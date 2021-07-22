УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 695 48

У Києві не посилюватимуть карантин через нові випадки "дельта"-штаму коронавірусу: третю хвилю очікуємо наприкінці серпня, - Держспоживслужба. ВIДЕО

У Києві не посилюватимуть карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак ведеться підготовка до третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, передає Цензор.НЕТ

На запитання, чи будуть вводити додаткові заходи в Києві через "Дельту", він відповів негативно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявлені в Олександрівській лікарні методом первинного тестування, - Департамент охорони здоров'я Києва

"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Держпродспоживслужба1 (577) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Интересное обоснование. Не, ну правильно. У нас же граждане только в конце августа из отпусков..Я так понимаю, чуваки уже на два месяца вперёд расписали по числам, сколько заболело, сколько выздоровело и сколько кони. Думаю, за октябрь они в числах не постеснялись..
показати весь коментар
22.07.2021 12:14 Відповісти
+4
а если продолжить заочное обучение то увидим еще больше дебилов чем есть сейчас и это будет уже не 73%, а все 93!
показати весь коментар
22.07.2021 12:15 Відповісти
+3
Если додумаются вывести всех студентов на очное обучение - опять увидим тысячи новых случаев ежедневно. И не только из-за "обмена" вирусами в самом ВУЗе, но и из-за резкого увеличения загрузки транспорта.
показати весь коментар
22.07.2021 12:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если додумаются вывести всех студентов на очное обучение - опять увидим тысячи новых случаев ежедневно. И не только из-за "обмена" вирусами в самом ВУЗе, но и из-за резкого увеличения загрузки транспорта.
показати весь коментар
22.07.2021 12:13 Відповісти
а если продолжить заочное обучение то увидим еще больше дебилов чем есть сейчас и это будет уже не 73%, а все 93!
показати весь коментар
22.07.2021 12:15 Відповісти
Онлайн - это не заочка. Я преподаю в КПИ и, проведя последние полтора года (почти 3 семестра и 3 сессии) в режиме онлайн могу утверждать, что мне удалось дать студентам те же знания, что и при учебе в аудитории. Ощутимый минус онлайн-обучения - это почти полная невозможность контроля за списыванием. Но, во-первых, с этим можно бороться (камеры на стороне студента), а во-вторых (ИМХО, это главное) - списывание может поднять балл с 60% до 70% или с 80 до 90%, но практически не помогает при реальных знаниях ниже 50%, ибо защита расчеток, зачет и экзамен предполагают беседу с каждым студентом.
PS У заочников я тоже преподаю и могу сравнивать - это совсем другое.
показати весь коментар
22.07.2021 12:52 Відповісти
Скорее всего Вы правы... но тут как с КОВИдом, кто то верит, а кто то нет
показати весь коментар
22.07.2021 13:55 Відповісти
Таки да. У нас страна людей, которые, не то что в КОВИД - в сигналы светофора не верят, на красный переходят.
показати весь коментар
22.07.2021 22:07 Відповісти
Кстати, среди упомянутых 73% полно людей с высшим (докарантинным) образованием, так что тут вопрос не в образовании и даже не в общем интеллекте. И еще "кстати": среди голосовавших за партию Шария очень высокая доля студенческой молодежи и молодых людей с высшим образованием - будущая "элита".
показати весь коментар
22.07.2021 12:55 Відповісти
Высшее образование не дает автоматически статуса "элиты" Можно иметь несколько высших и быть дуб как дерево.

У нас в классе (в школе) было 6 медалистов. По жизни полное убожество, а это я считаю доказательством того что никакое образование не сделает с тупого гения. Да он может выучить формулы, таблицы и тд. Но если голова не "варит" грош цена его стараниям!
показати весь коментар
22.07.2021 13:53 Відповісти
так вміння запамятовувати великі масиви інформації і вміння мислити - не тотожні поняття.
показати весь коментар
22.07.2021 14:19 Відповісти
Да? а нам в школе говорили что мы говно, а они последняя надежда человечества!
показати весь коментар
22.07.2021 18:19 Відповісти
Врачи должны работать, а не не шару тройные оклады получать.
показати весь коментар
22.07.2021 12:24 Відповісти
Виктор, никто никому ничего не должен. Врачи увольняются и едут туда где их работу ценят достойно. Остаются или пенсионеры или пофигисты которым лишь бы ночь простоять и день продержаться.
показати весь коментар
22.07.2021 13:54 Відповісти
Нет дорогой, никто не возржает, чтобы врачи работали там, где им нравится. Но - работали, а не на шару деньги получали, пусть уезжают, работасть все расво не будут, но и мы на них деньли тратить перестанем расходовать.
показати весь коментар
22.07.2021 14:51 Відповісти
Так чего вы врач ем не стали? Тоже на шару деньги получали бы
показати весь коментар
22.07.2021 15:02 Відповісти
"Нет, сегодня город готовится к третьей волне, которая по прогнозам, будет на конец августа. Потому что люди вернутся из отпусков. И прогнозируем, что подъем заболеваемости будет регистрироваться в конце августа, или же сентябрь-октябрь месяц", - сказал Рубан.

Интересное обоснование. Не, ну правильно. У нас же граждане только в конце августа из отпусков..Я так понимаю, чуваки уже на два месяца вперёд расписали по числам, сколько заболело, сколько выздоровело и сколько кони. Думаю, за октябрь они в числах не постеснялись..
показати весь коментар
22.07.2021 12:14 Відповісти
Я смотрю ты из секты "этомиравойзагавор"?!
показати весь коментар
22.07.2021 12:16 Відповісти
Я из тех, кто по сторонам смотрит, а не заглатывает радостно всякое фуфло, которое ему из телевизора втюхивают.
показати весь коментар
22.07.2021 12:17 Відповісти
Причем здесь телевизор? "смотрит по сторонам это типа на цензор.нет?
показати весь коментар
22.07.2021 12:19 Відповісти
Хочешь посмотреть по сторонам? Поехали в Макаров в ковидное отделение и увидишь как в палате из 5ти человек ежедневно умирает 1-2 человека. Может тогда начнешь не только по сторонам смотреть но и под ноги!
показати весь коментар
22.07.2021 12:21 Відповісти
Интересная статистика. Если в в никому на.ер неизвестном селе умирает по 20-40 процентов больных в день, это их по стране сколько должно быть?. Ты сам был в этом Макарове? или ты знаешь чувака. у которого брат женат на сестре друго чувака, у которого в Макарове знакомый слышал про такое в трамвае, но это не точно? Или это побрехеньки главврача?
показати весь коментар
22.07.2021 12:34 Відповісти
У меня там бабушка лежала с 60% поражения легких. Я заболел когда помогал в скорую ее грузить. Поверь, заболеешь ковидом, с гриппом не перепутаешь! а не хочешь не верь мне пофиг.
показати весь коментар
22.07.2021 12:36 Відповісти
Могу добавить на счет заболел не заболел.
Я переболел в воспаление дома, на 8й день когда думал что все отлично и я выздоравливаю на 10й день началось покашливание с кровью. Вот тогда я пересрал конкретно. Сделал КТ, 10% поражение легких уже было. До этого никакого кашля не было вообще. Температура был вечером 37.5-38, а на утро 35-36 .
У дочери неделю 37 на вечер, утром 35-36.

Жене вообще ничего.
показати весь коментар
22.07.2021 12:46 Відповісти
И кстати, Макаров это нахер не село, а город в Киевской области. 70км от меня. Скорая везла туда потому что только там были места.
показати весь коментар
22.07.2021 12:47 Відповісти
Интересная статистика.

https://www.slovoidilo.ua/2021/06/18/novyna/suspilstvo/********-pochatku-roku-pomerlo-majzhe-250-tysyach-lyudej-derzhstat Від початку року і до квітня 2021 року в Україні померла 242 671 людина. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики. Для порівняння, за такий самий період минулого року померло 195 287 людей. Тобто за рік смертність зросла на майже 50 тисяч людей.
показати весь коментар
22.07.2021 13:52 Відповісти
Ты, наверное, и в социологические опросы веришь, и в торжество реформ. Об этом тоже в телевизоре есть.
показати весь коментар
22.07.2021 14:28 Відповісти
Ты веришь, что я гиперссылку на телевизор дал? Верь.
показати весь коментар
22.07.2021 14:36 Відповісти
А-а-а.. Да-да-да. Держстат! Это ж совсем другое. Капец.
показати весь коментар
22.07.2021 15:02 Відповісти
По твоим подсчетам нас 52 миллиона? Или все 60?
показати весь коментар
22.07.2021 15:04 Відповісти
То - районний центр Київської області.
показати весь коментар
23.07.2021 04:12 Відповісти
Ви не праві, я хворіла,при чому однією з перших "постаралася", це страшно, дай Боже щоб ви ніколи не знали що то таке.А наслідки лікувала ще півроку. Не відношу себе до слабких людей, бо не було ще можливості виявити той ковід, і мені вливали стільки антибіотиків,що я вижила не завдяки медицині, а всупереч їй. Тільки лікуючи наслідки хвороби і літрів атибіотиків ,що в мене вкачували ,лікарі знайшли антитела, перехорівшого Ковід.То скільки хворіло, чи перехворіло ,вижило, дякуючи своєму імунітету, статистика ніколи не дать точної відповіді.Хто легко переніс, хто вижив чудом, деякі люди взагалі думають що то грип перенесли, не здогадуючись що то був Ковід.
показати весь коментар
22.07.2021 12:50 Відповісти
Та я ж не сказал, что его не существует. Просто статистика липовая..
показати весь коментар
22.07.2021 12:52 Відповісти
Статистика явно зменшена,ще не враховують тих людей що є тільки носіями, вони не хворіють,але разносють цю гидоту по людях. Ще повторюся це страшне, цілодобова мука. Бережить себе, здоровий оптимізм це добре,але здоровий глузд - ще краще, бережить ,як не для себе то своїх рідних.І будьте здорові)
показати весь коментар
22.07.2021 12:59 Відповісти
https://censor.net/ua/user/244063 У вас тоже интересное обоснование. Люди возвращаются с отпусков круглый год, а вот в конце августа действительно самый большой грузопоток. Потому что большинство людей стараются вернуться к началу учебного года.
показати весь коментар
22.07.2021 12:57 Відповісти
Многие переболели, многие вакцинировались, на третью волну просто положат большой и толстый "дайте нам работать!" "это все заговор олигархов!" Кол-во Бэтменов уверенно приближается к цифре 73%.
показати весь коментар
22.07.2021 12:24 Відповісти
Всегда кто-то ослабленный умирает от гриппа.
90% не заметили этот ковид, если он вообще был.
показати весь коментар
22.07.2021 12:25 Відповісти
Ты забыл добавить-всегда грипп приводит к пневмании и поражению легких.И всегда с гриппом ложатся в больницу.Скажу тебе больше.Рака, СПИДА,гипатита В и туберкулеза не существует.Ето все заговор и наговор.Нужно просто переболеть и появится имунитет.А еще земля плоская...
показати весь коментар
22.07.2021 12:51 Відповісти
Ну погодите! На счет земли вы не правы, она квадратная и тому есть доказательства!
показати весь коментар
22.07.2021 12:54 Відповісти
Бедный,бедный Джордано Бруно.Думаю послушай сейчас эти версии,в его голове родилась бы одна фраза-"Ну нахер..." Наука развивается,технологии идут вперед,а общее количество невежд и нейчей неуклонно растет.И это поопасней КОВИДа.
показати весь коментар
22.07.2021 13:05 Відповісти
Чем больше будет, тем жеще будет битва. Потом победа и некоторым слава.
показати весь коментар
22.07.2021 12:27 Відповісти
всё верно...сначала парад и распил бабла,а потом хреновирус.
показати весь коментар
22.07.2021 12:31 Відповісти
Моя бабуся розказувала як косила людей іспанка,смертність була ще більшою як за Ковід,не була ще так розвинена медицина, зараз дуже сильні ліки,апарати штучного дихання,тоді такого не було, слабкі ,звісно помирали,але не вимерла уся Україна, людей спасала елементарна гігієна,більше надії не було ні нащо, як кажуть - береженого Бог береже.
показати весь коментар
22.07.2021 12:39 Відповісти
іспанка - найбільша за смертністюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F пандемія https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF грипу за всю історію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE людства (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83&action=edit&redlink=1 пандемії грипу https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_pandemic [en] ), що тривала з січня 1918 року по грудень 1920-го.
З якого року народження Ваша бабуся була? І скільки Вам зараз? І якщо Ви в такому віці пережили ковід, то не така вже страшна та хвороба.
Є страшніші. Той же рак, коли більшість пропри (а може завдяки) хіміотерапії все ж вмирають. Мій троюрідний брат не витримав (певно боліло дуже) - наложив на себе руки.
показати весь коментар
22.07.2021 14:31 Відповісти
Про вік не буду казати, )) я - жінка))) мені вже було 35,вас це влаштує? Але чоловіки ще заглядаються) Моя бабуся 1940 року, розказувала вона мені про прадіда, що живучи в Одесі перехворів іспанкою,він 1902 гоку народження був.Ну ось.. я вам усю свою родословну виклала,мені тепер полагаються квіти) Я чому розказала про іспанку, бо як немає 100% надії на ліки,то все ж таки щось допомогло пережити людям таку страшну хворобу.Може рятунок криється в простих речах.Як кажуть ,усе геніальне- просте.
показати весь коментар
22.07.2021 14:42 Відповісти
ну це - інша справа. Сама вона іспанки не бачила, але знає зі слів батька. Так і слід було писати. Ніого дивного, що прадід переніс іспаський грип - тоді імунітет багатьох людей був не такий розхитаний. Нічого дивного, що Ви перенесли ковід. статистика говорить, що більшість померлих - люди похилого віку, десь за сімдесят-вісімдесят. І, звичайно ж, люди з дуже тяжкими зронічними хворобами, що ковід лише став спусковим гачком кінця їхнього життя.
Якщо хтось думає, що я не боюся захворіти ковід, то він глибоко помиляється. Бо мені вже за 60. Але ризикувати через щеплення теж не буду. Як Бог дасть. Ще на початку і в кінці двадцятого року була настільки висока температура, якої раніше ніколи не було - за 39. Але нічого не приймав, перепотів і все. Чи був це ковід, чи повезло з якимось новим штамом грипу, я так і не знатиму вже.
показати весь коментар
22.07.2021 15:10 Відповісти
я теж не дуже схиляюся до щеплення, в мене племінник через просте щеплення ,котре багато дітей переносять без наслідків до трьох років не розмовляв.Щеплення не таке безпечне як це рекламують,наприклад мої знайомі з Кішенева зробили щеплення,може не через нього,але повштовх дало саме воно, у одного віднялися ноги,друга тепер бореться з високим тиском,що раніше не було проблемою.Та і пресі я читаю,що наслідки не тільки можуть бути,але неминучі,бо не вигадали ще ліків,щоб організм людини сприймав як рідне. я зробила висновок,що зроблю як буде вже не відкрутится,а поки що маска ,гігієна,і уникнення великих скупчінь народу.Маю надію ще на атітела, може якось захистять.)
показати весь коментар
22.07.2021 15:29 Відповісти
Але Ви не повинні тримати страх і думати про нього.
Щоб не притягнути.
показати весь коментар
23.07.2021 04:16 Відповісти
Людям допомогло пережити те, що тоді в родинах по 5-8 дітей було і 2-3 з них помирало від хвороб. От ті що вижили і розповідали про прежите.
показати весь коментар
22.07.2021 17:52 Відповісти
в карантин лично меня выручали сайты онлайн магазин по покупке продуктов, например https://crafters.com.ua
показати весь коментар
22.07.2021 15:56 Відповісти
 
 