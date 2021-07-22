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"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння. ВIДЕО

В українському сегменті Instagram розгорівся скандал через користувачку, що опублікувала відео проведення часу з племінницею, яку вона вчила курити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в Telegram-каналі Perepichka News.

На своїй сторінці Крістіна Крюкова (_kristina_cosmetologist_) з Харкова, на яку підписано майже 80 тисяч осіб, виклала в "сторіс" відео, на якому маленька дитина курить кальян.

"Батьки їй дозволили", - підписала відео авторка.

Судячи з того, як дитина вміло управляється з кальяном, курить дівчинка далеко не вперше і з явним задоволенням, а на задньому плані дорослі запитують її:

- Скільки тобі років? Шість?

- Сім, - відповідає дівчинка і продовжує курити кальян, демонструючи, як вона вміє робити затягування і випускати дим.

Тітка поганого не навчить, еге ж?: Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння 01
Фото: Телеграм/Труха.Харьков

Як з'ясували користувачі, дівчинка на відео - семирічна племінниця Крістіни. Тому в інтернеті це не оцінили і рознесли в пух і прах і батьків дівчинки, і Крюкову, зажадавши притягнути їх до відповідальності.

Як з'ясував місцевий Telegram-канал "Труха", авторка відео - тітка Крістіна раніше вже була помічена в скандалі в Харкові. Тоді її чоловіка звинуватили в підпалі автомобіля однієї з клієнток Крістіни. Нині подружжя розлучилося.

Нагадаємо, не так давно в Україні відгримів другий скандал з неповнолітніми. Його причиною став роман 8-річної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая, який заохочувався їхніми батьками.

А минулого місяця популярний український TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив у скандал, відібравши у своєї маленнької підписниці подарований ним же iPhonе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Insta-блогерка Якименко з Харкова інсценувала своє викрадення, намагаючись отримати понад 4 млн грн викупу від "спонсора" з Росії. ФОТО

Автор: 

діти (5152) куріння (85) Харків (5700) блогер (184)


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Топ коментарі
+27
харьковские
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22.07.2021 13:47 Відповісти
+22
А в следующий раз я научу тебя как заработать на Лексус!
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22.07.2021 13:45 Відповісти
+19
"блогерша-косметолог из Харькова... " -это уже, плять, диагноз...
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22.07.2021 13:47 Відповісти
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Кацапи...
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22.07.2021 13:44 Відповісти
Харьков.
Какие кацапы?
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22.07.2021 13:46 Відповісти
харьковские
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22.07.2021 13:47 Відповісти
там мешкають українці
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22.07.2021 14:30 Відповісти
Посмотри на харю, там украинкой и не пахнет...типичная мокша
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22.07.2021 14:45 Відповісти
кацап, это твои братья, потомки урок и гамасеков, которые совокуплялись между собой.
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22.07.2021 17:18 Відповісти
Казапи зайди…вони такі…непередбачені
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22.07.2021 16:32 Відповісти
очередные губы с мухосранска
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22.07.2021 13:45 Відповісти
с харькова там одни ватники которе гепу любят
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22.07.2021 14:12 Відповісти
гєпи давно немає серед живих
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22.07.2021 14:30 Відповісти
он у них вечно живой
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22.07.2021 14:49 Відповісти
Ага, ну прям как Ленин: - "Ленин жив, Ленин вечно будет жить"!
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22.07.2021 17:19 Відповісти
А в следующий раз я научу тебя как заработать на Лексус!
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22.07.2021 13:45 Відповісти
зараз адмінка, а тоді вже буде кримінал
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22.07.2021 17:14 Відповісти
ну шо опять за ипанутые харьковчане ..
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22.07.2021 13:45 Відповісти
Тетя скоро научит курить трубу лексуса на заднем плане.
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22.07.2021 13:47 Відповісти
Если вчитаться в детали, там все намного интересней. Тетя с мужем развелась после того как он поджог машину ее клиентки.... Ух, я страсть как люблю такие мелодрамы!
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22.07.2021 14:16 Відповісти
"блогерша-косметолог из Харькова... " -это уже, плять, диагноз...
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22.07.2021 13:47 Відповісти
батько застукав Вовочку на Лєночці
перша думка: еге, так і палити навчиться...
...................................................................
ця вже навчилася
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22.07.2021 13:48 Відповісти
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22.07.2021 13:49 Відповісти
Лиха беда - начало...
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22.07.2021 17:24 Відповісти
Я навіть не маю жодних сумнівів за кого голосувало це тьотя! А дівчинку негайно рятувати!
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22.07.2021 13:48 Відповісти
А Вы уверены что она голосовала? Для этого читать нужно уметь...
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22.07.2021 13:51 Відповісти
Знаете, я помню в нашем дворе дядьку по фамилии горшенин. Маленький, кривоногий. Так он собирал кучу бабок с лавок и вёл их голосовать. Сначала за коммуняк, потом за овоща. И они шли,мля! Может они уже сдохли, а мы имеем вот это вот всё! За зелю тоже самое
Уклонисты,наркоманы, любители дебильного квартала и скотов. Когда уже эти идиоты кончатся?!
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22.07.2021 14:11 Відповісти
никогда
надо среди нас проводить разъяснительную работу - как космические корабли бороздят большой театр
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22.07.2021 14:30 Відповісти
Назначьте время, когда я смогу среди вас проводить разъяснительную работу. Бо вы торчите в одно время, а корабли бороздят большой театр в другое. А я в это время сплю
И вот как же нам совпасть?!)))
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22.07.2021 14:41 Відповісти
мы невченые, пансиёнон неканчали
а вам все хиханьки
абыдна слюшай
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22.07.2021 14:55 Відповісти
Ну тогда иди и на зелькин пальтрэт пофапай. Может на какой-то пансийон и кончишь. И тогда тебе будет ниабыдна, слюшай!)
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22.07.2021 15:20 Відповісти
Коли ви мали на увазі скінчити на пансіон, сподіваюсь це не у фізіологічному сенсі?
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22.07.2021 15:29 Відповісти
та то вона то и щэ на пальтрэт
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22.07.2021 15:42 Відповісти
Ви вже, мабуть, і фізіологічно не зможете, бо багато бухаєте. Не переймайтеся. Це є норма для зелєфанів.)
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22.07.2021 15:52 Відповісти
Перепрошую, а що саме спонукало вас дійти до висновку, що я багато бухаю???
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22.07.2021 16:08 Відповісти
вот так и партии(лузерные), отправляют нас к пальтрэту у куток, а опосля их высокородия удивляются, шо опять ....
мо высокородиям невжилу или впа ..ло в народ идти народничеством заниматься, так чё потом скулить, рученки заламывать, глазки закатывать, слюной брызгать?
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22.07.2021 15:40 Відповісти
- Чому на світі набагато менше розумних людей, ніж ідіотів?
- Тому що поки розумні люди захищають Батьківщину, ідіоти в тилу трахаються і плодяться!
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22.07.2021 14:58 Відповісти
Я теж. За даними МОЗ в Україні майже третина населення (а це і є близко 27%!!!) мають проблеми з психікою. Схоже, ця тьотя теж входить до їх числа, бо нормальна людина 7-літню дитину такому вчити не буде. І за кого проголосували ті 27%?
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22.07.2021 23:24 Відповісти
Тетя-ипанько...
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22.07.2021 13:49 Відповісти
Тётя пристроит племянницу в эскорт за живые евро.
Племянница вырастет, поймёт что к чему, и разберётся с постаревшей тётей.
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22.07.2021 13:53 Відповісти
Немецкие короткометражки тоже неплохие деньги приносят....
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22.07.2021 13:58 Відповісти
Радители не долеко ушли
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22.07.2021 14:00 Відповісти
Скоро девочка будет курить кожаные мундштуки один за другим.
А тётя косметолог будет смазывать потёртости на натруженных губах.
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22.07.2021 13:51 Відповісти
а у родителей диагноз видать ещё страшнее , *****, чем у тёти...
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22.07.2021 13:51 Відповісти
По тёте видно что ************ ещё та! Вылитая ***********!
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22.07.2021 14:00 Відповісти
Сер, ну как Вы можете так о даме???! Блогерша она, хотя разницы особой нет.... Даже в Харьков захотелось сьездить... Хотя чего так далеко ехать, после 23.00 в увеселительных заведениях практически все блогерши!
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22.07.2021 14:03 Відповісти
Діду, а звідки ви знаєте, що коїться у тих закладах після 23 години???
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22.07.2021 15:30 Відповісти
В очереди в совбезе рассказывали! От така уйня, малята!
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22.07.2021 15:51 Відповісти
были люди, как люди и вдруг все стали "блогерами-косметолагами"))))
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22.07.2021 14:03 Відповісти
Не всегда это плохо... Особенно когда выпьешь и так и тянет дать кому то интервью!
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22.07.2021 14:10 Відповісти
80 тис. дурникам, що підписані на сторінку, це цікаво?
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22.07.2021 14:22 Відповісти
Среди подписчиков президента или первой леди случайно нет?
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22.07.2021 14:40 Відповісти
"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння - Цензор.НЕТ 9767
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22.07.2021 14:39 Відповісти
Утилізувати цю повтору разом із 80 тис. підписників.
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22.07.2021 14:42 Відповісти
Не трогайте деффачку! Все профессии важны, все профессии нужны!
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22.07.2021 14:47 Відповісти
Так блогер Волошин тоже русскочелюстной, из Киева. Отбирал телефон у русскоязычной девочки. Это комментаторам которые пишут про харьковских кацапов. Кстати, почему этой новости не было на Цензоре? Потому что он не из Харькова?)

"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння - Цензор.НЕТ 2027
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22.07.2021 15:22 Відповісти
*****, спеціально почитав статтю про цю ситуацію, він реально який дебіл, його на зону треба, нехай звідти відосики знімає з під шконки.
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22.07.2021 17:21 Відповісти
То не кальян, а ингалятор 🤣🤣🤣.
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22.07.2021 16:15 Відповісти
Достойная смена растет , через несколько лет она ее и с мужиками спать научит !
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22.07.2021 18:08 Відповісти
вангую в 9 лет она научит свою племянницу сосать
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22.07.2021 18:31 Відповісти
Деграданты конченые... И дети у них такие же...
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22.07.2021 19:45 Відповісти
Из Харькова что ни новость,все ,,из жизни кацапов,,
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22.07.2021 20:22 Відповісти
 
 