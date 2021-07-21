"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка. ВІДЕО

При в'їзді до Кривого Рогу городяни пізно ввечері зустріли кортеж із тілом бійця ЗСУ Олександра Горбенка, який помер від ран, отриманих у бою на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 0564.ua, після 22:00 десятки городян біля в'їзду в місто з боку Дніпра на колінах зустрічали загиблого Героя. Вони приспустили прапори і зустрічали автомобіль із тілом захисника України словами: "Слава! Слава! Слава!".

29-річний боєць ЗСУ з Кривого Рогу Олександр Горбенко помер на світанку 19 липня. Він зазнав важких поранень на Донбасі під час ворожого обстрілу 15 липня близько 21.30. Його евакуювали в харківську лікарню з "нуля" на військовому вертольоті.

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