"Тітка поганого не навчить, еге ж?": Блогерка-косметолог з Харкова навчила 7-річну племінницю курити кальян і похвалила її вміння. ВIДЕО
В українському сегменті Instagram розгорівся скандал через користувачку, що опублікувала відео проведення часу з племінницею, яку вона вчила курити.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в Telegram-каналі Perepichka News.
На своїй сторінці Крістіна Крюкова (_kristina_cosmetologist_) з Харкова, на яку підписано майже 80 тисяч осіб, виклала в "сторіс" відео, на якому маленька дитина курить кальян.
"Батьки їй дозволили", - підписала відео авторка.
Судячи з того, як дитина вміло управляється з кальяном, курить дівчинка далеко не вперше і з явним задоволенням, а на задньому плані дорослі запитують її:
- Скільки тобі років? Шість?
- Сім, - відповідає дівчинка і продовжує курити кальян, демонструючи, як вона вміє робити затягування і випускати дим.
Як з'ясували користувачі, дівчинка на відео - семирічна племінниця Крістіни. Тому в інтернеті це не оцінили і рознесли в пух і прах і батьків дівчинки, і Крюкову, зажадавши притягнути їх до відповідальності.
Як з'ясував місцевий Telegram-канал "Труха", авторка відео - тітка Крістіна раніше вже була помічена в скандалі в Харкові. Тоді її чоловіка звинуватили в підпалі автомобіля однієї з клієнток Крістіни. Нині подружжя розлучилося.
Нагадаємо, не так давно в Україні відгримів другий скандал з неповнолітніми. Його причиною став роман 8-річної моделі Мілани Маханець і 13-річного блогера Паші Пая, який заохочувався їхніми батьками.
А минулого місяця популярний український TikTok-блогер Олександр Волошин потрапив у скандал, відібравши у своєї маленнької підписниці подарований ним же iPhonе.
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Какие кацапы?
перша думка: еге, так і палити навчиться...
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ця вже навчилася
Уклонисты,наркоманы, любители дебильного квартала и скотов. Когда уже эти идиоты кончатся?!
надо среди нас проводить разъяснительную работу - как космические корабли бороздят большой театр
И вот как же нам совпасть?!)))
а вам все хиханьки
абыдна слюшай
мо высокородиям невжилу или впа ..ло в народ идти народничеством заниматься, так чё потом скулить, рученки заламывать, глазки закатывать, слюной брызгать?
- Тому що поки розумні люди захищають Батьківщину, ідіоти в тилу трахаються і плодяться!
Племянница вырастет, поймёт что к чему, и разберётся с постаревшей тётей.
А тётя косметолог будет смазывать потёртости на натруженных губах.