (і правильно роблять) стріляти із автомата без вивчення матчастини, ТТХ, відпрацювання навичок поводження як зі зброєю взагалі, так і конкретно із автоматом, гранатою і т.д..
Короба перезаряджати при деяких розкладах треба кожні 10 секунд.
І так разів із стільки, скільки є заряджених коробів.
А потім черга доходить до АКС.
Я пишу про те, що знаю.
І були не просто щоденні тренування, а ще й добові чергування на ЗУшці в режимі 2 чергують на сидіннях, 2 відпочивають в окопі для стволів (бо належний за статутом бліндаж для розрахунку запаришся довбати на вершині кам'яної гори, куди ЗУшку витягували вручну).
Я умію не те, що стріляти із ЗУшки, а й спати на її, рідненької, стволах.
Васю, Ви ще забули нагадати про зушечний автомат, заміну стволів, два колеса і розказати як знімати із ЗУшки кліренс.
До речі, сон - це мінімум 1/4 частина служби.
І так само важливо його забезпечити, як і воду, б/к, пайок, обмундирування.
Також, наприклад, щоб не помилитись при підборі патрону для АКМСа із ПБСом, або не всунути патрони із важкими кулями в РПК, або не намагатися пробити перешкоду трасером.
Матчастину до пружини не вивчають. Вивчають тільки для неповної розборки і шептало, що відповідає за автоматичний вогонь.
Розборкою-зборкою АКМа із заплющеними очима в армії не займалися і перевіряючих ця тема не цікавила, тому що це тема шкільної НВП (ПВП) і хлопців, які б цього не вміли у школах не було. В усякому разі у нашій школі. І ці навички звикання до зброї дуже згодилися тим, хто два роки (дехто і більше) із цим автоматом і спав, і їв.
Звичайно, в інших місцях було по-іншому.
І над середньовічним Афганістаном іржали.
А воно он як повернулось.
ага , понятно, ради селфи...