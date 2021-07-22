"В'язнів Кремля обміняти на фуксів": активісти пікетували ОП з вимогою активізувати боротьбу з агентами впливу Росії в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 22 липня, представники патріотичних сил провели під будівлею Офісу Президента акцію "Російську агентуру - геть з України!"

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Організатори акції: Українська Громадська Ініціатива (керівник - Микола Карпюк), Українські сили самооборони (керівник - Анатолій Медвідь), ГО "Вартові України" (керівник - Денис Гайда), Штаб батальйонів УНСО.

В рамках акції відбулася інсталяція #чемоданвокзалроссия.

Учасники мітингу тримали національні прапори і прапори ОУНС, а також плакати з написами "Фукс - як погодка в Москві", "В'язнів Кремля обміняти на фуксів" і "Росіянина Фукса - в російську в'язницю" із зображенням російсько-українського бізнесмена Павла Фукса, депутатів Віктора Медведчука і Вадима Новинського.

Активісти передали свої вимоги до президента Зеленського, зокрема серед них активізувати боротьбу з російськими олігархами в Україні. Крім того, учасники мітингу вимагають передбачити в законі про деолігархізацію положення, згідно з яким у разі попадання в категорію агентів впливу держави-агресора у олігархів автоматично конфіскується майно і їм забороняється займатися публічною діяльністю.

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"За час війни Україна наповнилася агентами впливу ворога, які навіть не приховують свої проросійські позиції: Медведчук, Фукс, Новинський - це люди, яким байдужа Україна. Вони мріють побудувати тут окрему губернію Новоросія і їздити на уклін до царя в Кремль. Сьогодні ці особи внесені до списку санкцій, але якщо при владі немає сил посадити цих агентів впливу ворога, то вона повинна принаймні позбавити їх громадянства і вислати з України!" - заявив один з організаторів акції Микола Карпюк.









































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 18 червня на засіданні РНБО ухвалили рішення про введення санкцій проти двох бізнесменів - Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Фірташа "покарали" за титановий бізнес, який поставляв сировину на російські військові підприємства.

Водночас санкції проти Фукса ввели через кейси компанії "Голден Деррік".

19 лютого РНБО наклала санкції на майно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко через розслідування СБУ щодо можливого фінансування тероризму з боку політика. Тоді секретар РНБО зазначив, що санкції застосовуються до всього майна, яким володіє Медведчук.

11 травня Генеральний прокурор ІринаВенедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.