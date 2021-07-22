"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння. ВIДЕО

В українському сегменті Instagram розгорівся скандал через користувачку, що опублікувала відео проведення часу з племінницею, яку вона вчила курити.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в Telegram-каналі Perepichka News.

На своїй сторінці Крістіна Крюкова (_kristina_cosmetologist_) з Харкова, на яку підписано майже 80 тисяч осіб, виклала в "сторіс" відео, на якому маленька дитина курить кальян.

"Батьки їй дозволили", - підписала відео авторка.

Судячи з того, як дитина вміло управляється з кальяном, курить дівчинка далеко не вперше і з явним задоволенням, а на задньому плані дорослі запитують її:

- Скільки тобі років? Шість?

- Сім, - відповідає дівчинка і продовжує курити кальян, демонструючи, як вона вміє робити затягування і випускати дим.



Фото: Телеграм/Труха.Харьков

Як з'ясували користувачі, дівчинка на відео - семирічна племінниця Крістіни. Тому в інтернеті це не оцінили і рознесли в пух і прах і батьків дівчинки, і Крюкову, зажадавши притягнути їх до відповідальності.

Як з'ясував місцевий Telegram-канал "Труха", авторка відео - тітка Крістіна раніше вже була помічена в скандалі в Харкові. Тоді її чоловіка звинуватили в підпалі автомобіля однієї з клієнток Крістіни. Нині подружжя розлучилося.

Нагадаємо, не так давно в Україні відгримів другий скандал з неповнолітніми. Його причиною став роман 8-річної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая, який заохочувався їхніми батьками.

А минулого місяця популярний український TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив у скандал, відібравши у своєї маленнької підписниці подарований ним же iPhonе.

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