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"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка. ВІДЕО

При в'їзді до Кривого Рогу городяни пізно ввечері зустріли кортеж із тілом бійця ЗСУ Олександра Горбенка, який помер від ран, отриманих у бою на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт 0564.ua, після 22:00 десятки городян біля в'їзду в місто з боку Дніпра на колінах зустрічали загиблого Героя. Вони приспустили прапори і зустрічали автомобіль із тілом захисника України словами: "Слава! Слава! Слава!".

29-річний боєць ЗСУ з Кривого Рогу Олександр Горбенко помер на світанку 19 липня. Він зазнав важких поранень на Донбасі під час ворожого обстрілу 15 липня близько 21.30. Його евакуювали в харківську лікарню з "нуля" на військовому вертольоті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український воїн зазнав вогнепального поранення на Донбасі. За добу ворог 14 разів зривав "тишу", застосовуючи 120-мм міномети та озброєння БМП

Кривий Ріг (1362) смерть (6778) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+50
Одні жителі Кривого Рогу, стоячи під обстрілами, ціною життя, захищають країну, інший забороняє стріляти у відповідь.

Вічна пам"ять герою
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21.07.2021 10:37 Відповісти
+33
Респект Криворіжцям, що віддали шану полеглому за Матір-Україну земляку. Вони теж млжутьвважати себе гідними її дітьми. Сумно, що їх не так багато, як на Заході України, де всі села по всій дорозі виходять віддати шану загиблим Захисникам Вітчизни. З відео видно, що це активісти аолонтерського руху і можливо громад ьких організацій, яким не байдужі справи на фронті. Тим більший респект їм від нас. Українському воїну - вічна Слава і добра Пам'ять.
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21.07.2021 10:54 Відповісти
+23
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1254
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21.07.2021 11:12 Відповісти
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Одні жителі Кривого Рогу, стоячи під обстрілами, ціною життя, захищають країну, інший забороняє стріляти у відповідь.

Вічна пам"ять герою
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21.07.2021 10:37 Відповісти
......Герої не вмирають..(
..Зєля така собі криворожка, вона - інкубаторсько-совкова, вилупилася та й одразу до "Бога за пазуху": дід НКВДшник (як мінімум - перший закос від армії), папа-учОний (синок - заочник на днівному), мама Рімма (синок у шапці), КВН-Масляков та зацікавлені грошовиті контори Мокші, опікуни Фірташи-Бєні-Йєрмаки та т.і. - от і увесь Кривий Ріг..
Зєля - ганьба славного козацького краю
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21.07.2021 15:32 Відповісти
Плач Україно!
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21.07.2021 10:46 Відповісти
и сама природа тоже плачет за Воином (идет дождь)
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21.07.2021 11:15 Відповісти
Неможливо дивитись без слiз...Серце болить в грудях...Зовсiм молодий...
Рiдним сил здолати це горе i дякую батькам, що виховали Героя!
Храни вас Господи! 🙏🙏🙏
А Герою
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 3682
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21.07.2021 12:45 Відповісти
Респект Криворіжцям, що віддали шану полеглому за Матір-Україну земляку. Вони теж млжутьвважати себе гідними її дітьми. Сумно, що їх не так багато, як на Заході України, де всі села по всій дорозі виходять віддати шану загиблим Захисникам Вітчизни. З відео видно, що це активісти аолонтерського руху і можливо громад ьких організацій, яким не байдужі справи на фронті. Тим більший респект їм від нас. Українському воїну - вічна Слава і добра Пам'ять.
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21.07.2021 10:54 Відповісти
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1254
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21.07.2021 11:12 Відповісти
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 8875
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21.07.2021 11:17 Відповісти

__________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним і в землі
не гнеться! Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче, Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю -
знов до війська стану! Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули
як гуляють шаблі гайдамацькі! Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні.. Атакуйте ж, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)-
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21.07.2021 11:18 Відповісти
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 6924

...
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21.07.2021 11:31 Відповісти
😪😪😪
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 5976
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21.07.2021 12:48 Відповісти
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 765
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21.07.2021 12:38 Відповісти
Хоч слово, на сторінці припіздєнта є??? Це ж його земляк...
Зате вчора написав, що призначив нове свято - день тренера...
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21.07.2021 15:25 Відповісти
"Прапори донизу! Слава!", - у Кривому Розі зустріли кортеж із тілом померлого від ран бійця ЗСУ Олександра Горбенка - Цензор.НЕТ 1589
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21.07.2021 16:02 Відповісти
Страшенно боляче.
Спочивай у кращому світі, Воїне.
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22.07.2021 02:29 Відповісти
 
 