Тренер з акробатики знімав і поширював у DarkNet порнографічні фото своїх 8-річних вихованок, - кіберполіції. ВІДЕО

Кіберполіція викрила спортивного тренера в створенні дитячої порнографії. Фігурант виготовляв і поширював у DarkNet протиправний контент за участі своїх вихованок. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Кримінальний злочин викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області.

48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батькам своїх вихованок про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. Однак зловмисник змушував малолітніх дівчаток позувати для відвертих знімків.

Надалі виготовлений протиправний контент фігурант поширював на тематичному форумі в DarkNet для отримання прибутку.

Від протиправних дій постраждали три дівчинки, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.

У будинку фігуранта працівники поліції провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновком Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на віддаленій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участі дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів) (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.