Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський. ВIДЕО

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", заявив, що брав участь в спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі.

Про це він заявив журналістам перед сьогоднішнім судовим засіданням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наша ветеранська організація "Батальйон "Донбас" увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я - з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим у якості конфіденційного співробітника та структури-прикриття", - розповів він.

За словами Семенченка, він брав участь у спецопераціях, де потрібно було діяти так, щоб для України не було жодних політичних ризиків та не було зрозуміло, що до них мають стосунок певні українські держслужби.

Він зазначив, що одна з таких операцій проводилася за ініціативою спецслужб Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн.

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Семенченко пояснив, що на тлі протестів, які відбувалися в Білорусі, і з урахуванням присутності співробітників ФСБ і російських військових очікувалося втручання Росії у внутрішні справи Білорусі, пише suspilne.media.

"Отримати кордон з іще одним "федеральним округом РФ" нам не вигідно, тому Головне управління розвідки цим займалось. Нашим завданням було організувати табори для прийняття сімей білоруських патріотів, які, якщо ситуація погіршиться, будуть брати участь у загонах самооборони та майбутніх добробратах. Це була ініціатива української сторони", – зазначив він.

За словами Семенченка, кілька таких таборів розташовувались у Волинській області.

"Ми передавали досвід. Ніякої зброї не було", – наголосив він.

Після цього майже всіх цих патріотів у Білорусі заарештовували за звинуваченням у тероризмі і збройних нападах. Незабаром після одного з арештів у 2020 році Лукашенко виступив з черговою заявою про те, що Україна нелегально переправляє в Білорусь зброю.

Семенченко стверджує, що після цього Комітет держбезпеки Білорусі направив доручення СБУ допитати його і з'ясувати адреси прикриттів білоруських патріотів, прізвища конфіденційних співробітників. Також він заявив, що переговори білоруських активістів, які відвідували територію України, опинилися в руках КДБ через українських мобільних операторів.

Семенченко вважає, що дані про них Білорусі зливали українські спецслужби.

На його думку, справа проти нього та інших ветеранів "Батальйону "Донбас" сфабриковано.

"Нас допитують не у справі, в якій я підозрюваний, а за дорученням КДБ Білорусі. Фактично, з нашою допомогою намагаються допомогти Лукашенку сфабрикувати справи і отримати докази проти заарештованих білорусів. В цілому ми говоримо, що засуджуємо Лукашенка, а реально зливається спецоперація, закриваються в тюремні каземати люди, які допомагали українській розвідці і протидіяли терористичного режиму Лукашенка", - додав він.

Семен Семенченко заявив, що за два дні до арешту він відвідував одну з баз ГУР. За його словами, про хід операції знали глава президентського комітету з розвідки Руслан Демченко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Роман Мошавець, а також особисто президент Володимир Зеленський.

"Вище політичне керівництво і давало команди", - стверджує екснардеп.

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Семенченко зазначив, що не може дати показання, які під час допитів від нього вимагає Служба безпеки.

"СБУ офіційно допитує мене з цього приводу намагаючись сфабрикувати справи проти білоруських патріотів. Інформацію, яку від мене вимагають, захищено законом. Я цей документ відправляю в посольство США і в посольства тих країн, які брали участь у спецоперації", – розповів він.

Також Семенченко зазначив, що аудіозаписи та інші докази, що підтверджують факт проведення операції, передасть журналістам в разі його арешту.

20 липня Семенченко повідомив, що "отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.