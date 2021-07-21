УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10112 відвідувачів онлайн
Новини Відео
11 788 26

Тренер з акробатики знімав і поширював у DarkNet порнографічні фото своїх 8-річних вихованок, - кіберполіції. ВІДЕО

Кіберполіція викрила спортивного тренера в створенні дитячої порнографії. Фігурант виготовляв і поширював у DarkNet протиправний контент за участі своїх вихованок. За скоєне йому загрожує до десяти років ув'язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Кримінальний злочин викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області спільно зі слідчими Олександрівського відділу поліції області.

48-річний чоловік, працюючи тренером зі спортивної акробатики, створював порнографічні фотоматеріали за участі неповнолітніх дівчат. Фігурант повідомив батькам своїх вихованок про те, що їхні діти нібито братимуть участь у фотосесії спортивної білизни та отримав їхню письмову згоду. Однак зловмисник змушував малолітніх дівчаток позувати для відвертих знімків.

Надалі виготовлений протиправний контент фігурант поширював на тематичному форумі в DarkNet для отримання прибутку.

Від протиправних дій постраждали три дівчинки, яким на момент вчинення злочину було по 8 років.

У будинку фігуранта працівники поліції провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку, фотоапарат і жорсткі диски. За висновком Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України на віддаленій техніці містилися понад 500 Gb фото порнографічного характеру за участі дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 23-річна дівчина поширювала дитяче порно в одному з месенджерів на Закарпатті, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмиснику оголошено про підозру за ч.2 ст.156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів) (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 18.02.2021 № 1256-ІХ) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура Запоріжжя.

діти (5152) кіберзлочин (810) порнографія (110) спорт (1631) Запорізька область (3735) кіберполіція (413)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Если не было секса - то это эротика.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порнография#Терминология

Что то в последнее время очень много дутых дел. И у СБУ и у ментов.
На настоящие преступления х-й положили, а из огорода конопли (что обещал легализировать президент и его команда) делают пиар.
Уже не говорю, когда менты незаконно, закрыв глазок двери - вламывались и получили огнестрел через дверь. Я бы тоже стрелял в такой ситуации.
показати весь коментар
21.07.2021 11:33 Відповісти
+6
Написано Он изготавливал откровенный контент, но не порно. Похоже все это враньё.
показати весь коментар
21.07.2021 11:38 Відповісти
+6
и что никого из родителей не было в присутствии сомнительной фотосесии нижнего белья своих 8-летних дочек? Не верю. Тем более, что получил согласие, а значит все были в курсе.
показати весь коментар
21.07.2021 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
браузер Тор надо на флешку устанавливать а не на системный ЖД
показати весь коментар
21.07.2021 11:31 Відповісти
а флешку в случае чего-проглотить.
показати весь коментар
21.07.2021 11:33 Відповісти
Если не было секса - то это эротика.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki/Порнография#Терминология

Что то в последнее время очень много дутых дел. И у СБУ и у ментов.
На настоящие преступления х-й положили, а из огорода конопли (что обещал легализировать президент и его команда) делают пиар.
Уже не говорю, когда менты незаконно, закрыв глазок двери - вламывались и получили огнестрел через дверь. Я бы тоже стрелял в такой ситуации.
показати весь коментар
21.07.2021 11:33 Відповісти
це не позбавлення волі, це зустріч зі своїми симпатиками у романтичній інтимній атмосфері
там таких дуже **********
показати весь коментар
21.07.2021 11:33 Відповісти
Педофила на нары! 48+15 равно 63. Меньше нельзя давать.
показати весь коментар
21.07.2021 11:34 Відповісти
йому там декілька років знадобиться, а якщо батьки діток, знайдуть потрібні кінці та закинуть трішки чайка з цигарками правильним людям, то за тиждень в сізо скотина повіситься!
показати весь коментар
21.07.2021 11:43 Відповісти
Написано Он изготавливал откровенный контент, но не порно. Похоже все это враньё.
показати весь коментар
21.07.2021 11:38 Відповісти
Вам хочется в это верить, как и родителям этих детей? Многие знали ,но делали вид,что не знают . Скотский народец.
показати весь коментар
21.07.2021 15:13 Відповісти
бред какой то, на подставу похоже больше
показати весь коментар
21.07.2021 11:40 Відповісти
и что никого из родителей не было в присутствии сомнительной фотосесии нижнего белья своих 8-летних дочек? Не верю. Тем более, что получил согласие, а значит все были в курсе.
показати весь коментар
21.07.2021 12:06 Відповісти
Я повидал много и меня это не удивляет. Когда я написал чем иногда зарабатывают родители, меня забанили. Позиция страуса удобная и ничего что дома открыта всем ветрам
показати весь коментар
21.07.2021 15:20 Відповісти
Не дома а жопа
показати весь коментар
21.07.2021 15:22 Відповісти
Если есть такие родители, то должны сидеть с "тренером" за соучастие.
показати весь коментар
21.07.2021 16:34 Відповісти
Це ж шо, млять, повинно робитись в голові, щоб цим займатись?...
показати весь коментар
21.07.2021 12:22 Відповісти
Полиция тоже на кокс подсела как и Офис Президента?
показати весь коментар
21.07.2021 12:30 Відповісти
8 лет - и уже «девушка»? Так сказано в сообщении.
показати весь коментар
21.07.2021 12:35 Відповісти
Видно, цю "новину" теж якийсь педофіл писав.
Ось так вони й паляться. )))
показати весь коментар
21.07.2021 14:11 Відповісти
когда будут крупных коррупционеров ловить? а это детский лепет...
показати весь коментар
21.07.2021 12:45 Відповісти
Батьки дали письмову згоду на фотозйомки своїх малолітніх доньок у нижній білизні, і не були присутні при цьому? Якась завідома брехня. Не вірю!
Певно, там якийсь міжособистісний конфлікт був ще до цієї "справи".
показати весь коментар
21.07.2021 14:20 Відповісти
В восемь лет - это девочки, а не девушки!!!
показати весь коментар
21.07.2021 15:14 Відповісти
Всяко бывает
показати весь коментар
21.07.2021 15:23 Відповісти
Сейчас акселерация у детей, созревают рано и в 8 лет уже может быть девушкой …😊
показати весь коментар
21.07.2021 16:18 Відповісти
Фигурант сообщил родителям своих воспитанниц о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии СПОРТИВНОГО белья и получил их письменное согласие. Источник: https://censor.net/ru/v3278323

Где половина комментаторов прочла "нижнего"?
показати весь коментар
21.07.2021 18:11 Відповісти
 
 