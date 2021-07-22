У Києві не посилюватимуть карантин через нові випадки "дельта"-штаму коронавірусу: третю хвилю очікуємо наприкінці серпня, - Держспоживслужба. ВIДЕО

У Києві не посилюватимуть карантин через штам коронавірусу "Дельта". Однак ведеться підготовка до третьої хвилі COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Держспоживслужби Києва Олега Рубана, передає Цензор.НЕТ

На запитання, чи будуть вводити додаткові заходи в Києві через "Дельту", він відповів негативно.

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"Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець сперпня, вересень, жовтень місяць", - сказав Рубан.