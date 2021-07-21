"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка. ВІДЕО
При в'їзді до Кривого Рогу городяни пізно ввечері зустріли кортеж із тілом бійця ЗСУ Олександра Горбенка, який помер від ран, отриманих у бою на Донбасі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 0564.ua, після 22:00 десятки городян біля в'їзду в місто з боку Дніпра на колінах зустрічали загиблого Героя. Вони приспустили прапори і зустрічали автомобіль із тілом захисника України словами: "Слава! Слава! Слава!".
29-річний боєць ЗСУ з Кривого Рогу Олександр Горбенко помер на світанку 19 липня. Він зазнав важких поранень на Донбасі під час ворожого обстрілу 15 липня близько 21.30. Його евакуювали в харківську лікарню з "нуля" на військовому вертольоті.
Топ коментарі
+50 Антон Ищенко
показати весь коментар21.07.2021 10:37 Відповісти Посилання
+33 Rostyslav Komarnytsky
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+23 Чайка Київ
показати весь коментар21.07.2021 11:12 Відповісти Посилання
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Вічна пам"ять герою
..Зєля така собі криворожка, вона - інкубаторсько-совкова, вилупилася та й одразу до "Бога за пазуху": дід НКВДшник (як мінімум - перший закос від армії), папа-учОний (синок - заочник на днівному), мама Рімма (синок у шапці), КВН-Масляков та зацікавлені грошовиті контори Мокші, опікуни Фірташи-Бєні-Йєрмаки та т.і. - от і увесь Кривий Ріг..
Зєля - ганьба славного козацького краю
Рiдним сил здолати це горе i дякую батькам, що виховали Героя!
Храни вас Господи! 🙏🙏🙏
А Герою
__________________ЗАПОВІТ_____________________
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним і в землі
не гнеться! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю -
знов до війська стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули
як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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Зате вчора написав, що призначив нове свято - день тренера...
Спочивай у кращому світі, Воїне.