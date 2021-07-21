"Окопна війна": "Відступаючи із селища Піски, російські окупанти залишили нам цілий автомобіль зі зброєю, оптикою, які нам дуже допомогли", - ексбоєць 93-ї бригади ЗСУ Олег Посохов. ВІДЕО

Сьогодні в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ ексбоєць 93-ї бригади ЗСУ Олег Посохов повернувся на місце свого першого бою в селище Піски Донецької області.

Сім років тому Олег дивом вижив після того, як куля пройшла крізь його тіло, розповідає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

21 липня 2014 українська армія і добровольці звільнили селище Піски. Відтоді - це основна лінія боїв наших воїнів і російських окупантів.

Селища як такого вже не існує, воно повністю зруйноване мінами і снарядами російських окупантів.

У складі зведеної групи бійців 93-ї бригади Олег підійшов до Пісків із Донецького аеропорту, який тоді був під контролем українських воїнів.

"Після перших пострілів наших танків російські найманці, кинувши озброєння, машини - бігли в село Первомайське. Один із наших танків повернув ліворуч за бойовою позицією, яка тепер називається "Республіка Міст", інший чомусь поїхав прямо по дорозі, що веде до Первомайська. Навколо мосту нічого не було видно, все горіло, дим накрив район бою, адже туди почали бити російські міномети. Бійці того танка, який поїхав у Первомайське, потрапили під гранатометний обстріл. Машина загорілася і хлопці змушені були покинути її і піти в село, що кишіло російськими окупантами. Наші танкісти змогли додзвонитися до своїх і попросити допомоги", - розповідає воїн.

До них виїхав танк із декількома бійцями, серед яких був Дмитро Кащенко (нині командир 58 бригади ЗСУ). У складі тієї групи також був Олег Посохов, інтерв'ю з яким недавно вийшло на Цензор.НЕТ.

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Зустріч з Олегом сталася за два дні до річниці визволення селища Піски недалеко від того місця, де його поранили.

"Ви не повірите, але Олег їв абрикоси і хвилювався, що форма брудна, при тому - стікав кров'ю. Ми довго не могли розпочати зйомку, він дуже хвилювався, коли потрапив на місце бою, хоча минуло сім років відтоді", - розповідає журналіст.

"Мені важко говорити... У мене перед очима наш наступ, постріли танків... Горить наш танк, якому вежу відірвало від вибуху снарядів... Трупи російських окупантів в окопах, моє поранення. Після того, як куля влучила в мене, пробила все тіло і застрягла в задній частині бронежилета, мене відкинуло на кілька метрів.

Дмитро Валерійович Кащенко, коли почув, що я поранений крикнув: "Ти рухатися можеш"? Отримавши від мене ствердну відповідь сказав: "Чого розлігся, давай воюй!" Це дало мені сил стріляти, а потім допомагати і нашим пораненим", - говорить воїн.

Варто зазначити, що в сьому річницю визволення Пісків українськими вояками війська РФ обстріляли селище з мінометів, протитанкових ракет і гранатометів.

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