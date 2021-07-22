Поліція Київщини купила гектар землі біля озера в Бучі за 2 тис. грн, - ЗМІ. ВIДЕО
На початку липня поліція Київської області купила 1 гектар землі разом з триповерховим будинком біля столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".
"Найцікавіше тут не те, що поліція отримала у власність ймовірно незаконне будівництво, а те, за якою ціною воно їм дісталося. Адже ця нерухомість обійшлася правоохоронцям всього лише у 2 тисячі гривень. За такі гроші важко купити навіть пристойні меблі, не те що гектар землі з будівлею. Чим зумовлена небачена щедрість забудовника? Чи не тим, що через темні плями у своїй діяльності він опинився на гачку в поліції?" - відзначається в матеріалі.
В містечку Буча, що біля Києва, є мальовнича місцина — колишній глиняний кар’єр, який з роками перетворився на озеро. Кілька років тому на його березі почали зводити триповерхову будівлю. Наразі точно невідомо, що там планувалося, адже будівництво так і не завершили. Ймовірно, це пов’язано з розслідуванням поліції, яка вважала, що забудова велася незаконно.
"Як ми довідалися з ухвали Ірпінського міського суду від 4 червня 2020 року, капітальне будівництво здійснювалося "з порушенням вимог земельного та містобудівного законодавства". Це з’ясували слідчі одного з відділів Головного управління Нацполіції в Київській області. Ба більше, правоохоронці припускали, що земельну ділянку площею понад 1 гектар, на якій здійснювалося будівництво, могло бути отримано у власність незаконно. В межах цієї кримінальної справи суд навіть арештував згадану ділянку", - зазначають журналісти.
Однак, говориться в розслідуванні, слідчі так і не змогли довести цю справу до кінця. Рік тому Ірпінський міський суд закрив кримінальне провадження через закінчення строків досудового розслідування. Чи то навмисно, чи щось наплутавши, але правоохоронці надто пізно звернулися до суду, щоб продовжити розслідування. Зрештою, арешт зі згаданої земельної ділянки зняли, а менше ніж через рік після цього її разом з недобудом за 2 тисячі гривень купили поліцейські.
"На наш запит у поліції Київської області повідомили, що на згаданій землі мають намір збудувати кінологічний центр — місце для дресирування собак. Імовірно, майбутнім кінологічним центром стане саме триповерховий недобуд, потенційно незаконно зведений на цій землі", - пишуть "Слідство.Інфо" .
Журналісти отримали договір купівлі-продажу: "Згідно з цим документом, поліція придбала земельну ділянку площею понад 1 гектар і незавершене будівництво готовністю 30%. ... Як випливає з договору, ціна продажу становила всього лише 2000 гривень. Очевидно, що реальна ціна цієї нерухомості значно вище. Навіть в самій угоді вказують, що балансова вартість землі і недобудови становить 800 тис. гривень".
У поліції на запит журналістів відповіли, що 2000 гривень - це договірна ціна. Мовляв, так вони домовилися з продавцем.
За даними видання, продавцем нерухомості виступила фірма "Фреш ЛТД".
"Власником компанії є син скандального ірпінського забудовника Валерія Пєшого. Останній колись очолював відділ земельних ресурсів та за часів Януковича став депутатом Ірпінської міськради. ... Валерій Пєший фігурував у численних кримінальних справах, які розслідували поліцейські Київської області. .... Цікаво , що на початку цього року слідчий Ірпінського відділу поліції закрив відразу три провадження, у яких фігурував забудовник", - йдеться в повідомленні.
У поліції Київської області спростували, що забудовник таким чином міг "відкупитися" від правоохоронців.
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так некоторые говорят 🙄
https://www.epravda.com.ua/columns/2021/06/28/675386/ у 2020 році орендна плата за землю становила в Україні в середньому 3 425 грн за 1 га
Звертаємо вашу увагу на те, що начальник Головного управління Національної поліції в Київській області звернувся до Головного слідчого управління Національної поліції України з проханням витребувати та вивчити стан досудового розслідування в даних кримінальних провадженнях. А з метою недопущення конфлікту інтересів ініціював перед Офісом Генерального прокурора України питання щодо визначення підслідності в даних кримінальних провадженнях за іншим органом досудового розслідування, який не входить у структуру ГУНП в Київській області.
Земельна ж ділянка, яку на початку липня 2021 року придбало ГУНП а Київській області, планується для будівництва кінологічного центру всеукраїнського значення, де будуть розводити та готувати службових собак для всієї держави. Собак, які залучаються для встановлення слідів злочинців та пошуку зниклих дітей, виявлення вибухівки, зброї та наркотичних речовин. Визначена ж продавцем вартість земельної ділянки може розцінюватись як сприяння у розбудові ********* кінологічного центру та забезпечення безпеки громади. Водночас продавець повністю сплатив до державного бюджету всі необхідні податки саме з оціночної вартості об'єкту продажу.
В начале июля полиция Киевской области купила 1 гектар земли вместе с трехэтажным зданием возле столицы. Источник: https://censor.net/ru/v3278542
Вам щось не подобається ? Не можете таку ж землю купити ?
Нічого дивного - скоро це буде зі всією землею України, те що було з
приватизацієй, буде і з землею. На приватизації Кучма руки нагрів і його
зять Пінчук з командою, на продажі землі Зе нагріє зі своїм ляльководом і
друзіми
Блин, за 2 000 грн...опомнились. Да по 100крб в январе 1992 года в Украине разворовали все движимое и недвижимое. Карл, слышишь, кравчуковская коммуно-гопота при власти, через 01-ые счета по "остаточной" стоимости скупала, к примеру, "Камазы " по 100 крб (безналичкой с замороженных счетов сбербанка, по счетам которых до сих пор не выплачено людям)... Вывести на ноль стоимость объекта нельзя было, бо тогда ты не смог бы оформить даже липовую купчую, шобы стать владельцем объекта. Тобто , объект по ноль, даже копеек, считался неiснуючим. Т.е., находился условно в утиле). Таким же макаром, при макарыче, были разворованы все заводы-фабрики и ведомственные здания. Макарыч только январь дал на растерзание страны, бо в декабре(конец года) все, кому было об этом известно, подвели все это...это все...все...подвели по документам под самую минимальную остаточную стоимость. Тобто, сделали всем объектам , в канун нового года - конец бухотчетности, максимальный аммортизационный износ. В феврале 1992 года такой шары уже не было . Но 10% власть имущим сейчас, января было досыть. 1992 год, январь месяц - вот где клондайк для дознаний над власть имущими сейчас... А ща, хохма, начали бочку катить за какую-то мелкую ментовскую оборутку... ЗЫ... 2000грн. , в сравнении с 1992 г, цены , ааднака подпрынгули, бедным ментам остались жалкие объедки и то, в 10-20 раз дороже.