"Без цензури" наживо: 2 роки "слугам народу", чи продали США та Німеччина Україну, Росія визнала ОРДЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Найгарячіші події в стрімі Богдана Буткевича та Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Сьогодні о 20:40 на Цензор.НЕТ - стрім "Без цензури" в прямому ефірі.
⚡️2 роки "слугам народу"
Два роки тому відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, на яких вражаючу перемогу здобула президентська партія "Слуга народу". "Слуги" сформували першу в історії незалежності монобільшість, і ведучі згадають усе (ну, майже, бо на все ніякого ефіру не вистачить).
⚡️Росія визнала ОРДЛО
Після публікації одіозної статті Володимира Путіна про "єдність російського та українського народів" її підхопили російські пропагандисти на окупованому Донбасі. Одразу ж після цього в непідконтрольних Донецьку та Луганську відбулися масштабні форуми, на яких депутати Держдуми РФ від путінської партії "Єдина Росія" поводилися, як у російській глибинці та відкрито агітували голосувати на виборах до російського парламенту саме за їхню партію. А потім Росія взагалі дозволила жителям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах у Держдуму. Що це означатиме для України?
⚡️ Продали США та Німеччина Україну чи ні?
Що означає для України угода між Сполученими Штатами і Німеччиною? Що там із візитом Зеленського до США? Згадаємо і про те, як тінь Китаю не перестає висіти над Україною.
⚡️2 метри сексу і хамуватий люмпен
"2 метра сексу", "хамовитий люмпен", "мальчик" та інші перли від Юлії Мендель – розбираємо з перчинкою
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У світі неспокійно, Росія окуповує частину України, українським реформам належить пройти ще чималий шлях, а в більшості європейських країн відступає демократія.
Українці мали би занепокоїтись? У них мало би з'явитись бажання побачити досвідчену людину за штурвалом держави? Так. Але натомість українці збираються обрати в президенти 41-річного телевізійного коміка Володимира Зеленського.
Перемога Зеленського майже негайно призведе до наступних пагубних висновків для України.
По-перше, відносини України із Заходом атрофуються, оскільки Зеленський тільки намагається збагнути, які західні інституції та органи є найбільш важливими для його країни. Перемовини з МВФ, Світовим банком і Європейським банком реконструкції та розвитку уповільняться. Тим часом американські та європейські лідери у своїх відносинах з Україною займуть позицію очікування. Те ж саме зроблять інвестори, які повелися б по-дурному, вклавши свої капітали в країну, якою керує комік.
По-друге, українські олігархи, що частково відійшли в тінь протягом останніх п'яти років, скористаються недосвідченістю Зеленського та його неспроможністю керувати складними урядовими структурами, щоб організувати своє повернення. Так само, як і корупціонери на всіх рівнях суспільства і держави. Український ВВП піде на спад, тіньова економіка виросте, безробіття зросте, торгівля з Європою скоротиться, а відтік мізків - а особливо тих молодих людей, які вибрали Зеленського - посилиться.
По-третє, реформи ураз зупиняться. Для початку, Зеленський поняття не має, як нині змінюється суспільство, економіка і політика, і в нього піде рік чи два на те, щоб усе це пізнати. Бюрократичний та адміністративний хаос, який підніметься після того, як Зеленський прийде до влади, зосередить всю увагу нового президента на тому, щоб підтримувати чи заново встановлювати порядок у соціальній, політичній та економічній системі, що руйнуватиметься.
По-четверте, Путін і його міньйони у відколотих регіонах на південному сході України будуть задоволені прогресом розкладання України під керівництвом Зеленського. Хто міг би впоратись з країною, яку вони вважають жартом, краще за клоуна? Хто міг би зазнати більшого краху з можливими провокаціями на окупованих територіях, на Азовському морі чи материковій Україні? Путін відчує неабияку спокусу розпочати збройний наступ на, скажімо, Маріуполь, відразу ж після інавгурації Зеленського. Можливо, ще більш небезпечним буде наступ пропаганди, яка намагатиметься схилити наївного Зеленського до низки зобов'язань, що рівносильні відмові України від свого суверенітету.
І якщо ці можливі варіанти не матимуть достатньо поганих наслідків, є велика ймовірність того, що парламентські вибори в Україні цієї осені породять роздроблений і застійний законодавчий орган, неспроможний домовитись ні про що. Тоді Україна отримає найгірший з трьох можливих світів - слабкого президента і слабку Раду перед лицем серйозних внутрішніх і зовнішніх викликів.