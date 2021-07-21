"Без цензури" наживо: 2 роки "слугам народу", чи продали США та Німеччина Україну, Росія визнала ОРДЛО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Найгарячіші події в стрімі Богдана Буткевича та Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Сьогодні о 20:40 на Цензор.НЕТ - стрім "Без цензури" в прямому ефірі.

⚡️2 роки "слугам народу"

Два роки тому відбулися позачергові вибори до Верховної Ради, на яких вражаючу перемогу здобула президентська партія "Слуга народу". "Слуги" сформували першу в історії незалежності монобільшість, і ведучі згадають усе (ну, майже, бо на все ніякого ефіру не вистачить).

⚡️Росія визнала ОРДЛО

Після публікації одіозної статті Володимира Путіна про "єдність російського та українського народів" її підхопили російські пропагандисти на окупованому Донбасі. Одразу ж після цього в непідконтрольних Донецьку та Луганську відбулися масштабні форуми, на яких депутати Держдуми РФ від путінської партії "Єдина Росія" поводилися, як у російській глибинці та відкрито агітували голосувати на виборах до російського парламенту саме за їхню партію. А потім Росія взагалі дозволила жителям ОРДЛО голосувати онлайн на виборах у Держдуму. Що це означатиме для України?

⚡️ Продали США та Німеччина Україну чи ні?

Що означає для України угода між Сполученими Штатами і Німеччиною? Що там із візитом Зеленського до США? Згадаємо і про те, як тінь Китаю не перестає висіти над Україною.

⚡️2 метри сексу і хамуватий люмпен

"2 метра сексу", "хамовитий люмпен", "мальчик" та інші перли від Юлії Мендель – розбираємо з перчинкою