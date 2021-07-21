Гармаш про кількість російських паспортів у громадян України на окупованому Донбасі: Цифра не є критичною. ВIДЕО

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш прокоментував заяву Козака.

"Ми знаємо, що приблизно 600 тис. із цього майже мільйона були видані на Донбасі за спрощеною системою. Часто люди їх отримують з економічних міркувань або під примусом. Залишається приблизно 400 тис., зрозуміло, що за 4 роки багато хто їде туди (в Росію. - Ред.) працювати, багато хто виїхав раніше і зараз хочуть офіційно працювати в Російській Федерації", зазначив Гармаш.

За його словами, він не вважає цю цифру критичною.

"Зогляду на те, що у нас війна, і багато з того ж Донбасу виїхали на територію Росії. Цифра цілком об'єктивна", - сказав він.

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