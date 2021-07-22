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Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський. ВIДЕО

Колишній народний депутат Семен Семенченко, якого підозрюють у причетності до створення "приватної військової компанії", заявив, що брав участь в спецоперації української розвідки щодо ситуації в Білорусі.

Про це він заявив журналістам перед сьогоднішнім судовим засіданням, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Наша ветеранська організація "Батальйон "Донбас" увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я - з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим у якості конфіденційного співробітника та структури-прикриття", - розповів він.

За словами Семенченка, він брав участь у спецопераціях, де потрібно було діяти так, щоб для України не було жодних політичних ризиків та не було зрозуміло, що до них мають стосунок певні українські держслужби.

Він зазначив, що одна з таких операцій проводилася за ініціативою спецслужб Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн.

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Семенченко пояснив, що на тлі протестів, які відбувалися в Білорусі, і з урахуванням присутності співробітників ФСБ і російських військових очікувалося втручання Росії у внутрішні справи Білорусі, пише suspilne.media.

"Отримати кордон з іще одним "федеральним округом РФ" нам не вигідно, тому Головне управління розвідки цим займалось. Нашим завданням було організувати табори для прийняття сімей білоруських патріотів, які, якщо ситуація погіршиться, будуть брати участь у загонах самооборони та майбутніх добробратах. Це була ініціатива української сторони", – зазначив він.

За словами Семенченка, кілька таких таборів розташовувались у Волинській області.

"Ми передавали досвід. Ніякої зброї не було", – наголосив він.

Після цього майже всіх цих патріотів у Білорусі заарештовували за звинуваченням у тероризмі і збройних нападах. Незабаром після одного з арештів у 2020 році Лукашенко виступив з черговою заявою про те, що Україна нелегально переправляє в Білорусь зброю.

Семенченко стверджує, що після цього Комітет держбезпеки Білорусі направив доручення СБУ допитати його і з'ясувати адреси прикриттів білоруських патріотів, прізвища конфіденційних співробітників. Також він заявив, що переговори білоруських активістів, які відвідували територію України, опинилися в руках КДБ через українських мобільних операторів.

Семенченко вважає, що дані про них Білорусі зливали українські спецслужби.

На його думку, справа проти нього та інших ветеранів "Батальйону "Донбас" сфабриковано.

"Нас допитують не у справі, в якій я підозрюваний, а за дорученням КДБ Білорусі. Фактично, з нашою допомогою намагаються допомогти Лукашенку сфабрикувати справи і отримати докази проти заарештованих білорусів. В цілому ми говоримо, що засуджуємо Лукашенка, а реально зливається спецоперація, закриваються в тюремні каземати люди, які допомагали українській розвідці і протидіяли терористичного режиму Лукашенка", - додав він.

Семен Семенченко заявив, що за два дні до арешту він відвідував одну з баз ГУР. За його словами, про хід операції знали глава президентського комітету з розвідки Руслан Демченко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Роман Мошавець, а також особисто президент Володимир Зеленський.

"Вище політичне керівництво і давало команди", - стверджує екснардеп.

Також читайте: Суд змінив фігуранту "справи Семенченка" Орленку запобіжний захід із домашнього арешту на особисте зобов'язання

Семенченко зазначив, що не може дати показання, які під час допитів від нього вимагає Служба безпеки.

"СБУ офіційно допитує мене з цього приводу намагаючись сфабрикувати справи проти білоруських патріотів. Інформацію, яку від мене вимагають, захищено законом. Я цей документ відправляю в посольство США і в посольства тих країн, які брали участь у спецоперації", – розповів він.

Також Семенченко зазначив, що аудіозаписи та інші докази, що підтверджують факт проведення операції, передасть журналістам в разі його арешту.

20 липня Семенченко повідомив, що "отримав від СБУ клопотання про зміну запобіжного заходу".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо вільні люди не зможуть знайти спільну мову, якщо переможе "хата з краю", то всіх передушать поодинці,- Семенченко

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

Білорусь (7969) Буданов Кирило (496) Зеленський Володимир (24368) розвідка (3881) США (23417) Семен Семенченко (251) Демченко Руслан (43) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+20
"Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру"

Порошенко обвинял Рифмастера, Кузьменко, Дугарь?
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22.07.2021 13:08 Відповісти
+16
Насіння тайний шпион? Да его каждая собака знает в лицо
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22.07.2021 12:59 Відповісти
+16
Сьома, чьим спецагентом ты ещё не был?!) Саака подтвердит...)
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22.07.2021 13:00 Відповісти
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Как все хорошо слышно... А можно что-то со звуком сделать???
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22.07.2021 12:58 Відповісти
Насіння тайний шпион? Да его каждая собака знает в лицо
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22.07.2021 12:59 Відповісти
Сьома, чьим спецагентом ты ещё не был?!) Саака подтвердит...)
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22.07.2021 13:00 Відповісти
При найвеличнішому Грішин ще й розвідником став.
Тому він два роки продовжував лити бруд виключно на Порошенка, не помічаючи ні справи "вагнерівців", ні відводу наших військ на Донбасі.
П-принциповість в усій красі.

"Наша ветеранская организация "Батальон "Донбасс" весь 2020-2021 год сотрудничала с Главным управлением разведки Министерства обороны.
В частности, лично я - с руководителем этой службы нашей разведки полковником Будановым в качестве конфиденциального сотрудника и структуры-прикрытия", - рассказал он.

Источник: https://censor.net/ru/v3278565
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22.07.2021 13:00 Відповісти
Костя Грішин агент? Лол.
Так чому тоді ,цей недорозвідник ,зливав пересування наших військ в ,під час горячої фази війни.Він тоді з фейзбуку не вилазив і постійно писав,про пересування наших військ .
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22.07.2021 13:02 Відповісти
То його лєнка -ополчєнка за 150 ржублів, чи скільки там, звабила...)
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22.07.2021 13:10 Відповісти
Ну как зеля мог не сделать такого подарка батьке! Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру чтобы Лукашенко избежал наказания, за убийсво Шеремета, но ничего не получилось. Так сейчас на быструю руку состряпают обвинение Семёнченко, хотябы в хранении оружия. Это тоже подарок Лукашенко.
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22.07.2021 13:06 Відповісти
"Зеля и Порошенко совместно городили обвинение Рифмайстеру"

Порошенко обвинял Рифмастера, Кузьменко, Дугарь?
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22.07.2021 13:08 Відповісти
Сеня боярышник херачит
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22.07.2021 14:44 Відповісти
Бухаєш?
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22.07.2021 13:09 Відповісти
не. уже лечится. просто санитары недоглядели.
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22.07.2021 14:52 Відповісти
Семенченко назвал себя спецагентом украинской разведки по Беларуси, которого "слили": Нас допрашивают по поручению КГБ, пытаясь помочь Лукашенко - Цензор.НЕТ 7832
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22.07.2021 13:06 Відповісти
А що ти хотів - лукашенко - друг зеленського.
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22.07.2021 13:08 Відповісти
зато без бариги
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22.07.2021 13:09 Відповісти
"Они назвали Эзопа агентом АНТАНТы, а меня - агентом Эзопа"
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22.07.2021 13:10 Відповісти
дебил полный
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22.07.2021 13:11 Відповісти
Бл*дь! "Агент 001" - не менше! "Сталевий пацюк"!!!
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22.07.2021 13:11 Відповісти
ему до де гриза -))))
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22.07.2021 13:42 Відповісти
провокатор, который грязно использует тему патриотизма.. подонок!
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22.07.2021 13:11 Відповісти
Мелкий аферист он. Моей жене косарь зелёных должен
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22.07.2021 14:45 Відповісти
Это тебе, гнида, за "редуты".
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22.07.2021 13:16 Відповісти
Складно болтает Насиння. Шпарит прямо по тексту ФСБ. Бульбофюрер одобряет.
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22.07.2021 13:24 Відповісти
Та лана. Как там торговлянакрови?)
Токнепорошенко..
Че тама теперича - спецагентраше-укрразведки?)
Патриот тамгдеплотють)))
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22.07.2021 13:29 Відповісти
вомбат которого бывшие сослуживцы из его же части кроют матом -огент-))) Тогда и егорка земин с его маричкой беззубой убд достоин
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22.07.2021 13:41 Відповісти
Похоже зеленский летом С Баденом не встретится ...
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22.07.2021 13:55 Відповісти
Такой бардак в Украине смог осуществить именно Зеленский,дед которого мент -подполковник, а отец -идейный коммунист,неоднократно выезжавший за границы СССР!Мы много еще узнаем!
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22.07.2021 14:02 Відповісти
А может не совсем мент? Может НКВДист?
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22.07.2021 21:44 Відповісти
"Наша ветеранська організація "Батальйон "Донбас" увесь 2020-2021 рік співпрацювала з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Зокрема, особисто я - з керівником цієї служби нашої розвідки, полковником Будановим у якості конфіденційного співробітника та структури-прикриття", - розповів він. Джерело: https://censor.net/ua/v3278565

ну от, тепер і проти Буданова є покази. А хто привів у ВР грішіна? - Сєня, которий куля в лоб.
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22.07.2021 14:38 Відповісти
гадя гавченко ещё не отписалась?
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22.07.2021 14:49 Відповісти
ОООГОГО! сУпер агент 000000007!!!!!!!Та що воно зараз буде брехати, всі будуть відмовлятися від його байок, і ні хто ні чого доказувати не буде, і в залишку воно "аГент"!!!!! на ному багато брудних справ весить!!!!!і то що воно "агент", но тільки не український, це факт!!!!!!
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22.07.2021 15:04 Відповісти
З нього спецагент як з гівна сокира.
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22.07.2021 15:09 Відповісти
Семенченко назвав себе спецагентом української розвідки по Білорусі, якого "злили": Про спецоперацію знали Єрмак і Зеленський - Цензор.НЕТ 9502
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22.07.2021 15:14 Відповісти
Самі агенти навколо: гордон, ківа, гришин... Невідомо тільки, чиїх спецслужб
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22.07.2021 15:16 Відповісти
Как оказалось у нас "Штирлицев" как собак не резанных.. Один "лично" курировал уничтожение Гиви.. другой "спец резидент по Беларуси".. Не ну это уже начинает походить на театр абсурда.. Так и до квартала не далеко... Компания в один ряд с Надюхой минометчицей по подрыву Рады , засланным казачком кума - кума и параллельно цельный "херой Украины".Надеюсь благодарная родина и первых двоих не оставит без наград.Кто в очередь.. записывайтесь... ( в штирлицы)
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22.07.2021 19:36 Відповісти
не схоже щоб Насіння Семенченко з голодухи марив, щоб таку дурню придумати, хоча маю деякий досвід спілкування з тими, що там побували чи перебувають, то реально такі байки придумують і версії, що можна книжки писати, правда на рівні Донцовой, бо просто не уявлю, що може бути гірше.
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22.07.2021 20:35 Відповісти
Грішин-спецагент Буданова.
Ну,того Буданова,що прославився спецоперацією з викрадення Чауса.
Й звісно,замішані Демченко,Зєля і Єрммак....
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22.07.2021 21:16 Відповісти
Костя Грішін розпочав життя з того що крав речі з тумбочок своїх товаришів, за що ібув відрахований в вишу... Це аферист. Злодій, хапуга, брехло. Справжній прокидьок. Тож нас не дивує його "дручьба" з Єрмаком і ЗЕ - всі ці прокацаплені чорти на "одной волнє"...
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22.07.2021 21:41 Відповісти
В НКВД был такой резидент в Польше в 30 годы Ильк, Он родом из Подволочиска и друг детства и юности Кривицкого, Рейса, Уманского и они вместе работали по закордонах с 20 годов. Его родная сестра была замужем за работником МИДа Польши. Ильк "завербовал" его и тот передавал ему телеграммы, которые сам составлял. Ильк платил ему за "информацию". Так продолжалось годы. Отдел дешифровки присылал Артузову сообщения о "неправде" однако тот выбрасывал предупреждения в корзину, После смены власти НКВД обнаружило подлог, Ильк был вызван и арестован. В Варшаве в его сейфе сменщик нашел переписку с сестрой где обнаружилось знакомство Илька с ответработниками МИДа Польши и 60 000 дол. Арестовали Илька, Артузова и спросили -откуда деньжищи. Оказалось, что в 1932 году пропал агент офицер рейхсфера, который приехал в Польшу за годовым гонораром и которому деньги по расписке передавал Ильк. Его, агента, позже нашли убитым в немецкой Силезии. А тут еще Рейс провалил 3 Московский процес, только Кривицкий успел сбежать. Но всех причастных растреляли по делу "польського шпионажа" в августе 37.
так и "наш" Сэмэн известный провокатор и мошенник рядится в тогу "борцуна за мир во всем мире" Он даже за деньги от Садового участвовал в выборах мера Кривого Рога для спасения отца известного регионала. Обычный мошенник, последнее время подвизался у Бени, ну а там его и сдали. Они вместе с другим шулером Шевченко "кинули" на два ляма какого то казаха, пообещав подготовить персонал. А теперь он "работает" по Лукашенко. И шо ? Во все времена появляются такие "заробитчане"
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22.07.2021 22:02 Відповісти
Этот бардак и власть клоуна Карабаса Бени это закономерно при нашей феодальной кланово-олигархической системой.
Навести порядок невозможно без полного реформирования избирательного законодательства. При нашем законодательстве места в бюллетенях кандидатов в президенты скупают ставленники олигархов. Поэтому у нас иной системы кроме олигархичнской быть в принципе не может.
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22.07.2021 22:03 Відповісти
 
 