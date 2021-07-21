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Гармаш про кількість російських паспортів у громадян України на окупованому Донбасі: Цифра не є критичною. ВIДЕО

Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш прокоментував заяву Козака.

"Ми знаємо, що приблизно 600 тис. із цього майже мільйона були видані на Донбасі за спрощеною системою. Часто люди їх отримують з економічних міркувань або під примусом. Залишається приблизно 400 тис., зрозуміло, що за 4 роки багато хто їде туди (в Росію. - Ред.) працювати, багато хто виїхав раніше і зараз хочуть офіційно працювати в Російській Федерації", зазначив Гармаш.

За його словами, він не вважає цю цифру критичною.

"Зогляду на те, що у нас війна, і багато з того ж Донбасу виїхали на територію Росії. Цифра цілком об'єктивна", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі ОРДЛО з російськими паспортами зможуть голосувати на виборах до Держдуми РФ онлайн

Автор: 

окупація (6751) паспорт (1160) росія (66060) Донбас (22357) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+17
Просто треба вже зараз прийняти Закон про те, що всі носії громадянства запорєбріка автоматично позбуваються Громадянства України і після деокупації ОРДЛО становляться "негромадянами", а особи, що приїхали в Україну в обхід наших законів - мають залишити територію і позбуваються нерухомості на безоплатній основі (без будь-якої компенсації).
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21.07.2021 10:08 Відповісти
+9
Афигеть. И вашим и нашим и вечнром дома. Гармаш, ты с дуба навернулся?
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21.07.2021 09:53 Відповісти
+8
"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Ну и чё! "Какая разница.." Итак сойдёт. Ау! Кулеба! Проснись! Совсем мозги простудил с ************ напару?!
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21.07.2021 10:15 Відповісти
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Афигеть. И вашим и нашим и вечнром дома. Гармаш, ты с дуба навернулся?
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21.07.2021 09:53 Відповісти
какаяразница
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21.07.2021 10:51 Відповісти
Просто треба вже зараз прийняти Закон про те, що всі носії громадянства запорєбріка автоматично позбуваються Громадянства України і після деокупації ОРДЛО становляться "негромадянами", а особи, що приїхали в Україну в обхід наших законів - мають залишити територію і позбуваються нерухомості на безоплатній основі (без будь-якої компенсації).
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21.07.2021 10:08 Відповісти
Половина депутатів ВР мають як мінімум подвійне громадянство, тому голосувати проти себе не будуть.
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21.07.2021 10:42 Відповісти
При сьомому , який був п'ятим , приймуть цей закон
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21.07.2021 16:03 Відповісти
"Мы знаем, что около 600 тыс. из этого почти миллиона были выданы на Донбассе по упрощенной системе. Ну и чё! "Какая разница.." Итак сойдёт. Ау! Кулеба! Проснись! Совсем мозги простудил с ************ напару?!
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21.07.2021 10:15 Відповісти
Донецк и Луганск уже потеряны. Как и Крым. Не для того им раздавали паспорта, чтобы голоса на выборах добавить. Не для того туда РФ миллиарды влила. Нет механизма их вернуть без сильной армии и ядерного оружия. РФ не отстанет от нас, и не развалится сама по себе. Никто за нас воевать не будет. А с агентурой РФ у власти и мы не будем.
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21.07.2021 10:26 Відповісти
Територія не втрачена--повернемо, але без істот .
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21.07.2021 16:04 Відповісти
Для чого НЕ критична? Для того, щоб влити бидломасу в Україну? Щоб до аксьонова у ВР приєдналась ще сотня друга колоборантів? Щоб в "соцопитуванні" і "голосуванні" більшість проголосувала за "тайожний союз"?
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21.07.2021 10:28 Відповісти
Закон об уголовной ответственности за получение паспортов страны агрессора надо принять
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21.07.2021 10:34 Відповісти
Згідно зі статтею 17 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 Закону України «Про громадянство України» громадянство України припиняється:
Особа набула громадянства іншої держави
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21.07.2021 11:18 Відповісти
Сейчас там такого нет пункта.
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21.07.2021 14:18 Відповісти
Документ 2235-III, чинний, поточна редакція - Редакція від 16.07.2021, підстава - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 2704-VIII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
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21.07.2021 15:27 Відповісти
Тут "добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави" - головна теза. Абсолютна більшість "русскопаспортних" одержали паспорти з мутантною куркою ПРИМУСОВО. Бо інакше - нах з роботи, нах з пенсійних списків, виїхати за "колючку" - теж не можна. А якщо в сім'ї ще й малі діти - то взагалі швах...
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21.07.2021 23:45 Відповісти
Если бы у кого-то из них был мозг в голове - они бы повернули историю с паспортами в разрезе "как иностранные граждане в ОРДЛО будут участвовать в выборах по Штайнмаеру?"
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21.07.2021 10:39 Відповісти
У 73% мозгов точно нет.
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21.07.2021 10:48 Відповісти
Сам-то кто?
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21.07.2021 10:59 Відповісти
Эка, какой вы карбонарий! Та, тут в Украине,...кинь палкой в собаку - попадешь в депутата с двойным (тройным, и.т.д) гражданством. Вы на СВЯТОЕ решили замахнуться????
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21.07.2021 12:20 Відповісти
При чём тут депутаты?
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21.07.2021 12:23 Відповісти
Я, не знал, что с сегодняшнего дня мы с вами законы принимаем!
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21.07.2021 12:27 Відповісти
Депутатам кто-то должен сказать, что делать.
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21.07.2021 14:00 Відповісти
Вообще то, выдача росией паспортов и более того - признание этого факта Козаком, например, делает невозможным выполнение минских, так как их понимает *********. А именно, в части проведения голосования до освобождения территории. Ведь это выборы для граждан Украины , а не росии, следовательно граждане росии к выборам допущены быть не должны, Розумеется россия откажется предоставить списки новоиспеченных своих граждан. Произвести проверку кто гражданин, а кто нет - тоже не позволят. Из- за этого мы не сможем признать выборы такие выборы. Вот и все. Если грамотно разыграть эту карту, а не стонать или не делать вид, что ничего не происходит, мы можем получить очень серьезный аргумент, перед Западным миром, Перед всякими там, Штанмайерами и Меркель, что проводить выборы до деоккупации - никак не возможно.

Так что, дело тут не в критичности или не критичности цифры, а в том, что это делает невозможным , проведение там выборов, без украинской власти, да и с украинской, тоже понадобится довольно большое время, что-то решить с нью- кацапами.
Кстати, у росии было много механизмов и без предоставления гражданства сепарам позволить им жить и работать в своей параше.
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21.07.2021 12:08 Відповісти
....
" А, в остальном, прекрасная Маркиза,...все хорошо, все хорошо"
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21.07.2021 12:17 Відповісти
Через 90 днів після отримання російського паспорта, як громадчнина іноземної держави потрібно депортувати до росії, як іноземця. За поребрик, коханий!
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21.07.2021 12:36 Відповісти
Як ти це зробиш у Донецьку чи Луганську?
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21.07.2021 15:54 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Молчание украинской власти по поводу раздачи российских паспортов и проведения выборов в Госдуму РФ на Донбассе очень хорошо демонстрирует всю трусость и предательство этой "власти".
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21.07.2021 13:00 Відповісти
оно *** не считает, население всего донбасса на момент окупации рашкой было около 3500 миллиона, около полутора только с окупированной территории уехало на подконтрольную Украине территорию, около миллиона жило и живет сейчас на территории части донбасса подконтрольной украине, путем нехитрых подсчетов приходим к цифре около миллиона и из них 600 тысяч это некритично??
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21.07.2021 15:48 Відповісти
Рано или поздно все жители ЛДНР получат российские паспорта. И что мне до этого?
В одной стране я жить с ними не хочу и не буду. Мне на них плевать.
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21.07.2021 15:53 Відповісти
Ах ты зелёный мудила-капитулнт. Ну жди, когда цифра станет критической. Ну да, к тому времены ты и сам наверное русским подданым станешь.
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21.07.2021 16:04 Відповісти
Мільйон ватників в Україні - це бомба сповільненої дії. Лише ідіот може цього не зрозуміти.
Таке враження,, шо ішак дістає з ...ОПи все нових і нових розумово опущених.
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21.07.2021 17:05 Відповісти
Пенсию получают?
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22.07.2021 07:37 Відповісти
 
 