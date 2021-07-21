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На мосту Патона Києві знову прорвало трубу: в Дніпро хлинув водоспад. ВІДЕО

Сьогодні близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" виявила і локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, побудованої в 1962 році. Ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці та Березняках.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомляє комунальне підприємство.

Зараз пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

У відомстві нагадали, що щорічні випробування тепломереж передбачені Правилами з підготовки теплових господарств до опалювального періоду від 10.12.2008 № 620/378. З їхньою допомогою виявляють "слабкі" місця трубопроводів і проводять ремонтні роботи в міжопалювальний сезон.

"Торік завдяки гідравлічним випробуванням і ремонтним роботам у міжопалювальний період тепломережа під мостом Патона пропрацювала без пошкоджень найхолоднішу зиму за останні кілька років", - зазначили в КМДА.

"Київ.Оперативний" опублікував відео, на якому відображена комунальна аварія:

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві стався прорив водопроводу, провалилася частина асфальту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, за останній час пропиви на мосту Патона в Києві фіксувались 11 червня і 2 липня.

КМДА (2379) Київ (19663) міст (1240) прорив (44)


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Топ коментарі
+26
не, это тот грандиозный прорыв который обещал для Украины зеленский

На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад - Цензор.НЕТ 7414
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21.07.2021 15:00 Відповісти
+6
*...построенной в 1962г...*! В тот год 90% горожан жило без холодильников, 80% без телевизоров, радиолы при покупке регистрировали у участкового, а велики взрослые ещё имели гос-номера в ГАИ. Пора и лопнуть!
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21.07.2021 16:05 Відповісти
+2
брат підлоги маккартні?
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21.07.2021 15:18 Відповісти
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не, это тот грандиозный прорыв который обещал для Украины зеленский

На мосту Патона Киеве снова прорвало трубу: в Днепр хлынул водопад - Цензор.НЕТ 7414
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21.07.2021 15:00 Відповісти
брат підлоги маккартні?
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21.07.2021 15:18 Відповісти
Не, вы меня с кем-то спутали
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21.07.2021 15:43 Відповісти
Мне знакомые рассказывали, что в Киеве сейчас во многих районах отсутствует горячее водоснабжение. Гидравлические испытания провели, а воду потом включить "забыли". И эта история уже тянется не один месяц.
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21.07.2021 15:22 Відповісти
Не знаю, где твои рассказчики живут и платят ли они комуналку, но гарячей воды на левом берегу не было от силы неделю.
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21.07.2021 15:39 Відповісти
Соломенский и Оболонский районы, например.
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21.07.2021 15:40 Відповісти
На ул. Милютенко ТРИ недели небыло!
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21.07.2021 16:30 Відповісти
рукажопиє камуняки повинні жити серед своїх сородічєй - у магаданах
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21.07.2021 15:38 Відповісти
тепло в трубу!
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21.07.2021 15:35 Відповісти
Так от звідки вода береться у Дніпрі!
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21.07.2021 15:36 Відповісти
На мосту Патона Києві знову прорвало трубу: в Дніпро хлинув водоспад - Цензор.НЕТ 2805
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21.07.2021 15:44 Відповісти
А варто ремонтувати трубу 1962 року?
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21.07.2021 15:44 Відповісти
для них цей ремонт як тумбочка в яника,коли не відкриєш то бабло є!!!
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21.07.2021 17:01 Відповісти
*...построенной в 1962г...*! В тот год 90% горожан жило без холодильников, 80% без телевизоров, радиолы при покупке регистрировали у участкового, а велики взрослые ещё имели гос-номера в ГАИ. Пора и лопнуть!
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21.07.2021 16:05 Відповісти
Еге ж подивитись навколо Києва по всіляких заспах,х...пах скільки накрадено то можна було б вже до вашингтона ті труби прокласти!
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21.07.2021 16:58 Відповісти
Та и второй мост Патона---запросто с трубой другой! С нержавейки.
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21.07.2021 17:08 Відповісти
Шо вы паритесь? Если оно так работает, объявите это фичей и откройте мойку для пароходов!
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21.07.2021 16:06 Відповісти
щаз Виталькин рейтинг снова подползет!)))
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21.07.2021 16:08 Відповісти
А в Ужгороде теплосетей нет. Нет таких гидроиспытаний, нет гейзеров и повреждений этими гейзерами дорог, тротуаров и газонов. Нет перекосов с отоплением. когда в холод не греют, а с потеплением только открытые форточки спасают.
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21.07.2021 16:15 Відповісти
мордобитника не Зеленський вибирав мером,а мудрі кияни,вони й тепер за нього готові голосувати, недивлячись ні на що,краЇна парадоксів! Далі буде!!!
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21.07.2021 16:55 Відповісти
если у нас, за 2 недели, в Трускавце можно научится управлять государством,

или стать кандидатом наук , не отходя от кассы ,
то чтобы теплоэнергетиком стать можно и в институт не ходить,
главное вовремя оплатить учёбу и занести преподу...
а потом, потом мы даже особо в ДБНы не лезем и расчёты не делаем,тупо берём и применяем импортное оборудование, главное ж деньги ...взять, а там, как Бог даст
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21.07.2021 19:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vV21ByaULv8
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21.07.2021 20:33 Відповісти
зы. https://www.youtube.com/watch?v=kbBODk0TJeI
- эх рановато они со сцены ушли щас бы страной рулили....
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21.07.2021 20:40 Відповісти
шо за совковий атавізм - ганяти гарячу воду по трубах на кілометри?
ось тобі і вартість опалення і втрати і пориви і викиди в атмосферу .....
дайте можливість усим перейти на автономку!
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21.07.2021 21:54 Відповісти
 
 