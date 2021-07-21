На мосту Патона Києві знову прорвало трубу: в Дніпро хлинув водоспад. ВІДЕО

Сьогодні близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" виявила і локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, побудованої в 1962 році. Ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє комунальне підприємство.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

У відомстві нагадали, що щорічні випробування тепломереж передбачені Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378. З їхньою допомогою виявляють "слабкі" місця трубопроводів і проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

"Торік завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам у міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років", - зазначили в КМДА.

"Київ.Оперативний" опублікував відео, на якому відображена комунальна аварія:

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Нагадаємо, за останній час пропиви на мосту Патона в Києві фіксувались 11 червня і 2 липня.