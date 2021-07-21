Гармаш про кількість російських паспортів у громадян України на окупованому Донбасі: Цифра не є критичною. ВIДЕО
Заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що з 2016 по 2020 рік майже мільйон українців стали громадянами Російської Федерації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш прокоментував заяву Козака.
"Ми знаємо, що приблизно 600 тис. із цього майже мільйона були видані на Донбасі за спрощеною системою. Часто люди їх отримують з економічних міркувань або під примусом. Залишається приблизно 400 тис., зрозуміло, що за 4 роки багато хто їде туди (в Росію. - Ред.) працювати, багато хто виїхав раніше і зараз хочуть офіційно працювати в Російській Федерації", зазначив Гармаш.
За його словами, він не вважає цю цифру критичною.
"Зогляду на те, що у нас війна, і багато з того ж Донбасу виїхали на територію Росії. Цифра цілком об'єктивна", - сказав він.
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Особа набула громадянства іншої держави
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про громадянство України
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.
Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, встановленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто.
Так что, дело тут не в критичности или не критичности цифры, а в том, что это делает невозможным , проведение там выборов, без украинской власти, да и с украинской, тоже понадобится довольно большое время, что-то решить с нью- кацапами.
Кстати, у росии было много механизмов и без предоставления гражданства сепарам позволить им жить и работать в своей параше.
" А, в остальном, прекрасная Маркиза,...все хорошо, все хорошо"
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@tZEinform
Молчание украинской власти по поводу раздачи российских паспортов и проведения выборов в Госдуму РФ на Донбассе очень хорошо демонстрирует всю трусость и предательство этой "власти".
В одной стране я жить с ними не хочу и не буду. Мне на них плевать.
Таке враження,, шо ішак дістає з ...ОПи все нових і нових розумово опущених.